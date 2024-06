Você pode receber até R$ 84.720 do INSS; consulte sua região e saiba como resgatar

Justiça libera bilhões em atrasados do INSS para beneficiários. Saiba quem tem direito e como consultar os pagamentos de maneira rápida e segura.

A Justiça Federal anunciou a liberação de R$ 2,06 bilhões em atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esta é uma notícia importante para muitos segurados que aguardavam esses valores.

Este montante refere-se a precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de benefícios previdenciários, incluindo aposentadoria, pensão e auxílio-doença. O depósito será realizado nas contas dos beneficiários nos próximos dias.

Esses pagamentos são destinados a processos judiciais que os segurados venceram em maio deste ano. Os valores destinam-se a ações com valores de até 60 salários mínimos, equivalentes a R$ 84.720. A seguir, veja mais detalhes sobre os critérios e processos de pagamento.

Beneficiários do INSS receberão R$ 2,06 bilhões em atrasados. Veja como verificar se você tem direito e os passos para acessar os valores. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito aos atrasados do INSS?

As RPVs são pagamentos feitos pela União decorrentes de decisões judiciais contra entidades federais, como o INSS. Este mecanismo é considerado mais rápido em comparação aos precatórios, utilizados para valores maiores e com um calendário de pagamento anual.

A emissão de uma RPV ocorre quando a soma devida ao credor é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Este método é mais ágil, com o prazo legal de pagamento de até dois meses após a ordem emitida pelo juiz.

Os valores dos precatórios e RPVs destinam-se a segurados que venceram processos judiciais contra o INSS. Estes processos incluem decisões sobre benefícios como aposentadoria, pensão e auxílio-doença.

É essencial mencionar que os prazos podem variar conforme o andamento de cada processo no respectivo Tribunal Regional Federal (TRF).

Aproveite para ler: Oportunidade de LUCRAR R$ 300+ com investimento inicial de APENAS 10 centavos; NÃO É FAKE

Como consultar o pagamento dos atrasados?

Para consultar o pagamento dos atrasados do INSS, é necessário acessar o site do TRF responsável pela ação, que varia de acordo com a localidade do beneficiário. Veja como proceder:

TRF 1ª Região : Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá.

: Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. TRF da 2ª Região : Rio de Janeiro e Espírito Santo.

: Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF da 3ª Região : São Paulo e Mato Grosso do Sul.

: São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF da 4ª Região : Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. TRF da 5ª Região: Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Para acessar os valores devidos, os beneficiários devem entrar no site do TRF correspondente à sua região e procurar pela seção de consulta de RPVs e precatórios. É importante ter em mãos os dados do processo judicial para facilitar a busca.

Prazo de pagamento dos atrasados

Os prazos para pagamento dos atrasados variam de acordo com o tipo de ação. As RPVs têm um prazo legal de pagamento de até dois meses após a emissão da ordem pelo juiz, mas este prazo pode variar conforme o andamento de cada processo.

Para os precatórios, que envolvem valores maiores, o calendário de pagamento é anual. Portanto, é essencial que os segurados estejam atentos aos prazos específicos de seus processos no respectivo TRF.

Importância dos pagamentos atrasados

Os pagamentos de RPVs e precatórios são vitais para muitos segurados do INSS, pois representam a conclusão de processos judiciais longos e frequentemente complexos.

Esses valores ajudam a garantir a segurança financeira de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença, muitos dos quais dependem desses pagamentos para suas despesas diárias.

Além disso, a liberação desses valores também ajuda a aliviar a carga financeira do INSS, pois permite que a instituição cumpra suas obrigações judiciais de forma mais eficiente. Este processo contribui para a manutenção da confiança dos segurados no sistema previdenciário e na justiça brasileira.

Como proceder após a consulta?

Após confirmar o direito ao pagamento, os beneficiários devem seguir as instruções do TRF para o recebimento. Normalmente, o valor é depositado diretamente na conta bancária indicada no processo.

Em alguns casos, pode ser necessário atualizar os dados bancários ou fornecer documentação adicional para confirmar a identidade e o direito ao pagamento.

É recomendado que os segurados mantenham contato regular com seus advogados ou representantes legais para garantir que todos os procedimentos sejam cumpridos corretamente. Isso ajuda a evitar atrasos adicionais no recebimento dos valores devidos.

A liberação de R$ 2,06 bilhões em atrasados do INSS pela Justiça Federal é uma notícia positiva para muitos segurados. Este montante abrange precatórios e RPVs de benefícios previdenciários e será depositado nas contas dos beneficiários nos próximos dias.

Para garantir o recebimento, é crucial que os segurados consultem os sites dos respectivos TRFs e sigam as orientações fornecidas.

Mantenha-se atualizado sobre o andamento do seu processo e esteja atento às informações fornecidas pelos tribunais e pelo INSS. Isso garantirá que você receba os valores devidos de forma rápida e eficiente.

Aproveite para ler: Seu CPF termina em 1, 2, 9, 8, 3, 6, 5, 4, 0 ou 7? Se sim, você pode ter um NOVO VALOR a receber