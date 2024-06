ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para receber PIX de R$ 5 MIL; CPF final 8, 3, 7, 4, 1, 9, 6, 5, 2 e 0 na LISTA

Garanta o PIX de R$ 5 mil: veja como se inscrever e os critérios necessários. Último dia para cadastro e detalhes importantes neste artigo informativo.

O prazo para o cadastro que garante um PIX de R$ 5 mil termina às 23h59 desta terça-feira, 25. Os depósitos são realizados pelo governo federal após a confirmação dos dados das famílias beneficiadas.

Neste artigo, vamos entender melhor os critérios para assegurar o depósito e como proceder para efetuar o saque.

Termina hoje o prazo para inscrição no PIX de R$ 5 mil. Saiba como garantir o benefício e quem pode receber neste guia completo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o cadastro?

O governo federal anunciou o encerramento do cadastro para o recebimento do PIX de R$ 5 mil por família. Os pagamentos dos últimos inscritos serão efetuados nos próximos dias.

Até o momento, 256,7 mil famílias foram aprovadas para receber o depósito. A publicação da Medida Provisória nº 1.235, no dia 19 de junho, acrescentou mais R$ 689,6 milhões ao programa, permitindo que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) atenda a mais famílias.

Veja também: Apareceu o código 5-P3 no Bolsa Família? Saiba o que é e veja o que fazer

Critérios para recebimento

O Auxílio Reconstrução é destinado aos moradores de cidades em estado de calamidade pública .

. Inicialmente, o auxílio foi criado para atender ao estado do Rio Grande do Sul.

Atualmente, 444 cidades do estado estão em estado de calamidade pública. Desse total, 179 ainda não solicitaram o benefício para seus cidadãos.

O MIDR garantiu que todas as famílias aprovadas receberão o benefício.

Os pagamentos serão retomados hoje, 25, e seguirão até que todas as famílias sejam atendidas .

. Com o acréscimo de R$ 689,6 milhões, 135 mil famílias adicionais poderão ser beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução.

Os depósitos visam ajudar as famílias do Rio Grande do Sul a reconstruírem suas vidas. Quem recebe o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também pode ser beneficiado. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já efetuou o depósito antecipado para os moradores do estado.

Como se inscrever e receber o PIX de R$ 5 MIL?

A inscrição para o Auxílio Reconstrução é realizada pela prefeitura local. Somente após essa inscrição, as famílias poderão receber o depósito. Para que o depósito seja efetuado, é necessário que o responsável familiar confirme os dados fornecidos.

Acessar o site oficial do programa .

. Clicar em “Sou cidadão”.

Fazer o login usando a conta Gov.br.

Essa etapa de confirmação é essencial para garantir que os recursos sejam direcionados corretamente às famílias necessitadas.

Auxílio Reconstrução

O Auxílio Reconstrução tem sido um recurso vital para muitas famílias do Rio Grande do Sul. O apoio financeiro ajuda na reconstrução das casas e na compra de bens essenciais. Além disso, proporciona um alívio temporário enquanto as famílias trabalham para recuperar suas vidas.

Beneficiários do Bolsa Família e BPC

Famílias que já recebem o Bolsa Família ou o BPC também estão incluídas no programa .

. Esses beneficiários recebem automaticamente o auxílio, garantindo que os recursos cheguem rapidamente aos mais necessitados.

Com a inclusão de mais R$ 689,6 milhões, o programa amplia significativamente seu alcance, permitindo que mais famílias sejam atendidas.

Isso não só ajuda na recuperação imediata das famílias, mas também tem um impacto positivo na economia local. A circulação desses recursos contribui para a revitalização das comunidades afetadas.

O governo federal e o MIDR continuam trabalhando para garantir que todas as famílias elegíveis recebam o auxílio o mais rápido possível. A eficiência e a rapidez no processamento dos pagamentos são cruciais para o sucesso do programa.

O Auxílio Reconstrução representa um suporte crucial para as famílias afetadas pelas calamidades no Rio Grande do Sul.

O programa não só oferece alívio financeiro imediato, mas também contribui para a reconstrução das vidas e das comunidades. Notícia da Manhã.

É fundamental que todas as famílias elegíveis completem suas inscrições e confirmem seus dados para garantir o recebimento do auxílio.

Para mais informações e detalhes sobre o programa, acesse o site oficial e siga os passos indicados para realizar sua inscrição e confirmação de dados.

O prazo final para o cadastro é hoje, 25, às 23h59. Não perca essa oportunidade de garantir o apoio financeiro necessário para reconstruir sua vida.

Veja também: Nova lei do FGTS deixa trabalhadores de TODAS as idades REVOLTADOS