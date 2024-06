Brasileiros com NIS final 1, 7, 2, 8, 4, 5, 3, 6, 9 e 0 recebem PIX de R$ 1.412,00 do INSS

Milhares de brasileiros começam a receber um benefício assistencial importante. Confira como o INSS organiza os pagamentos e quais são as datas.

A partir de hoje, milhares de brasileiros podem acessar um significativo benefício financeiro, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A quantia, no valor de R$ 1.412, é parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pode ser movimentada de diversas formas, como saques, transferências bancárias ou mesmo pelo PIX.

A distribuição deste auxílio segue um calendário baseado no último dígito do número do benefício, facilitando assim o processo para todos os envolvidos. Saiba mais a seguir.

Como o pagamento é organizado?

O pagamento do BPC aos idosos começou a ser liberado desde a última segunda-feira, 24 de junho, e continuará até o início de julho.

Este ciclo de pagamentos pretende alcançar todos os beneficiários cadastrados, que ultrapassam 5 milhões de idosos e pessoas com deficiência.

Calendário de pagamentos do INSS junho

A logística para a liberação dos pagamentos é meticulosamente planejada. Os beneficiários podem verificar o dia exato para o recebimento do auxílio conforme o último dígito do número do benefício, detalhado da seguinte forma:

Final 1: 24 de junho

24 de junho Final 2: 25 de junho

25 de junho Final 3: 26 de junho

26 de junho Final 4: 27 de junho

27 de junho Final 5: 28 de junho

28 de junho Final 6: 01 de julho

01 de julho Final 7: 02 de julho

02 de julho Final 8: 03 de julho

03 de julho Final 9: 04 de julho

04 de julho Final 0: 05 de julho

Os valores são depositados diretamente nas contas correntes dos titulares, ou, para aqueles que não informaram uma conta bancária, é possível realizar o saque utilizando o cartão do INSS.

Como consultar o valor do benefício?

Os idosos têm à disposição ferramentas para consultar o valor do benefício antecipadamente, o que ajuda no planejamento financeiro mensal. Para acessar essas informações, é necessário:

Entrar no aplicativo ou site Meu INSS;

Navegar até a seção “Extratos” e selecionar “Extrato de pagamentos”;

Filtrar a pesquisa pelo mês e ano desejados;

Confirmar para visualizar os detalhes do pagamento.

Esses procedimentos garantem que os idosos possam gerir seus recursos de forma mais eficaz e segura, proporcionando uma maior tranquilidade em seu planejamento financeiro.

A disponibilização desse benefício mostra um compromisso contínuo com o bem-estar da população idosa, garantindo que eles recebam o suporte necessário para uma melhor qualidade de vida.

