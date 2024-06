Nova lei do FGTS deixa trabalhadores de TODAS as idades REVOLTADOS

Governo Federal propõe mudanças no saque-aniversário do FGTS. Conheça a nova modalidade de crédito e as vantagens que ela pode oferecer aos trabalhadores.

O Governo Federal está planejando mudanças significativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Uma das principais propostas é a extinção do saque-aniversário, uma modalidade que permite aos trabalhadores retirar parte do saldo de suas contas anualmente, no mês de seu aniversário.

Mudanças no FGTS estão em análise pelo Congresso.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Introduzida em 2019, essa modalidade oferece maior flexibilidade no uso dos recursos do FGTS. Com a possível extinção do saque-aniversário, o governo pretende introduzir uma nova modalidade de empréstimo, o consignado pela Carteira de Trabalho Digital.

Desde a sua introdução, o saque-aniversário possibilitou aos trabalhadores a antecipação do FGTS, criando uma nova forma de empréstimo. No entanto, com as novas propostas, as regras podem mudar significativamente.

A proposta, ainda em fase de análise pelo Congresso Nacional, visa substituir a antecipação do saque-aniversário por uma nova modalidade de crédito consignado, que utiliza o FGTS como garantia.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia autorizou a criação desta nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada.

A proposta pretende facilitar o acesso ao crédito, oferecendo taxas de juros mais baixas e regras mais flexíveis, tornando-se uma alternativa mais vantajosa para os trabalhadores.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS permite que o trabalhador retire uma parte do saldo de sua conta anualmente. Para aderir a essa modalidade, é necessário manifestar essa opção junto à Caixa Econômica.

Após a adesão, o trabalhador tem o direito de sacar uma porcentagem do saldo de sua conta do FGTS todo ano, no mês de seu aniversário.

Os valores disponíveis para saque variam de acordo com o saldo acumulado na conta. É essencial lembrar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão do saque integral em caso de demissão sem justa causa, podendo sacar apenas a multa de 40% sobre o saldo total.

Isso significa que o trabalhador perde o direito de sacar todo o saldo do FGTS no caso de demissão, ficando limitado apenas à multa rescisória.

A antecipação do FGTS é uma modalidade de empréstimo em que o trabalhador pode solicitar o adiantamento dos saques anuais previstos.

Esse serviço é oferecido por diversas instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal. O valor antecipado é descontado diretamente dos próximos saques-aniversário, simplificando o processo e garantindo o pagamento de forma eficiente.

Qual é a nova proposta do Governo para o FGTS?

O governo propôs a criação do consignado pela Carteira de Trabalho Digital, uma linha de crédito com desconto direto na folha de pagamento do trabalhador, similar ao consignado tradicional.

A principal diferença é a utilização do saldo do FGTS como garantia, o que permite a aplicação de taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos.

Essa nova modalidade de crédito tem algumas vantagens significativas:

Taxas de juros mais baixas devido à garantia do FGTS.

devido à garantia do FGTS. Prazos de pagamento mais longos e flexíveis.

e flexíveis. Não há necessidade de convênio entre empregador e instituição financeira para liberação do crédito.

A proposta ainda está em fase de análise e depende de regulamentação governamental e aprovação do Congresso.

A expectativa é que a solicitação desse crédito possa ser feita diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, facilitando o processo para os trabalhadores.

Como solicitar o consignado?

Atualmente, o crédito consignado pela Carteira de Trabalho Digital ainda não está disponível, pois aguarda regulamentação e aprovação do Congresso.

No entanto, uma vez aprovado, o processo de solicitação deverá ser simples, podendo ser realizado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O saque-aniversário vai acabar?

A implementação do consignado pela Carteira de Trabalho Digital levanta dúvidas sobre o futuro do saque-aniversário. Até o momento, não há uma definição oficial sobre a extinção dessa modalidade.

Todavia, o Governo Federal considera que o consignado pode oferecer uma alternativa mais vantajosa para os trabalhadores, com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos.

Desde a troca de gestão governamental, o Ministério do Trabalho e Emprego tem trabalhado em uma proposta para encerrar o saque-aniversário.

Segundo o ministro Luiz Marinho, a modalidade do saque-aniversário é vista como uma armadilha para os trabalhadores, sugerindo que o consignado seria uma opção mais segura e benéfica.

Em resumo, as mudanças propostas pelo Governo Federal no FGTS visam oferecer melhores condições de crédito aos trabalhadores, substituindo o saque-aniversário por uma nova modalidade de empréstimo consignado.

A expectativa é que essas mudanças tragam mais vantagens e flexibilidade para os trabalhadores brasileiros, tornando o acesso ao crédito mais acessível e menos oneroso.

