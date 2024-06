Da piada à RIQUEZA: revelada fortuna do cantor de “Caneta Azul”

Desde o lançamento do hit viral “Caneta Azul” em 2019, a vida de Manoel Gomes mudou radicalmente. Aos 54 anos, o cantor maranhense alcançou notoriedade nacional e acumulou uma considerável fortuna, além de estar prestes a se tornar pai pela primeira vez.

Atualmente, Manoel reside em uma luxuosa mansão em Alphaville, São Paulo, demonstrando o sucesso e a prosperidade alcançados nos últimos anos.

Após sua música se tornar um dos memes mais compartilhados em 2019, o cantor de Caneta Azul acumula uma grande fortuna – Imagem: divulgação/ redes sociais.

Caneta Azul: trajetória de sucesso e diversificação de ganhos

Após o sucesso estrondoso de “Caneta Azul,” Manoel Gomes não apenas consolidou sua carreira musical, mas também diversificou suas fontes de renda.

Ele investiu em propriedades e ampliou seus ganhos através de campanhas publicitárias e lançamentos musicais. Recentemente, ele colaborou com o cantor Tierry na música “Lá Ele,” que tem recebido boa aceitação do público.

Em 2022, o cantor de Caneta Azul tentou ingressar na política ao se candidatar a deputado estadual. Durante sua campanha, ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio total de R$ 542.615,25, distribuídos entre sua residência, veículos, aplicações financeiras e uma empresa registrada em seu nome.

Embora não tenha sido eleito, a candidatura evidenciou sua crescente influência e reconhecimento público.

Expansão da vida profissional e mais dinheiro

Além de suas atividades musicais e empresariais, Manoel Gomes expandiu sua atuação para a televisão. Ele ingressou como repórter do programa “Circo do Tiru,” exibido pelo SBT.

Com um salário mensal de R$ 50 mil, essa nova empreitada destaca sua capacidade de diversificação e adaptação em diferentes áreas do entretenimento.

A participação no programa tem contribuído para aumentar sua visibilidade e consolidar sua imagem pública após “Caneta Azul”.

Manoel Gomes tem investido significativamente em seu conforto pessoal. Em janeiro deste ano, ele adquiriu um Range Rover, avaliado em R$ 650 mil, refletindo sua preferência por veículos de luxo.

Além disso, os cachês de seus shows têm um custo aproximado de R$ 20 mil cada, demonstrando a alta demanda por suas apresentações. E pensar que tudo começou com uma música “meme” chamada Caneta Azul.

A mansão em Alphaville, onde Manoel reside, é uma evidência concreta de seu sucesso financeiro. Localizada em uma das áreas mais nobres de São Paulo, a propriedade oferece a ele e sua família um estilo de vida confortável e sofisticado.

Esse investimento imobiliário não só garante um patrimônio sólido, mas também proporciona um ambiente seguro e privilegiado.

Caneta Azul na cultura popular

O impacto de Manoel Gomes na cultura popular brasileira é inegável. Desde o surgimento de “Caneta Azul,” ele se tornou uma figura querida pelo público, com um carisma que transcende as fronteiras da música. Suas músicas, marcadas por uma simplicidade cativante, conquistaram fãs de todas as idades e classes sociais.

O futuro de Manoel Gomes parece promissor. Com novas músicas em desenvolvimento e possíveis colaborações com outros artistas, ele continua a expandir seu repertório e a explorar novas oportunidades no cenário musical. Além disso, sua presença na televisão pode abrir portas para outras participações e projetos midiáticos.

A trajetória de Manoel Gomes, desde o sucesso viral de “Caneta Azul” até suas recentes conquistas, é um exemplo de como o talento e a determinação podem transformar vidas. Sua capacidade de diversificar fontes de renda, investir sabiamente e manter-se relevante no mundo do entretenimento destaca seu espírito empreendedor e resiliente.

Com a expectativa do nascimento de seu primeiro filho, Manoel Gomes entra em uma nova fase de sua vida pessoal e profissional. Seu sucesso serve de inspiração para muitos, mostrando que, independentemente das circunstâncias iniciais, é possível alcançar grandes feitos com trabalho árduo e dedicação. Aguardamos ansiosos pelos próximos capítulos da história deste notável artista.