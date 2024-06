BÔNUS de R$ 99 no iFood para usar COMO QUISER; veja como aproveitar esta novíssima promoção

Brasileiros podem ganhar R$ 99 para gastar no iFood com uma promoção exclusiva. Saiba como participar e aproveitar descontos especiais no aplicativo.

Milhares de brasileiros têm agora uma oportunidade exclusiva de economizar e aproveitar ao máximo suas compras no iFood.

Com uma oferta especial, é possível ganhar um crédito de R$ 99 para utilizar no aplicativo, além de desfrutar de um desconto significativo de 72% na compra de planos de dois anos.

Essa combinação única de descontos e benefícios torna mais acessível e conveniente o acesso aos serviços do iFood.

Participe da promoção e ganhe R$ 99 para gastar no iFood. Entenda os passos para acumular pontos e obter esse benefício exclusivo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como participar da promoção que dá bônus de R$ 99 no iFood?

Para participar dessa promoção, é essencial estar inscrito no programa Surpreenda da Mastercard. O processo de inscrição é simples: basta acessar o site do Mastercard Surpreenda, criar uma conta informando alguns dados pessoais e os detalhes do seu cartão Mastercard.

A partir desse momento, todas as compras realizadas com o cartão acumularão pontos automaticamente. Esses pontos podem ser acompanhados tanto pelo site quanto pelo aplicativo oficial do programa.

Como aderir ao Programa Surpreenda?

Primeiramente, para participar da promoção, é necessário estar inscrito no programa Surpreenda da Mastercard. O processo é simples:

Acesse o site do Mastercard Surpreenda.

Crie uma conta informando alguns dados pessoais e os detalhes do seu cartão Mastercard.

A partir desse momento, todas as compras realizadas com o cartão acumularão pontos automaticamente.

Esses pontos podem ser acompanhados tanto pelo site quanto pelo aplicativo oficial do programa.

Parceria iFood e Mastercard: como funciona a promoção?

Para aproveitar essa promoção imperdível e economizar até 72% na compra de planos de dois anos, além de receber um voucher iFood Card como brinde, siga os passos abaixo:

Acesse o site do parceiro através do link fornecido na promoção.

Escolha o plano de dois anos que deseja adquirir.

Ao finalizar a compra, você receberá um voucher iFood Card no valor correspondente ao plano escolhido (R$ 49, R$ 69 ou R$ 99).

O voucher será enviado por e-mail após o período de reembolso, que ocorre 31 dias após a compra.

Esta é uma oportunidade única de economizar significativamente e ainda receber um benefício extra para suas refeições.

Todavia, é importante agir rápido, pois a oferta está sujeita à disponibilidade e pode ter uma quantidade limitada de vouchers disponíveis.

Benefícios do Programa Surpreenda

Os benefícios do programa Surpreenda não se limitam apenas a esta promoção. Participando do programa, os clientes Mastercard podem aproveitar diversas ofertas exclusivas, como:

Descontos em lojas parceiras.

Promoções especiais em produtos e serviços.

Acúmulo de pontos para trocar por prêmios.

Esses benefícios adicionais tornam o programa ainda mais atrativo, incentivando os usuários a continuarem utilizando seus cartões Mastercard nas compras diárias.

Vantagens de utilizar o iFood

O iFood é uma das maiores plataformas de delivery de alimentos do Brasil, oferecendo uma ampla variedade de opções de restaurantes e tipos de cozinha. Utilizando o crédito de R$ 99 no iFood, os clientes podem:

Explorar novos restaurantes sem gastar muito.

Aproveitar promoções e descontos exclusivos do aplicativo.

Desfrutar de refeições de qualidade no conforto de suas casas.

Além disso, o iFood oferece um serviço rápido e eficiente, com opções de entrega que atendem a diversas necessidades e preferências dos usuários.

Como acompanhar seus pontos no Surpreenda?

Para acompanhar o saldo de pontos acumulados no programa Surpreenda, os clientes podem utilizar o site ou o aplicativo oficial. A interface intuitiva facilita o acesso às informações importantes, permitindo que os usuários:

Verifiquem o saldo de pontos em tempo real.

Confiram as promoções e ofertas disponíveis.

Resgatem pontos por prêmios de maneira prática e rápida.

Essa facilidade de acompanhamento garante que os clientes possam aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo programa.

Aproveite essa oportunidade

Não deixe passar essa chance e aproveite esta oferta exclusiva para garantir seu plano com um grande desconto, além de receber um voucher iFood Card como bônus.

A combinação de benefícios oferecidos pelo Mastercard Surpreenda e iFood proporciona uma experiência vantajosa para os clientes, permitindo que eles economizem e desfrutem de serviços de alta qualidade.

Em resumo, a promoção oferece uma excelente oportunidade para os clientes Mastercard maximizarem suas vantagens, economizando em suas compras e ganhando um bônus para utilizar no iFood.

Participar do programa Surpreenda e seguir os passos para aderir à promoção pode resultar em significativas economias e benefícios adicionais, tornando essa oferta imperdível.

