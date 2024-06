Bolsa Família faz ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para NIS final 1, 2, 9, 8, 3, 6, 5, 4, 0 ou 7 receber R$ 720 em junho; veja o que fazer

Última chamada para o saque de R$ 720 do Bolsa Família em junho. Confira o calendário e evite bloqueios atualizando seu cadastro.

O Bolsa Família, programa de assistência social do Governo Federal, é essencial para milhões de famílias brasileiras. Em junho, os pagamentos já estão disponíveis para a maioria dos beneficiários. Este mês, o valor mínimo pago é de R$ 600, e mais de 20 milhões de famílias serão beneficiadas. O pagamento é realizado através da conta poupança social do Caixa Tem, conforme o Número de Identificação Social (NIS) de cada família.

O programa também inclui o Vale Gás, liberado bimestralmente. Neste mês de junho, muitos beneficiários receberão o benefício adicional. Este pagamento, juntamente com o Bolsa Família, ajuda a aliviar a pressão financeira sobre as famílias de baixa renda, permitindo um acesso mais fácil a necessidades básicas.

No entanto, algumas famílias poderão enfrentar bloqueios de pagamento. O Governo Federal está realizando uma revisão para identificar irregularidades no cadastro dos beneficiários. Para evitar cortes ou suspensões, é fundamental que as informações pessoais estejam atualizadas no CadÚnico.

Saiba sobre o pagamento do Bolsa Família de junho. Evite cortes e bloqueios, mantenha seu cadastro atualizado no CRAS. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar o calendário de pagamentos?

Abaixo está o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para o mês de junho, conforme o NIS:

NIS final 1 : pagamento no dia 17 de junho;

: pagamento no dia 17 de junho; NIS final 2 : pagamento no dia 18 de junho;

: pagamento no dia 18 de junho; NIS final 3 : pagamento no dia 19 de junho;

: pagamento no dia 19 de junho; NIS final 4 : pagamento no dia 20 de junho;

: pagamento no dia 20 de junho; NIS final 5 : pagamento no dia 21 de junho;

: pagamento no dia 21 de junho; NIS final 6 : pagamento no dia 24 de junho;

: pagamento no dia 24 de junho; NIS final 7 : pagamento no dia 25 de junho;

: pagamento no dia 25 de junho; NIS final 8 : pagamento no dia 26 de junho;

: pagamento no dia 26 de junho; NIS final 9 : pagamento no dia 27 de junho;

: pagamento no dia 27 de junho; NIS final 0: pagamento no dia 28 de junho.

Veja também: Dor de cabeça com conta de luz NUNCA MAIS! Garanta de 10 a 65% de desconto TODOS OS MESES

O que fazer para evitar bloqueios no pagamento?

Para algumas famílias, este pode ser o último pagamento se não atualizarem suas informações. O Governo está exigindo que beneficiários com irregularidades no cadastro façam a atualização no CRAS. Este processo é crucial para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Ao chegar ao CRAS, o responsável familiar deve comunicar a necessidade de atualizar o CadÚnico. Essa medida previne o corte ou suspensão do Bolsa Família e do Vale Gás, garantindo que as famílias continuem a receber o suporte financeiro necessário.

O Bolsa Família é uma iniciativa vital para a segurança econômica de muitas famílias brasileiras. Com a atualização correta das informações, os beneficiários podem continuar contando com esse apoio essencial.

Manter os dados atualizados é uma forma de garantir o benefício e evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Por que o Bolsa Família é importante?

O Bolsa Família não apenas auxilia financeiramente, mas também promove inclusão social. O programa ajuda a reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil, oferecendo suporte às famílias mais vulneráveis.

Além do valor financeiro, o programa incentiva a permanência das crianças na escola e melhora o acesso aos serviços de saúde.

O Vale Gás, por sua vez, é outro componente crucial. Liberado a cada dois meses, ele ajuda a diminuir os custos de um item essencial para as famílias. Garantir que ambos os benefícios sejam recebidos é uma prioridade para o Governo Federal, que está focado em promover o bem-estar das famílias brasileiras.

Com as atualizações necessárias e a atenção aos prazos, os beneficiários podem assegurar que continuarão a receber o suporte que necessitam.

O Bolsa Família e o Vale Gás são programas que fazem uma diferença significativa na vida de milhões de brasileiros. Portanto, estar em conformidade com os requisitos do programa é fundamental para a continuidade do benefício.

A importância de manter o cadastro atualizado

Para assegurar a continuidade dos benefícios, as famílias devem se dirigir ao CRAS para atualizar suas informações. Este processo é simples, mas extremamente importante.

A atualização regular garante que o Governo Federal possa distribuir os recursos de forma justa e eficaz, ajudando aqueles que realmente necessitam.

Além disso, a manutenção dos dados atualizados ajuda a evitar fraudes e garante que os recursos públicos sejam bem utilizados. Este esforço conjunto entre o Governo e os beneficiários é essencial para a sustentabilidade do programa e para a manutenção do suporte financeiro às famílias mais necessitadas.

Concluindo, o Bolsa Família e o Vale Gás são programas essenciais que necessitam de uma gestão cuidadosa tanto por parte do Governo quanto dos beneficiários.

A atualização dos dados no CadÚnico é uma responsabilidade compartilhada, que visa a continuidade do apoio financeiro e a melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras.

Veja também: Nunca contribuiu com o INSS? Não tem problema; veja como receber R$ 1.412,00 mensais