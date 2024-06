RG não vale mais? Alerta para quem tem CPF final 1, 2, 4, 7, 8, 9, 0 e mais;

A nova Carteira de Identidade Nacional substitui o antigo RG, trazendo mais segurança e praticidade. Veja como emitir gratuitamente e conheça suas vantagens.

O Brasil apresenta um novo documento oficial de identificação: a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Esse documento, que substitui o antigo RG, traz uma série de vantagens para os cidadãos, incluindo mais segurança e praticidade. Com um design moderno e tecnologias avançadas, a nova identidade promete facilitar a vida dos brasileiros.

A nova Carteira de Identidade Nacional conta com um único número de identificação, que será o mesmo do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Entre as características de segurança, destacam-se o QR Code, a tecnologia blockchain e elementos gráficos específicos. Essas medidas visam reduzir fraudes e garantir a autenticidade do documento.

Abaixo, comentamos mais sobre a nova carteira de identidade, destacando suas vantagens e a importância da atualização dos documentos.

O Brasil adota a nova Carteira de Identidade Nacional, modernizando o sistema de identificação. Saiba mais sobre a emissão gratuita e a validade do novo documento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional gratuitamente?

A emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita, até mesmo para quem já possui o modelo antigo. Para isso, é necessário agendar a solicitação através da unidade responsável pela emissão de documentos no seu estado e seguir o passo a passo indicado.

A emissão da nova carteira de identidade está disponível em todo o país desde janeiro de 2024. No entanto, o antigo RG continuará válido até fevereiro de 2032, o que significa que não há necessidade de urgência para realizar a emissão. A primeira emissão do novo documento será gratuita, garantindo acessibilidade para todos os cidadãos.

Validade da nova Carteira de Identidade Nacional:

Crianças de até 12 anos : validade de cinco anos.

: validade de cinco anos. Brasileiros entre 12 e 60 anos : validade de 10 anos.

: validade de 10 anos. Pessoas com mais de 60 anos: validade por tempo indeterminado.

Informações presentes no novo RG unificado

A nova Carteira de Identidade Nacional traz diversas informações que facilitam a identificação e a prestação de serviços. Entre os dados presentes no documento, destacam-se:

Nome e, quando aplicável, nome social;

CPF;

Gênero;

Data de nascimento;

Nacionalidade ou naturalidade;

Assinatura do titular;

Nomes dos pais;

Órgão expedidor, local e data de emissão;

QR Code para verificação eletrônica;

Tipo sanguíneo;

Informações sobre doação de órgãos.

Essas informações são essenciais para a correta identificação dos cidadãos e para a prestação de diversos serviços públicos e privados.

A nova Carteira de Identidade Nacional representa um avanço significativo em termos de segurança e praticidade. A integração com o CPF e o uso de tecnologias avançadas como o QR Code e a blockchain garantem maior confiabilidade ao documento.

Além disso, a validade diferenciada para cada faixa etária assegura que os dados estejam sempre atualizados, refletindo mudanças importantes na vida dos cidadãos.

A implementação desse novo documento é um passo importante para a modernização dos sistemas de identificação no Brasil, proporcionando mais segurança e eficiência para todos.

