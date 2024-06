BOMBA! Inmetro REPROVA marcas de colchões FAMOSAS no Brasil

Inmetro testa colchões de espuma no Brasil e reprova várias empresas. Saiba mais sobre os critérios avaliados e o impacto dessa pesquisa no mercado.

O Inmetro realizou uma avaliação detalhada sobre a qualidade dos colchões de espuma vendidos no Brasil. Dez empresas foram reprovadas em todos os testes realizados.

Este estudo é crucial para garantir que os consumidores adquiram produtos que atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. O objetivo é assegurar um sono de qualidade e a segurança do usuário.

Foram considerados quatro critérios principais para a avaliação: as informações da etiqueta, as dimensões, a densidade e o teor de cinzas dos colchões. Confira a seguir.

Inmetro avalia colchões de espuma e revela resultados alarmantes. Entenda os principais critérios analisados e como isso afeta os consumidores brasileiros. (Foto: divulgação).

Inmetro testa a qualidade dos colchões de espuma vendidos no Brasil

Como mencionado, foram avaliados quatro critérios: as informações da etiqueta, dimensões, a densidade e o teor de cinzas.

1. Informações da etiqueta

A primeira análise envolveu as informações contidas nas etiquetas dos colchões. De acordo com Hercules Souza, representante do Inmetro, essas informações são variadas e totalizam 17 itens essenciais.

Entre os dados exigidos estão o CNPJ do fabricante e o local de fabricação do colchão. Um dos elementos mais importantes é o selo de conformidade do Inmetro, conhecido popularmente como selo do Inmetro, que atesta a conformidade do produto com as normas vigentes.

2. Dimensões e densidade

O segundo critério avaliado foi o das dimensões dos colchões. A precisão das medidas é fundamental para garantir que o produto se ajuste corretamente às necessidades do consumidor. Qualquer discrepância nas dimensões pode comprometer o conforto e a funcionalidade do colchão.

O terceiro critério envolveu a densidade do colchão. Este aspecto avalia a firmeza do colchão, verificando até que ponto ele responde ao movimento de sentar ou deitar-se sobre ele.

Hercules Souza explica que essa informação é vital para que o consumidor escolha o colchão adequado considerando seu peso e altura. A densidade correta garante um suporte adequado, prevenindo problemas de saúde relacionados a um suporte inadequado.

3. Teor de cinzas

O quarto e último critério foi o teor de cinzas, que mede o grau de impurezas presente na espuma do colchão.

Segundo o Inmetro, a espuma deve queimar completamente, deixando no máximo 1% de resíduos. Este teste é crucial para assegurar que o colchão não contenha materiais prejudiciais à saúde. A presença excessiva de impurezas pode indicar o uso de materiais de baixa qualidade.

Quais marcas foram reprovadas?

O resultado da avaliação revelou que, dos 98 fabricantes analisados, 72 foram reprovados em pelo menos um dos critérios.

Entre os 134 modelos testados, 108 não atenderam a um ou mais dos requisitos estabelecidos, resultando em um índice de reprovação de 80%.

Todos os fabricantes foram notificados e tiveram um prazo de cinco dias para responder ao Inmetro. Dez empresas foram reprovadas em todos os testes:

Bello Box Comercio de Colchoes Ltda

Bruno A.A. Brasileiro

Celiflex Industria de Colchoes Ltda

Colcho Arte Móveis

Grifflex Conforto Ltda

Industria e Comercio de Moveis Copas Ltda

Lord Colchões e Cama Box Ltda

Selecto Industria de Colchoes S/A

SP Moveis.com Ltda

Village Industria e Comercio de Moveis e Colchoes Ltda

Reações e medidas adotadas

Os fabricantes das marcas que foram reprovadas em todos os testes não responderam ao Inmetro. A associação que representa a indústria de colchões declarou seu apoio às iniciativas de fiscalização realizadas pelos órgãos reguladores.

A associação está empenhada em aprimorar as normas técnicas de fabricação de colchões, visando aumentar a segurança e a satisfação dos consumidores.

Por fim, é importante mencionar que o Inmetro disponibiliza uma plataforma digital gratuita na internet para denúncias e relatos de acidentes domésticos. O objetivo desta plataforma é registrar problemas e melhorar os testes realizados pela instituição.

Essa iniciativa visa garantir que os consumidores possam confiar na qualidade dos produtos que adquirem, contribuindo para um sono mais seguro e confortável. Notícia da Manhã.

A avaliação do Inmetro é um passo importante para assegurar que os colchões de espuma vendidos no Brasil atendam aos padrões de qualidade e segurança. O foco é proteger os consumidores e garantir que eles tenham acesso a produtos que ofereçam conforto e durabilidade.

