INSS antecipa pagamentos para alegria de milhões de beneficiários; veja quem recebe ANTES

INSS inicia pagamentos de junho com antecipações. Confira as datas e saiba como consultar seu benefício sem sair de casa.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou, nesta segunda-feira (24), os pagamentos das aposentadorias, pensões e outros auxílios de junho. Essa notícia traz alívio para milhões de brasileiros que dependem desses benefícios.

A princípio, os repasses contemplam apenas aqueles que recebem o piso previdenciário nacional de R$ 1.412. Para quem recebe valores superiores a esse, os pagamentos terão início em 1º de julho.

Para garantir o recebimento, é fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas específicas de pagamento, que variam conforme o final do número do benefício. Aproximadamente 40 milhões de pessoas em todo o Brasil serão atendidas neste mês, segundo o Ministério da Previdência Social.

INSS inicia pagamentos de junho para milhões de brasileiros. Veja como acessar o calendário e consultar seu benefício facilmente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar o calendário de pagamentos do INSS?

Os segurados do INSS podem conferir o dia exato de seus pagamentos com base no final do número do seu benefício. Veja abaixo as datas para quem recebe o piso previdenciário nacional de R$ 1.412:

Final do NIS: 1 – pagamento em 24/06

Final do NIS: 2 – pagamento em 25/06

Final do NIS: 3 – pagamento em 26/06

Final do NIS: 4 – pagamento em 27/06

Final do NIS: 5 – pagamento em 28/06

Final do NIS: 6 – pagamento em 01/07

Final do NIS: 7 – pagamento em 02/07

Final do NIS: 8 – pagamento em 03/07

Final do NIS: 9 – pagamento em 04/07

Final do NIS: 0 – pagamento em 05/07

Para aqueles que recebem valores acima de R$ 1.412, as datas são as seguintes:

Final do Benefício: 1 e 6 – pagamento em 01/07

Final do Benefício: 2 e 7 – pagamento em 02/07

Final do Benefício: 3 e 8 – pagamento em 03/07

Final do Benefício: 4 e 9 – pagamento em 04/07

Final do Benefício: 5 e 0 – pagamento em 05/07

Como consultar os valores dos benefícios?

Não é necessário sair de casa para saber quanto será recebido do INSS neste mês de junho. As informações podem ser consultadas através do site ou aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo para facilitar esse processo:

Abra o site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS).

Faça login na tela inicial.

Clique no serviço de “Extrato de pagamento”.

Caso não tenha acesso à internet, ligue para a Central 135. Basta informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Adiantamentos dos pagamentos pelo INSS

O INSS confirmou o adiantamento dos pagamentos de junho, válido apenas para os segurados do Rio Grande do Sul, estado que recentemente enfrentou um grave desastre natural.

Os moradores das cidades atingidas pelas chuvas receberão seus saldos a partir desta segunda-feira (24), independentemente do final do número do benefício e do valor mensal recebido.

Além disso, o Ministério da Previdência e o INSS decidiram suspender por 60 dias os prazos administrativos para várias ações relacionadas a benefícios previdenciários.

Isso inclui aposentadoria, pensões, BPC e perícia médica. O normativo proíbe expressamente a suspensão de benefícios devido à não apresentação de certos documentos, como:

Comprovante de andamento do processo judicial de tutela/curatela.

Atestado de cárcere.

Atestado de vacinação.

Comprovante semestral de frequência escolar.

Para segurados que não possuem documento oficial de identificação devido aos eventos climáticos, a portaria permite a identificação por meio de documentos digitalizados que já constem nos sistemas do MPS/INSS, desde que a foto permita a identificação.

Em resumo, é essencial que os beneficiários do INSS fiquem atentos às datas de pagamento e utilizem os recursos disponíveis para consultar seus valores.

Com as medidas adotadas pelo INSS para ajudar os segurados do Rio Grande do Sul, o governo demonstra compromisso com o bem-estar dos cidadãos afetados por desastres naturais, garantindo que todos tenham acesso a seus direitos previdenciários de forma ágil e segura.

