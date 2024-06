Descubra em qual GRUPO você está para receber auxílio de R$ 404+ até o final do ano

Saiba quando você pode receber o auxílio Vale Gás em 2024. Veja como o programa funciona e quem está elegível para o benefício.

Com a economia instável e as contas acumulando, muitos brasileiros encontram dificuldades para atender às necessidades básicas. Nesse cenário, o Auxílio Gás (também conhecido como Vale Gás) surge como uma iniciativa essencial do Governo Federal.

Este programa visa facilitar o acesso ao gás de cozinha, um item indispensável para preparar alimentos em milhares de lares vulneráveis. A distribuição regular desse benefício é crucial para o bem-estar de muitas famílias.

Entender o cronograma e os critérios de elegibilidade do Vale Gás é fundamental para quem depende desse auxílio. A seguir, detalharemos como o programa funciona, quem pode se beneficiar e as datas importantes para o recebimento ao longo de 2024.

Como o Auxílio Gás é distribuído?

O Vale Gás tem se mostrado uma ferramenta vital para muitas famílias de baixa renda. A distribuição do benefício ocorre bimestralmente, beneficiando aqueles com registro ativo no CadÚnico e renda per capita de até meio salário mínimo.

Para receber o Vale Gás, é necessário estar inscrito no CadÚnico e manter os dados atualizados. O registro é feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Além disso, famílias beneficiárias do BPC e do Bolsa Família, que atendem aos critérios de renda, também têm direito ao auxílio.

O valor do benefício foi ajustado para R$ 102 por parcela em 2024, refletindo as necessidades da população. Até o final do ano, o acumulado será de R$ 404.

As datas de pagamento são determinadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS), garantindo uma distribuição organizada e eficiente.

Quem está elegível para receber o benefício?

Para se qualificar ao Vale Gás, as famílias devem cumprir alguns critérios específicos. Primeiramente, é essencial estar registrado no CadÚnico. Essa inscrição é realizada nos CRAS e é um requisito básico para acessar diversos programas sociais.

Além disso, a renda familiar per capita deve ser inferior a meio salário mínimo, ou seja, até R$ 606,00 mensais. Isso assegura que o benefício chegue às famílias mais necessitadas, proporcionando um alívio financeiro significativo.

Adicionalmente, famílias que já recebem o BPC ou o Bolsa Família também podem se qualificar para o Vale Gás, desde que cumpram os limites de renda estabelecidos. Esse critério garante que o auxílio seja direcionado às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Cronograma de distribuição do Auxílio Gás 2024

O cronograma de distribuição do Auxílio Gás em 2024 está dividido em quatro períodos ao longo do ano. As datas de pagamento são baseadas no último dígito do NIS. Confira o calendário completo para cada período:

Calendário de junho

NIS final 1 e 2: 17 de junho

NIS final 3: 18 de junho

NIS final 4: 19 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Calendário de agosto

NIS final 1: 19 de agosto

NIS final 2: 20 de agosto

NIS final 3: 21 de agosto

NIS final 4: 22 de agosto

NIS final 5: 23 de agosto

NIS final 6: 26 de agosto

NIS final 7: 27 de agosto

NIS final 8: 28 de agosto

NIS final 9: 29 de agosto

NIS final 0: 30 de agosto

Calendário de outubro

NIS final 1: 18 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 25 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Calendário de dezembro

NIS final 1: 10 de dezembro

NIS final 2: 11 de dezembro

NIS final 3: 12 de dezembro

NIS final 4: 13 de dezembro

NIS final 5: 16 de dezembro

NIS final 6: 17 de dezembro

NIS final 7: 18 de dezembro

NIS final 8: 19 de dezembro

NIS final 9: 20 de dezembro

NIS final 0: 23 de dezembro

Com esses cronogramas, as famílias podem se planejar melhor para receber o benefício. Essa organização é fundamental para garantir que todos os elegíveis recebam o auxílio de forma eficiente.

Enfim, o Vale Gás representa uma ajuda crucial para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. O programa não só alivia a pressão financeira, mas também contribui para a segurança alimentar, garantindo que as famílias possam preparar suas refeições de maneira adequada.

Além disso, o benefício permite uma melhor distribuição dos recursos financeiros das famílias, que podem direcionar parte do orçamento para outras necessidades primárias. Isso reflete um compromisso contínuo do governo em apoiar as famílias mais necessitadas.

Por fim, a iniciativa visa reduzir a insegurança alimentar, promovendo um ambiente mais estável e seguro para as famílias beneficiadas. Através dessas ações, o governo busca garantir que as necessidades básicas dos brasileiros sejam atendidas, especialmente em tempos de crise econômica.

Manter-se informado sobre as datas e critérios de elegibilidade é essencial para quem depende do Vale Gás. Com um planejamento adequado, as famílias podem aproveitar ao máximo esse benefício, melhorando sua qualidade de vida.

