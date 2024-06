Seu CPF termina em 1, 2, 9, 8, 3, 6, 5, 4, 0 ou 7? Se sim, você pode ter um NOVO VALOR a receber

Receita Federal libera consulta do 2º lote da restituição do IR 2024. Confira quem tem prioridade e os detalhes do cronograma de pagamentos.

A Receita Federal anunciou a liberação da consulta para o 2º lote de restituições do Imposto de Renda 2024. Essa etapa beneficiará cerca de 5,75 milhões de contribuintes que enviaram suas declarações. O valor total deste lote é de R$ 8,5 bilhões, com pagamentos previstos a partir de 28 de junho.

Além dos contribuintes deste ano, o lote também contempla aqueles que aguardam restituições de anos anteriores. Cerca de 250 mil residentes do Rio Grande do Sul serão priorizados devido às condições climáticas adversas.

Em maio, mais de R$ 1 bilhão foi distribuído a 886.260 contribuintes gaúchos referente a exercícios anteriores. Continue a leitura e saiba, a seguir, algumas das principais informações sobre o 2º lote de restituições do Imposto de Renda 2024.

Saiba como verificar a restituição do Imposto de Renda 2024. Veja o cronograma e os grupos prioritários que receberão antecipadamente os valores. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem prioridade na restituição?

Em março, a Receita Federal definiu a ordem de prioridade para as restituições, especificando os grupos que receberão primeiro. Nesta fase, os grupos prioritários incluem:

350 idosos com mais de 80 anos .

. 24.071 contribuintes entre 60 e 79 anos .

. 287 contribuintes com limitações físicas ou mentais, ou portadores de doenças graves .

. 444 profissionais do magistério , cuja principal fonte de renda é a atividade docente.

, cuja principal fonte de renda é a atividade docente. 812.767 contribuintes priorizados pela declaração pré-preenchida ou opção do PIX.

Mesmo com essas preferências, outros contribuintes também poderão receber suas restituições posteriormente.

Os valores são depositados nas contas bancárias indicadas na declaração ou via chave PIX. Se o depósito não for realizado, os valores ficam disponíveis para saque por 12 meses no Banco do Brasil.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2024

A Receita Federal divulgou um cronograma detalhado dos pagamentos das restituições:

1º lote : 31 de maio (já efetuado).

: 31 de maio (já efetuado). 2º lote : 28 de junho.

: 28 de junho. 3º lote : 31 de julho.

: 31 de julho. 4º lote : 30 de agosto.

: 30 de agosto. 5º lote: 30 de setembro.

Lotes residuais também foram programados:

1º lote residual : 31 de outubro de 2024.

: 31 de outubro de 2024. 2º lote residual : 29 de novembro de 2024.

: 29 de novembro de 2024. 3º lote residual : 31 de dezembro de 2024.

: 31 de dezembro de 2024. 4º lote residual : 31 de janeiro de 2025.

: 31 de janeiro de 2025. 5º lote residual: 28 de fevereiro de 2025.

Como verificar se você está no lote?

Para saber se a restituição será liberada, os contribuintes podem acessar o site oficial Meu Imposto de Renda ou utilizar o app “FGTS”, disponível para Android e iOS.

A consulta permite verificar se o repasse será realizado no grupo mais próximo da data da consulta. A Receita Federal não informa os lotes específicos, mas sim se o contribuinte está incluído no próximo grupo.

O que fazer se o dinheiro não estiver disponível na data prevista?

Os valores são creditados nas contas ou chaves PIX indicadas na declaração. Se o crédito não ocorrer na data prevista, os valores ficam disponíveis para saque por 12 meses no Banco do Brasil.

Para solicitar o resgate, o contribuinte deve acessar o site da instituição bancária ou ligar para a Central de Relacionamento:

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-0001 .

. Demais localidades: 0800-729-0001 .

. Exclusivo para deficientes auditivos: 0800-729-0088.

Após 12 meses, o resgate só pode ser solicitado pelo Portal e-CAC, seguindo o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Também é importante mencionar que, aém dos grupos prioritários gerais, 250 mil contribuintes do Rio Grande do Sul receberão antecipadamente suas restituições devido às condições climáticas.

Em maio, um total de R$ 1 bilhão foi distribuído para 886.260 contribuintes gaúchos, relativos a exercícios anteriores. Isso demonstra um esforço da Receita Federal em apoiar regiões afetadas por desastres naturais.

Por que usar o PIX para receber as restituiçõe?

A utilização do PIX facilita e agiliza o recebimento das restituições. Contribuintes que optam pelo PIX na declaração têm prioridade no recebimento. 812.767 contribuintes que escolheram essa opção estão entre os prioritários. Essa medida visa tornar o processo de restituição mais eficiente e rápido.

A Receita Federal está empenhada em agilizar o processo de restituição do Imposto de Renda 2024. Com um cronograma claro e prioridades bem definidas, espera-se que os contribuintes recebam seus valores de maneira eficiente.

A utilização do PIX e o apoio a regiões afetadas por desastres são medidas que refletem essa intenção. Para mais informações, os contribuintes devem acessar os canais oficiais e acompanhar as atualizações.

