Aposentados recebem ALERTA URGENTE e precisam ficar de OLHO para não caírem no NOVO GOLPE

Golpe do consignado afeta aposentados e pensionistas do INSS. Saiba como evitar esse crime e o que fazer se for vítima.

Muitos brasileiros, especialmente idosos e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), são vítimas do golpe do consignado. Ao contrário do que muitos pensam, esse golpe frequentemente envolve gerentes de bancos, e não ocorre pela internet. Entenda como essa fraude é realizada e saiba como se proteger.

O golpe do consignado é um crime onde funcionários de bancos contratam empréstimos em nome dos aposentados sem o consentimento deles.

Essa prática abusiva resulta em descontos automáticos no benefício da aposentadoria, causando grandes prejuízos financeiros aos idosos. Muitas vezes, as vítimas demoram a perceber os descontos, o que pode levar ao endividamento.

Funcionários de bancos aplicam golpe do consignado em idosos. Veja como identificar e agir diante dessa fraude que compromete benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Golpe do Consignado: aposentados, saiba como se proteger

O crédito consignado é uma modalidade de crédito pessoal voltada para servidores públicos, aposentados, pensionistas do INSS e, em alguns casos, trabalhadores da CLT.

A principal característica dessa modalidade é o desconto automático das parcelas no salário, aposentadoria ou pensão do cliente.

Por essa razão, idosos, que geralmente não verificam frequentemente o aplicativo do banco, são as principais vítimas desse golpe.

A dificuldade em controlar o extrato bancário contribui para a vulnerabilidade desse público.

Aproveite e leia: Pensando em trocar de celular? 7 DICAS importantíssimas para não se arrepender

Como funciona o Golpe do Consignado?

Funcionários de bancos, pressionados por metas, contratam consignados em nome dos beneficiários sem que eles percebam.

Em muitos casos, o aposentado só descobre o golpe quando nota a redução no valor do benefício. Ao informar o gerente do banco, muitas vezes, o aposentado encontra dificuldades para cancelar o empréstimo.

Os funcionários podem omitir informações sobre os direitos do consumidor, dificultando ainda mais a resolução do problema.

Como saber se fui vítima do Golpe?

Identificar o golpe do consignado pode ser desafiador devido à facilidade com que os funcionários de bancos acessam os documentos dos clientes. Para se proteger, siga estas medidas:

Verifique regularmente os extratos bancários e do benefício de aposentadoria.

Anote todas as contratações de crédito que fizer.

Suspeite de qualquer desconto que não tenha autorizado.

Peça ajuda de uma pessoa de confiança, como um filho ou cônjuge, para monitorar suas finanças.

O que fazer se fui vítima do Golpe?

Ao identificar um empréstimo não autorizado, siga os passos abaixo:

Entre em contato com o banco responsável : informe o ocorrido e solicite a anulação do contrato. A instituição financeira tem a obrigação legal de ressarcir os valores, incluindo juros e outros encargos do empréstimo.

: informe o ocorrido e solicite a anulação do contrato. A instituição financeira tem a obrigação legal de ressarcir os valores, incluindo juros e outros encargos do empréstimo. Registre um boletim de ocorrência : vá até a delegacia mais próxima e relate o golpe do consignado. Esse documento é crucial para futuras ações legais.

: vá até a delegacia mais próxima e relate o golpe do consignado. Esse documento é crucial para futuras ações legais. Informe o INSS sobre a fraude : peça orientação sobre como reverter os descontos indevidos.

: peça orientação sobre como reverter os descontos indevidos. Faça uma queixa no Banco Central e no Procon: acesse o site do Banco Central ( https://www.bcb.gov.br/ ) e registre uma reclamação contra a instituição financeira. Também registre a queixa no Procon do seu estado.

Ademais, buscar assistência jurídica é fundamental. Advogados ou defensores públicos podem auxiliar na entrada de uma ação judicial.

Lembre-se de que o banco pode não querer ressarcir os valores sem uma ordem judicial. Manter-se informado e agir rapidamente pode evitar maiores prejuízos.

Importante mencionar ainda que, para prevenir futuros golpes, vale seguir estas recomendações:

Mantenha seus dados pessoais seguros : evite compartilhar informações bancárias e pessoais com desconhecidos.

: evite compartilhar informações bancárias e pessoais com desconhecidos. Desconfie de ofertas de crédito muito vantajosas : sempre verifique a veracidade da oferta com a instituição financeira.

: sempre verifique a veracidade da oferta com a instituição financeira. Eduque-se sobre seus direitos: conheça os direitos do consumidor e saiba como proceder em caso de fraude.

Ao seguir essas orientações, você pode reduzir significativamente o risco de ser vítima de um golpe do consignado. A informação é a melhor defesa contra fraudes financeiras. Fique atento e proteja seu patrimônio.

Aproveite e leia: R$ 10.000 para montar o SEU NEGÓCIO! Aproveite esta oportunidade e saia AGORA do vermelho