Convocação URGENTE para trabalhadores em TODO O BRASIL; calendário abre margem para SAQUE EXTRA de R$ 1.412,00

Saiba como garantir seus benefícios do PIS/PASEP em 2024. Fique atento às datas e requisitos para não perder essa oportunidade.

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são benefícios governamentais essenciais que fornecem assistência financeira aos trabalhadores brasileiros.

O Calendário PIS/PASEP é um recurso fundamental para entender as datas de pagamento e os requisitos necessários para receber esses benefícios. Esta ferramenta é publicada anualmente pelo Governo Federal e fornece informações detalhadas sobre os prazos de saque e os critérios de elegibilidade.

Para muitos trabalhadores, compreender o calendário de pagamentos é crucial para garantir que recebam os benefícios a tempo. A falta de conhecimento sobre essas datas pode resultar na perda de um recurso financeiro significativo. Além disso, conhecer os requisitos para elegibilidade é vital para assegurar que todos os direitos sejam respeitados e os benefícios sejam corretamente distribuídos.

Neste artigo, vamos detalhar os aspectos importantes do Calendário PIS/PASEP 2024, desde os benefícios oferecidos até os procedimentos para recebimento, passando pelos requisitos de elegibilidade e as datas de pagamento.

O que é o calendário PIS/PASEP?

O Calendário PIS/PASEP é um documento que estabelece as datas em que os trabalhadores elegíveis podem receber seus benefícios do PIS/PASEP.

Publicado anualmente pelo Governo Federal, este calendário é essencial para organizar o processo de distribuição dos recursos, evitando aglomerações desnecessárias e garantindo que todos os beneficiários tenham acesso aos seus direitos de maneira organizada e eficiente.

Benefícios do PIS/PASEP

Os benefícios do PIS/PASEP são divididos em dois principais tipos: Abono Salarial e Seguro-Desemprego.

Abono Salarial: um pagamento anual feito aos trabalhadores que atenderam aos requisitos de elegibilidade durante o ano anterior. O valor do abono salarial é proporcional ao salário mínimo e ao número de meses trabalhados com carteira assinada durante o ano-base. Seguro-Desemprego: um benefício temporário concedido aos trabalhadores que perderam seu emprego involuntariamente. Este benefício é crucial para o suporte financeiro dos trabalhadores em períodos de transição entre empregos.

Esses benefícios são fundamentais para o bem-estar financeiro dos trabalhadores brasileiros, fornecendo um suporte essencial em momentos de necessidade.

Calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP 2024

O governo federal estabelece um calendário específico para o pagamento do abono salarial PIS/PASEP, dividido de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.

Essa organização é importante para evitar aglomerações e garantir que todos recebam o benefício de forma ordenada.

Mês de Nascimento | Período de Pagamento

Janeiro e Fevereiro | 15/03/2024 – 27/12/2024

Março e Abril | 15/04/2024 – 27/12/2024

Maio e Junho | 15/05/2024 – 27/12/2024

Julho e Agosto | 15/06/2024 – 27/12/2024

Setembro e Outubro | 15/07/2024 – 27/12/2024

Novembro e Dezembro | 15/08/2024 – 27/12/2024

É crucial que os trabalhadores fiquem atentos às datas específicas para o seu mês de nascimento, garantindo o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Após 27 de dezembro de 2024, os valores não sacados serão revertidos ao fundo do PIS/PASEP, exigindo novos procedimentos para o resgate.

Valores do abono salarial PIS/PASEP 2024

O valor exato do abono salarial PIS/PASEP a ser recebido em 2024 é calculado com base no salário mínimo vigente e no número de meses trabalhados com carteira assinada durante o ano-base de 2022.

Cálculo do valor do abono salarial PIS/PASEP 2024:

Salário mínimo de 2024 : o valor do abono salarial é proporcional ao salário mínimo de 2024, que está fixado em R$ 1.421,00.

: o valor do abono salarial é proporcional ao salário mínimo de 2024, que está fixado em R$ 1.421,00. Meses trabalhados em 2022 : cada mês trabalhado com carteira assinada em 2022 corresponde a 1/12 do salário mínimo de 2024.

: cada mês trabalhado com carteira assinada em 2022 corresponde a 1/12 do salário mínimo de 2024. Proporcionalidade : se o trabalhador exerceu atividade remunerada por menos de 12 meses em 2022, receberá um valor proporcional aos meses trabalhados.

: se o trabalhador exerceu atividade remunerada por menos de 12 meses em 2022, receberá um valor proporcional aos meses trabalhados. Valor máximo: o valor máximo do abono salarial é de um salário mínimo (R$ 1.421,00), mesmo que o trabalhador tenha atuado durante todo o ano de 2022.

Veja a tabela abaixo para ter uma ideia dos valores a serem recebidos, de acordo com o número de meses trabalhados em 2022:

Meses Trabalhados | Valor do Abono Salarial

1 | R$ 118,42

2 | R$ 236,83

3 | R$ 355,25

4 | R$ 473,67

5 | R$ 592,08

6 | R$ 710,50

7 | R$ 828,92

8 | R$ 947,33

9 | R$ 1.065,75

10 | R$ 1.184,17

11 | R$ 1.302,58

12 | R$ 1.421,00

Quais são os requisitos para receber o PIS/PASEP?

Para ser elegível a receber os benefícios do PIS/PASEP, os trabalhadores devem atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada durante o ano-base anterior.

durante o ano-base anterior. Ter recebido até 2 salários mínimos de remuneração média mensal durante o ano-base.

durante o ano-base. Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.

Esses critérios garantem que os benefícios sejam direcionados aos trabalhadores de baixa renda que mais precisam de apoio financeiro.

Como receber o abono salarial PIS/PASEP em 2024?

O processo de recebimento do abono salarial PIS/PASEP em 2024 será realizado por meio de diferentes canais, dependendo da situação específica do trabalhador.

Depósito automático para correntistas da Caixa: aqueles que possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal terão o valor do abono salarial depositado automaticamente em sua conta, sem a necessidade de qualquer ação adicional. Saque nas agências da Caixa ou Banco do Brasil: para os trabalhadores que não possuem vínculo direto com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, o saque do abono salarial poderá ser realizado diretamente nas agências bancárias dessas instituições. Aplicativo Caixa Tem: uma opção conveniente e prática é o uso do aplicativo Caixa Tem. Por meio dessa plataforma digital, os beneficiários poderão sacar o valor do abono salarial em qualquer caixa eletrônico da Caixa, além de realizar transferências e pagamentos diversos.

O Calendário PIS/PASEP é uma ferramenta essencial para que os trabalhadores brasileiros compreendam as datas de pagamento e os requisitos para receber esses importantes benefícios.

Ao se manter informado sobre o calendário, os trabalhadores podem garantir que recebam seus benefícios no prazo correto e desfrutem dos recursos financeiros a que têm direito.

Para obter mais informações sobre o Calendário PIS/PASEP 2024 e garantir que você receba os benefícios a que tem direito, visite o site da Caixa Econômica Federal ou entre em contato com uma de suas agências.

Fique atento às datas de saque e siga os procedimentos corretamente para evitar atrasos ou problemas no recebimento do seu PIS/PASEP.

