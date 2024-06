Nunca contribuiu com o INSS? Não tem problema; veja como receber R$ 1.412,00 mensais

Descubra em quais situações você pode receber benefícios do INSS, mesmo sem ter contribuído para a Previdência Social

Embora a regra geral seja que, para receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seja necessário ter contribuído para a Previdência Social ao longo da vida profissional, existem algumas exceções que permitem que pessoas recebam benefícios mesmo sem nunca terem feito contribuições.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), conhecido também como Loas, é uma alternativa para indivíduos que não possuem as contribuições necessárias para a aposentadoria.

Assim, esse benefício não requer contribuições prévias, contemplando idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência severa, ambos em condição de vulnerabilidade econômica. Saiba mais a seguir.

Como receber um benefício do INSS sem nunca ter contribuído?

De modo geral, para ter direito ao benefício do INSS sem nunca ter contribuído, é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter no mínimo 65 anos ;

; Deficiência comprovada , caso tenha menos de 65 anos;

, caso tenha menos de 65 anos; Ser brasileiro nato ou naturalizado ;

; Nacionalidade portuguesa , desde que resida no Brasil;

, desde que resida no Brasil; Cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) há menos de dois anos;

há menos de dois anos; Renda familiar de até 1/4 do salário mínimo (R$ 353,00) por pessoa;

(R$ 353,00) por pessoa; Não receber outro benefício do INSS nem mesmo de outro regime.

Como solicitar o BPC?

Enfim, confira o passo a passo para solicitar o BPC junto ao INSS:

Fazer o login no app Meu INSS (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Clicar na opção “Agendamentos/Solicitações” ;

; Clicar em “Novo Requerimento” ;

; Selecionar o serviço que deseja ;

; Clicar em “Atualizar” ;

; Conferir ou alterar os dados de contato ;

; Clicar em avançar ;

; Preencher os dados solicitados para concluir o pedido.

Além disso, é possível solicitar por meio da Central de Atendimento 135 e nas agências do INSS. Por fim, confira como acompanhar a sua solicitação:

Entrar no “Meu INSS” ;

; Clicar no botão “Consultar pedidos” ;

; Encontrar o processo na lista ;

; Clicar em “Detalhar”.

Quem tem direito ao BPC?

O Benefício de Prestação Continuada é um auxílio fundamental para garantir a subsistência de pessoas que, por algum motivo, não puderam contribuir para a Previdência Social.

Idosos acima de 65 anos, que não possuem renda própria suficiente para se manter, são um dos grupos beneficiados.

Outro grupo importante é composto por pessoas com deficiência severa, que enfrentam barreiras significativas para entrar no mercado de trabalho.

Para se qualificar ao BPC, é necessário comprovar a condição de vulnerabilidade econômica. Isso significa que a renda familiar per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo vigente.

O processo de comprovação inclui a análise de documentos e, em alguns casos, uma visita domiciliar realizada por assistentes sociais do INSS.

Dicas para agilizar o processo de solicitação

Para evitar atrasos e garantir que seu pedido seja processado de maneira eficiente, é importante seguir algumas dicas. Primeiro, mantenha seus dados atualizados no CadÚnico. Este cadastro é essencial para a concessão do BPC e deve ser revisado pelo menos a cada dois anos.

Reúna todos os documentos necessários antes de iniciar a solicitação, incluindo comprovantes de renda, documentos de identidade e laudos médicos, se aplicável.

Certifique-se de preencher todos os campos corretamente ao fazer a solicitação no Meu INSS. Erros ou omissões podem resultar em atrasos ou até mesmo na negativa do pedido.

Se possível, agende uma visita a uma agência do INSS para esclarecer dúvidas e garantir que todos os passos do processo sejam seguidos corretamente.

Em conclusão, o Benefício de Prestação Continuada é uma importante ferramenta de inclusão social no Brasil.

Ele garante que pessoas idosas e com deficiência, que vivem em situação de vulnerabilidade econômica, tenham acesso a um auxílio financeiro que pode melhorar significativamente suas condições de vida.

Compreender os requisitos e seguir corretamente os procedimentos de solicitação são passos fundamentais para garantir o acesso a esse benefício.

Lembre-se de que, embora o processo possa parecer complexo, existem diversos canais de apoio para auxiliar os beneficiários.

Desde o aplicativo Meu INSS até a Central de Atendimento 135 e as próprias agências do INSS, há suporte disponível para orientar e ajudar em todas as etapas do processo de solicitação do BPC.

Mantendo-se bem informado e preparado, você pode garantir que seu pedido seja tratado com a atenção necessária e, assim, ter acesso ao benefício que pode fazer a diferença em sua vida ou na vida de seus familiares.

