Esse é o NOVO PRESENTÃO do iFood para os seus clientes; você também pode aproveitar

O iFood, líder em delivery de alimentos na América Latina, lançou seu banco digital com o objetivo de se consolidar como o “banco do restaurante”.

Essa nova iniciativa promete revolucionar a maneira como os restaurantes gerenciam suas finanças e utilizam serviços bancários.

Com um foco específico no setor de alimentação, o iFood visa oferecer soluções financeiras personalizadas e mais eficientes para os estabelecimentos. Continue lendo para saber mais sobre.

Novo banco digital do iFood promete facilitar a vida dos restauradores.

iFood lança seu próprio banco digital; o que muda?

O iFood Pago, que já estava em fase de testes, agora é oficialmente lançado para os clientes. Esse serviço promete não apenas facilitar a gestão financeira dos restaurantes, mas também, segundo o CEO Bruno Henriques, dobrar o tamanho do iFood.

O novo banco digital oferece funções de crédito, dados e adquirência, com a meta de se tornar a principal conta dos restauradores.

O iFood Pago visa proporcionar condições mais atraentes do que as oferecidas pelos bancos tradicionais, especificamente para o segmento de alimentação.

Esse diferencial pode resultar em uma migração significativa de clientes de bancos tradicionais para o iFood Pago.

O banco digital já começa suas operações com 140 mil contas ativas e transações de R$ 70 bilhões.

Planos do banco digital

Inicialmente, o iFood Pago apresenta uma carteira de crédito de R$ 1,5 bilhão e envolve cerca de 700 pessoas da fintech de BaaS, Zoop, recentemente adquirida pelo iFood.

Apesar da integração, a Zoop continua operando no mercado geral, com apenas uma parte de sua equipe e recursos dedicados ao novo projeto.

A estratégia do iFood vai além do mundo online. Em 2023, o iFood lançou o iFood Benefícios, um cartão com a bandeira Elo, marcando a transição para uma experiência também offline nos restaurantes físicos.

Essa abordagem permite um relacionamento mais próximo e personalizado com os proprietários dos estabelecimentos, que podem oferecer benefícios exclusivos, como:

Descontos para futuras visitas ; ou

; ou Condições especiais para pedidos via aplicativo.

Estratégias e inovações do iFood Pago

Outra inovação significativa é a “Maquinona”, uma máquina de cartão com tecnologias avançadas de dados e gestão, adaptada às necessidades dos restaurantes.

Espera-se que 50 mil unidades estejam operacionais até março de 2025, transformando a gestão financeira desses estabelecimentos.

A Maquinona visa otimizar processos e facilitar a vida dos restauradores, permitindo um controle financeiro mais eficiente.

Além disso, o iFood Pago busca oferecer soluções que integram serviços online e offline, proporcionando uma experiência completa e coesa para os proprietários de restaurantes.

As funções de crédito e adquirência do banco digital são desenhadas para atender às demandas específicas do setor de alimentação, possibilitando um suporte financeiro mais adequado.

O lançamento do banco digital do iFood representa uma evolução significativa para o setor de alimentação.

Com foco em soluções financeiras personalizadas, o iFood Pago promete facilitar a gestão financeira dos restaurantes e oferecer condições mais vantajosas do que as bancárias tradicionais.

A integração com a fintech Zoop e a inovação da Maquinona são exemplos claros de como o iFood está se preparando para transformar a experiência dos restauradores.

Essa iniciativa não apenas destaca a capacidade do iFood de inovar e se adaptar às necessidades do mercado, mas também reforça seu compromisso em fornecer serviços que realmente façam a diferença para os proprietários de restaurantes.

Com o iFood Pago, os restaurantes podem esperar uma gestão financeira mais simples e eficiente, permitindo que se concentrem no que fazem de melhor: oferecer excelentes experiências gastronômicas aos seus clientes.

