Dor de cabeça com conta de luz NUNCA MAIS! Garanta de 10 a 65% de desconto TODOS OS MESES

Garanta descontos na sua conta de luz com a Tarifa Social de Energia Elétrica. Saiba quem tem direito e como solicitar esse benefício agora mesmo.

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é uma iniciativa do Governo Federal destinada a oferecer descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Esse programa tem como objetivo facilitar o acesso à energia elétrica a preços mais acessíveis, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os benefícios oferecidos pela Tarifa Social variam conforme o consumo mensal de energia de cada família. É essencial que os beneficiários entendam como utilizar essa facilidade e quais são os critérios necessários para se qualificarem. A seguir, detalhamos essas informações para que você possa aproveitar ao máximo esse benefício.

Entenda como funciona a Tarifa Social de Energia Elétrica e quem pode se beneficiar. Aprenda a solicitar e aproveite os descontos na sua conta de luz. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica?

Para usufruir da Tarifa Social, a família deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional (R$ 706).

com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional (R$ 706). Ter um membro da família com doença ou patologia que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos para tratamento médico ( cliente vital ).

). Renda familiar mensal per capita inferior a três salários mínimos nacionais para famílias com portador de doença ou patologia.

Os descontos na conta de luz variam de acordo com o consumo mensal de energia. As faixas de desconto são as seguintes:

Até 30 kWh por mês : 65% de desconto.

: 65% de desconto. De 31 kWh até 100 kWh por mês : 40% de desconto.

: 40% de desconto. De 101 kWh até 220 kWh por mês: 10% de desconto.

Famílias indígenas e quilombolas possuem benefícios ainda maiores, recebendo 100% de desconto para consumos de até 50 kWh/mês.

Não perca: Tem gente recebendo R$ 850+ do Bolsa Família; não fique de fora e veja como receber isso também

Como solicitar descontos na conta de luz?

A solicitação da Tarifa Social de Energia Elétrica é um processo simples, mas que exige atenção às regras para garantir que os interessados não percam esse benefício significativo. A seguir, veja o passo a passo para solicitar o benefício:

Realizar ou atualizar sua inscrição no CadÚnico: Dirija-se ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Leve a documentação necessária, como CPF, RG, comprovante de residência e de renda de todos os membros da família. Manter os dados sempre atualizados: Verifique regularmente a necessidade de renovação ou atualização do cadastro.

Quais são os documentos necessários para solicitação?

Para realizar a inscrição ou atualização no CadÚnico, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF e RG de todos os membros da família.

de todos os membros da família. Comprovante de residência (conta de luz, água, etc.).

(conta de luz, água, etc.). Comprovante de renda de todos os membros da família.

Além desses documentos, é fundamental que as informações fornecidas estejam sempre atualizadas para garantir a continuidade do recebimento do desconto. Manter os dados atualizados é uma responsabilidade do beneficiário e fundamental para evitar a perda do benefício.

Dicas para garantir o benefício

Mantenha a documentação em ordem : sempre verifique se todos os documentos estão atualizados.

: sempre verifique se todos os documentos estão atualizados. Regularidade no cadastro : periodicamente, revise e, se necessário, atualize seu cadastro no CadÚnico.

: periodicamente, revise e, se necessário, atualize seu cadastro no CadÚnico. Atenção aos prazos: fique atento às datas de renovação do benefício para não perder o desconto.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma ajuda significativa para famílias de baixa renda, oferecendo descontos que podem fazer a diferença no orçamento familiar. Seguir os passos corretamente e manter a documentação em ordem são ações essenciais para garantir esse benefício.

Ao entender os requisitos e o processo de solicitação, você pode aproveitar ao máximo os descontos oferecidos pela Tarifa Social e garantir que sua família tenha acesso à energia elétrica a preços mais acessíveis.

Se houver dúvidas, procure o CRAS mais próximo para obter mais informações e assistência no processo de inscrição ou atualização no CadÚnico.

Não perca: Você tem “grupos intrusos” no WhatsApp sem saber; aprenda localizar e excluir