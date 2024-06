“Recebi dinheiro no WhatsApp fazendo isso”; como você pode ganhar pelo app em 2024?

O WhatsApp Pay, ou pagamento pelo WhatsApp, representa uma inovação significativa na forma como transferimos dinheiro. Disponível no Brasil e na Índia, os países que mais utilizam o aplicativo, este serviço possibilita enviar e receber dinheiro de maneira rápida e sem taxas.

O WhatsApp Pay está acessível para todos os usuários do aplicativo nesses dois países. O processo é simples: basta cadastrar-se na plataforma utilizando um dos bancos participantes. Entre os bancos aceitos estão Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, entre outros.

O usuário pode acompanhar o status das transferências diretamente no WhatsApp, tornando o processo transparente e eficiente.

Atualmente, o WhatsApp Pay permite transferências entre pessoas físicas (PF). No entanto, a empresa estuda a possibilidade de expandir o serviço para permitir pagamentos a empresas (PJ). As transferências podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo conveniência e acessibilidade.

O WhatsApp Pay aceita cartões pré-pagos, de débito e cartões múltiplos com a função débito emitidos pelas seguintes instituições bancárias:

Banco do Brasil: Visa

Banco Inter: Mastercard

Bradesco: Visa

Itaú: Mastercard

Mercado Pago: Visa

Neon: Visa

Next: Visa

Nubank: Mastercard

Santander: Mastercard

Sicredi: Mastercard e Visa

Woop, a conta digital da Sicredi: Visa

Isenção de taxas aos usuários e configurações

Para pessoas físicas, o serviço é isento de taxas. No entanto, o WhatsApp alerta que o banco cadastrado pode cobrar taxas em caso de uso do cheque especial. Isso significa que, apesar de o WhatsApp não cobrar pelo serviço, os usuários devem estar atentos às políticas dos seus bancos.

Como as contas bancárias, o WhatsApp Pay também tem limites de transações diárias. Os usuários podem enviar até R$ 1.000 por transação e receber até 20 transações por dia, ou R$ 5.000 por mês.

Caso esses limites sejam atingidos, não será possível realizar novas transferências até o próximo ciclo. Além disso, as instituições bancárias podem estabelecer seus próprios limites.

Você precisa saber também:

Configuração do WhatsApp Pay

Configurar o WhatsApp Pay é um processo simples:

Acesse uma conversa ou as configurações do WhatsApp e selecione “Pagamento”. Insira o valor a ser transferido e confirme. A página do Facebook Pay será aberta; aceite os termos de uso. Crie um PIN e preencha seus dados pessoais (nome completo e CPF). Adicione um cartão de um dos bancos aceitos e valide a verificação.

Uma vez configurado, o WhatsApp Pay estará pronto para uso. Para futuras transações, basta informar o valor e inserir o PIN para validar a operação. O status das transações pode ser verificado diretamente na conversa ou no histórico de pagamentos do WhatsApp.

Segurança no WhatsApp Pay

A segurança é uma prioridade para o WhatsApp Pay. O serviço utiliza criptografia para proteger as informações de pagamento e armazenamento avançado de dados com várias camadas de proteção. A proteção PIN do Facebook Pay e a confirmação de dados do cartão garantem segurança adicional.

O WhatsApp alerta que, por possibilitar transferências entre contas, os bancos envolvidos recebem dados sobre os pagamentos. Portanto, essas transações não são protegidas pela criptografia de ponta a ponta. No entanto, as informações dos cartões são criptografadas e armazenadas em locais separados e protegidos.

Dicas necessárias a todos

Para garantir a segurança dos seus dados:

Não compartilhe seu código de confirmação do WhatsApp, o PIN do Facebook Pay ou o código de verificação.

Evite abrir links enviados por pessoas desconhecidas.

Ative a confirmação em duas etapas no WhatsApp.

Mantenha o aplicativo e o sistema operacional do seu dispositivo sempre atualizados.

Proteja seu celular com uma senha segura.

O WhatsApp Pay é um importante avanço na tecnologia de pagamentos, proporcionando uma maneira prática e segura de realizar transferências. Com suporte do Banco Central e processamento pela Cielo no Brasil, a confiabilidade do serviço é garantida. Contudo, é essencial que os usuários sigam as recomendações de segurança para proteger suas transações.

O serviço continua a se expandir e a melhorar, com o WhatsApp estudando novas funcionalidades e aumentando o número de parceiros bancários. Esta inovação não apenas facilita a vida dos usuários, mas também transforma o WhatsApp em uma ferramenta ainda mais versátil e indispensável no cotidiano.

O WhatsApp Pay está redefinindo o conceito de transações financeiras, tornando-as mais acessíveis e seguras para todos.