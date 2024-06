T1GRINHO no WhatsApp? Usuários do WhatsApp reclamam de serem adicionados em grupos SEM autorização

Aprenda como evitar ser adicionado a grupos indesejados no WhatsApp. Proteja-se de contatos suspeitos e mantenha sua privacidade online.

Usuários do WhatsApp estão enfrentando um problema recorrente: serem adicionados a grupos que promovem o “Jogo do Tigrinho”, conhecido como Fortune Tiger, sem permissão. Este jogo de azar, que opera de maneira ilegal no Brasil, representa não apenas uma prática incômoda, mas também um potencial risco de segurança. É essencial saber como evitar essa situação e proteger seus dados pessoais.

Muitos usuários têm relatado nas redes sociais que estão sendo incluídos repetidamente em grupos que divulgam o “Jogo do Tigrinho”. Esses grupos são criados por contatos desconhecidos, geralmente com números estrangeiros e perfis suspeitos. Além de ser uma experiência perturbadora, participar desses grupos pode expor os usuários a fraudes e roubo de dados. A seguir, apresentamos medidas eficazes para evitar ser adicionado a esses grupos no WhatsApp.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, está ciente do problema e afirma estar trabalhando para combater o envio de conteúdos indesejados. Mesmo assim, é fundamental que os usuários tomem medidas proativas para se protegerem. Confira abaixo as etapas para evitar ser adicionado a grupos indesejados.

Usuários do WhatsApp relatam problemas com grupos indesejados. Veja como evitar ser adicionado a grupos do Jogo do Tigrinho e mantenha seus dados seguros. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda o problema dos grupos do “Jogo do Tigrinho”

Os relatos de usuários mostram que os grupos do “Jogo do Tigrinho” seguem um padrão específico: números de telefone estrangeiros, nomes codificados e fotos de perfil de tigre.

As mensagens nesses grupos promovem o jogo, prometendo altos retornos financeiros e fornecendo links para cadastro. No entanto, esses grupos restringem a interação, permitindo apenas que os administradores enviem mensagens.

A presença nesses grupos não é apenas irritante, mas também perigosa. Perfis suspeitos podem coletar dados pessoais dos participantes, levando a possíveis fraudes. Portanto, é crucial saber como sair e denunciar esses grupos para garantir sua segurança no WhatsApp.

Saia imediatamente dos grupos suspeitos

Se você já foi adicionado a um grupo do “Jogo do Tigrinho”, o primeiro passo é sair dele. Ao sair do grupo, você deixará de receber mensagens indesejadas e protegerá seu número de ser exposto a outros membros suspeitos. Para sair de um grupo no WhatsApp, siga estas etapas:

Abra o grupo e toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito.

Selecione “Mais” e depois “Sair do grupo”.

Confirme a ação selecionando “Sair”.

Denuncie o Grupo no WhatsApp

Denunciar grupos que promovem o “Jogo do Tigrinho” é uma medida importante para ajudar a plataforma a combater conteúdos indesejados. O WhatsApp permite que usuários denunciem grupos que violam os termos de serviço, o que pode resultar no banimento dos responsáveis. Para denunciar um grupo, siga estes passos:

Abra o grupo e toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito.

Selecione “Denunciar”.

Confirme a denúncia na janela que abrir.

Bloqueie e denuncie contatos suspeitos

Bloquear contatos suspeitos impede que eles enviem mensagens, façam ligações ou vejam suas atualizações de status. Além disso, você pode denunciar esses contatos para que o WhatsApp tome as devidas providências. Para bloquear e denunciar um contato, faça o seguinte:

Abra a conversa com o contato suspeito e toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito.

Caso o número seja desconhecido, a opção “Denunciar ao WhatsApp” estará marcada automaticamente.

Toque em “Bloquear” para confirmar as ações.

Como impedir que desconhecidos me adicionem em grupos?

Para evitar ser adicionado a grupos por contatos desconhecidos, você pode ajustar as configurações de privacidade do WhatsApp. Isso restringe quem pode te adicionar a grupos, aumentando sua segurança. Veja como fazer isso:

Vá à tela inicial do WhatsApp e toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito.

Selecione “Configurações”, depois “Privacidade”.

Role para baixo até a seção “Grupos”.

Selecione “Meus contatos” para permitir que apenas números salvos em seu celular possam te adicionar a grupos.

Essas medidas são essenciais para proteger sua privacidade e segurança no WhatsApp. Ao seguir esses passos, você pode evitar ser adicionado a grupos indesejados e reduzir o risco de exposição a conteúdos suspeitos e fraudulentos.

