Guarde DINHEIRO com a ajuda do NUBANK; veja como o banco digital torna isso 100% possível e MUITO FÁCIL

Você possui uma conta no Nubank e está buscando maneiras de guardar dinheiro de forma eficiente? Nesta matéria, vamos explorar todas as opções disponíveis para você reservar e fazer seu dinheiro render.

Entender essas funcionalidades pode ajudar na organização financeira, garantindo que seus objetivos sejam alcançados de maneira mais simples e prática.

Explore as formas de guardar dinheiro no Nubank e maximize seus rendimentos. Saiba como organizar suas finanças utilizando o “Saldo Separado” e as caixinhas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o Nubank pode ajudar a guardar dinheiro?

Ao ter uma conta no Nubank, você pode utilizar diferentes funcionalidades, como a opção “Saldo Separado” (antigo “Dinheiro Guardado — Porquinho”) e as caixinhas, que auxiliam na organização dos investimentos de acordo com cada meta.

Dessa forma, ao receber dinheiro, você pode deixar parte da quantia reservada, garantindo que ela não será utilizada para compras ou pagamentos de boletos, por exemplo. Essas funções são úteis para quem deseja juntar recursos ou separar valores para fins específicos.

O mais interessante é que, em ambas as opções, os valores rendem 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o que é mais do que a poupança. Além disso, você pode resgatar as quantias a qualquer momento sem nenhum custo.

Como guardar dinheiro no Nubank com a opção “Saldo Separado”?

A seguir, veja como utilizar cada uma dessas funcionalidades para guardar e resgatar dinheiro no Nubank.

Passo 1: abra o aplicativo do Nubank no seu celular e, na tela inicial, toque em “Conta”. Em seguida, vá em “Saldo Separado”.

abra o aplicativo do Nubank no seu celular e, na tela inicial, toque em “Conta”. Em seguida, vá em “Saldo Separado”. Passo 2: toque no botão “Separar” e, depois, em “R$ 0,00” para digitar a quantia que deseja destinar para esse fim. Por último, clique em “Separar”.

toque no botão “Separar” e, depois, em “R$ 0,00” para digitar a quantia que deseja destinar para esse fim. Por último, clique em “Separar”. Passo 3: após seguir os passos anteriores, o dinheiro será descontado do saldo da sua conta e transferido para a seção “Saldo Separado”. Se quiser adicionar mais recursos, basta seguir as mesmas etapas.

Como resgatar dinheiro no Nubank guardado em “Saldo Separado”?

Para resgatar a quantia reservada, toque em “Conta” na tela inicial do app, vá em “Saldo Separado” e clique em “Ir para detalhes”.

Selecione “Resgatar” na parte inferior, informe o valor a ser resgatado e confirme em “Resgatar”. Pronto, o valor estará de volta ao saldo disponível da sua conta.

Como guardar dinheiro no Nubank para render pelas Caixinhas?

Passo 1: Na tela inicial do aplicativo, toque no ícone de cifrão ($) na parte inferior da tela. Em seguida, selecione “Caixinhas”.

Na tela inicial do aplicativo, toque no ícone de cifrão ($) na parte inferior da tela. Em seguida, selecione “Caixinhas”. Passo 2: Leia as informações presentes na tela que aparecer e toque no botão “Comece a guardar”.

Leia as informações presentes na tela que aparecer e toque no botão “Comece a guardar”. Passo 3: Escolha o objetivo para guardar o seu dinheiro em uma caixinha — seja uma reserva de emergência, uma viagem, uma reforma na casa, etc. Caso sua meta não esteja nas opções disponíveis, toque em “Nova Caixinha”, escreva um nome para ela e clique na seta para a direita para configurá-la. Informe o prazo desejado para alcançá-la, a quantia para guardar e o valor que pode precisar antes do plano ser realizado. O Nubank sugerirá um investimento alinhado às suas respostas. Se considerar interessante, toque em “Continuar” — senão, vá em “Explorar outra opção”. Por fim, clique em “Confirmar” para concluir.

Como resgatar dinheiro guardado nas Caixinhas do Nubank?

Para resgatar o dinheiro de uma caixinha, basta acessá-la no aplicativo e tocar no botão “Resgatar” na parte inferior da tela. Informe o valor a ser resgatado e confirme a operação.

Como guardar dinheiro no Nubank por meio de investimentos?

Além do “Saldo Separado” e das caixinhas, você pode guardar dinheiro no Nubank por meio de investimentos.

Passo 1: Toque no ícone de cifrão na parte inferior do aplicativo e selecione “Investimentos”.

Toque no ícone de cifrão na parte inferior do aplicativo e selecione “Investimentos”. Passo 2: Faça o teste para descobrir o seu perfil de investidor e, em seguida, escolha onde investir. Existem diversos produtos disponíveis, como títulos do Tesouro Direto (Tesouro Selic) e fundos de investimento. É importante ter conhecimento prévio sobre esses produtos para escolher as melhores opções de acordo com seus objetivos financeiros.

Guardar dinheiro no Nubank é Seguro?

Sim, é seguro guardar dinheiro no Nubank. A instituição, que existe desde 2013, é regulada pelo Banco Central do Brasil, o que significa que segue padrões rigorosos de segurança e práticas financeiras.

Além disso, o Nubank utiliza tecnologias avançadas para proteger os dados e as transações dos clientes. A empresa possui uma nota 8,4 de 10 no Reclame Aqui, o que a classifica com uma ótima reputação na plataforma.

Vale a pena guardar dinheiro no Nubank?

Existem diversas formas de guardar dinheiro no Nubank. O “Saldo Separado” é útil para quem quer sempre reservar uma quantia para emergências ou objetivos específicos.

As caixinhas, por sua vez, são ideais para organizar seus planos e metas financeiras. No entanto, é importante considerar suas necessidades e objetivos financeiros.

Corretoras de valores oferecem mais opções de investimentos, o que pode ser uma alternativa dependendo do seu perfil de investidor. Avalie se as soluções do Nubank atendem às suas necessidades antes de tomar uma decisão.

