Adeus ao INSS! Brasileiros são bem-vindos para aposentar nesses 5 países

À medida que a expectativa de vida da população mundial aumenta, muitas pessoas começam a enxergar a hora de se aposentar como uma nova oportunidade de se aventurar e viver novas experiências. Para muitos, esse próximo capítulo ocorre fora do Brasil, em terras estrangeiras.

Em busca de mais qualidade de vida, novas culturas e custos mais acessíveis, um número crescente de brasileiros aposentados está se aventurando pelo mundo, redefinindo suas raízes. E a tendência é que essa movimentação continue a crescer nos próximos anos, especialmente para quem quer se aposentar.

5 bons países para morar depois de se aposentar

Com isso em mente, reunimos os cinco melhores países para curtir a vida de aposentado em 2024. Esses destinos se destacam por oferecerem condições favoráveis para quem deseja desfrutar dessa fase da vida com tranquilidade e prazer.

O ranking foi elaborado pela consultoria International Living, levando em conta fatores como clima, custo de vida e benefícios para aposentados.

1. Costa Rica: Paraíso Tropical

A Costa Rica é um verdadeiro paraíso terrestre, com seu clima tropical e vasta beleza natural. Este país se destaca como um dos melhores lugares para se viver a aposentadoria devido à população extremamente amigável, um sistema de saúde bem estruturado e uma série de incentivos do governo para novos moradores.

Desde 1948, quando aboliu seu exército, a Costa Rica direcionou seus investimentos para saúde e educação, ganhando o apelido de “Suíça da América Central”.

O espanhol, idioma oficial do país, facilita a adaptação dos brasileiros, tornando a vida em sociedade mais prazerosa.

2. Portugal: A Porta de Entrada para a Europa

Portugal é um destino cada vez mais popular entre os brasileiros aposentados, e não é apenas pela língua em comum.

O país oferece um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo e um custo de vida relativamente baixo. A localização geográfica é vantajosa, proporcionando fácil acesso a outros países europeus.

Além disso, Portugal conta com acordos estabelecidos com o Brasil que facilitam a entrada e a permanência dos aposentados brasileiros. O charme das cidades históricas e a hospitalidade dos portugueses são atrativos adicionais.

3. México: Cultura Vibrante e Custo de Vida Acessível

O México é conhecido por sua cultura vibrante e alegre, atraindo uma comunidade crescente de estrangeiros. Similar ao Brasil em muitos aspectos, como a hospitalidade do povo e a beleza natural das paisagens, o México oferece um custo de vida bastante acessível.

Isso permite que os aposentados desfrutem de luxos que talvez não fossem possíveis no Brasil, como férias em resorts à beira-mar ou a degustação de vinhos premiados.

A infraestrutura para estrangeiros é bem desenvolvida, o que facilita a adaptação e a integração dos brasileiros.

4. Panamá: Estabilidade e Conforto para se Aposentar

O Panamá se destaca pela tranquilidade e estabilidade que oferece aos seus moradores. Este pequeno país da América Central possui a maior renda per capita da região e uma economia em constante crescimento.

A comunidade estrangeira é ativa e acolhedora, tornando mais fácil a adaptação para os brasileiros, após se apsoentar. O Panamá também possui uma excelente infraestrutura e um sistema de saúde de alta qualidade, com condições especiais para aposentados em diversos serviços públicos.

O clima tropical e as paisagens exuberantes são bônus adicionais.

5. Espanha: Diversidade e Qualidade de Vida

A Espanha é um dos destinos favoritos para aposentados de todo o mundo. Suas paisagens diversificadas e o clima ameno da costa mediterrânea são especialmente atraentes para os brasileiros. As Ilhas Canárias, com mais de 300 dias de sol por ano, são um verdadeiro paraíso para os amantes do sol. O custo de vida na Espanha é acessível, e o sistema de saúde público é robusto. A rica gastronomia, a arte e a história fazem da Espanha um país acolhedor e vibrante, ideal para quem deseja uma aposentadoria repleta de cultura e lazer.

Como é Definido o Índice de Melhores Países para se Aposentar?

O Retirement Index, elaborado pela consultoria International Living, é uma das pesquisas mais reconhecidas sobre aposentadoria no exterior.

A pesquisa reúne opiniões e experiências de correspondentes e colaboradores em mais de 25 países, fornecendo informações detalhadas sobre o estilo de vida e as vantagens de cada local. As categorias analisadas incluem:

Habitação : Custos e facilidade de compra ou aluguel de imóveis, impostos e valorização imobiliária.

: Custos e facilidade de compra ou aluguel de imóveis, impostos e valorização imobiliária. Vistos e Benefícios : Disponibilidade de vistos, burocracia envolvida, benefícios para aposentados.

: Disponibilidade de vistos, burocracia envolvida, benefícios para aposentados. Custo de Vida : Custos básicos, transporte e serviços públicos.

: Custos básicos, transporte e serviços públicos. Nível de Afinidade : Adaptação à cultura local, receptividade das pessoas.

: Adaptação à cultura local, receptividade das pessoas. Sistema de Saúde : Qualidade, custo e acesso ao sistema de saúde.

: Qualidade, custo e acesso ao sistema de saúde. Desenvolvimento e Governança : Infraestrutura, estabilidade política e bancária.

: Infraestrutura, estabilidade política e bancária. Clima: Variedade climática, temperaturas, umidade e precipitação.

Esses fatores ajudam a determinar quais países são mais adequados para quem busca uma aposentadoria tranquila e gratificante.

Escolher o país ideal para aproveitar a hora de se aposentar é uma decisão importante que deve considerar diversos fatores.

Cada um dos países mencionados oferece condições favoráveis para aposentados, desde o clima agradável até um custo de vida acessível e sistemas de saúde de qualidade. Com planejamento e pesquisa, é possível encontrar o destino perfeito para desfrutar dessa nova fase da vida com qualidade e satisfação.