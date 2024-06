R$ 600 + BÔNUS = parcelas do Bolsa Família RECHEADAS em junho; confira os detalhes

Descubra se você está entre os beneficiários do bônus de R$ 800 do Bolsa Família em junho e saiba como receber o pagamento

Na última segunda-feira (17), teve início o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho. Com isso, uma ótima notícia chegou para os beneficiários: um bônus de R$ 800 está sendo liberado para milhões de famílias em todo o Brasil. No entanto, é importante estar atento, pois nem todos têm direito ao valor adicional.

O programa social Bolsa Família destaca-se como uma medida de apoio socioeconômica. Ele integra auxílios financeiros com o acesso a recursos fundamentais de saúde e educação. O objetivo é amparar de maneira eficaz aqueles que se encontram em maior necessidade. Confira os detalhes a seguir!

Bônus de R$ 800 do Bolsa Família é liberado em junho. Saiba quem pode receber o valor adicional e como acessar o pagamento de forma segura. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao bônus de R$ 800?

Além do valor base de R$ 600 do Bolsa Família, o programa social também paga benefícios adicionais, dependendo da composição familiar dos beneficiários. Os valores são distribuídos conforme os perfis abaixo:

Benefício Primeira Infância (BPI) – R$ 150 : Contempla crianças de zero a seis anos.

: Contempla crianças de zero a seis anos. Benefício Variável Familiar Criança – R$ 50 : Contempla crianças e adolescentes de sete a 16 anos incompletos.

: Contempla crianças e adolescentes de sete a 16 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Adolescente – R$ 50 : Contempla adolescentes de 16 a 18 anos incompletos.

: Contempla adolescentes de 16 a 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Gestante – R$ 50 : Contempla gestantes.

: Contempla gestantes. Benefício Variável Familiar Nutriz – R$ 50: Contempla bebês de até sete meses de idade.

Dessa forma, além dos R$ 600, uma família pode receber valores adicionais conforme a sua composição. Por exemplo, uma família com três crianças de até seis anos (R$ 450), três adolescentes de até 18 anos incompletos (R$ 150), uma gestante (R$ 50) e um bebê de até sete meses (R$ 50), receberá o bônus de R$ 700. Além disso, em junho, a família poderá receber o Auxílio Gás no valor de R$ 102.

Veja também: Cartão com R$ 2 MIL te ajudaria? É esta a proposta do NOVO AUXÍLIO da Caixa; veja como solicitar

Calendário de pagamento do Bolsa Família em junho

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho segue um calendário específico, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular. Os pagamentos são realizados através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Confira as datas:

NIS final 1 : 17 de junho

: 17 de junho NIS final 2 : 18 de junho

: 18 de junho NIS final 3 : 19 de junho

: 19 de junho NIS final 4 : 20 de junho

: 20 de junho NIS final 5 : 21 de junho

: 21 de junho NIS final 6 : 24 de junho

: 24 de junho NIS final 7 : 25 de junho

: 25 de junho NIS final 8 : 26 de junho

: 26 de junho NIS final 9 : 27 de junho

: 27 de junho NIS final 0: 28 de junho

É importante que os beneficiários estejam atentos às datas para garantir o recebimento do benefício no prazo correto. O aplicativo Caixa Tem é uma ferramenta essencial para o acesso aos recursos do Bolsa Família.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família não se limita apenas ao valor base de R$ 600 e aos bônus adicionais já mencionados. Existem outros benefícios que podem ser acessados pelos beneficiários, dependendo de sua situação específica:

Auxílio para famílias em situação de extrema pobreza : adicional que pode ser concedido a famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a R$ 89.

: adicional que pode ser concedido a famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a R$ 89. Benefício para famílias em situação de pobreza: pode ser concedido a famílias com renda mensal per capita entre R$ 89 e R$ 178, desde que incluam gestantes, crianças ou adolescentes.

Estes benefícios visam oferecer um suporte mais abrangente para as famílias que mais necessitam, garantindo que todas as necessidades básicas sejam atendidas.

Portanto, o Bolsa Família é um programa vital para milhões de brasileiros, proporcionando não apenas apoio financeiro, mas também acesso a serviços essenciais de saúde e educação. Fique atento às condições e ao calendário de pagamento para garantir que você e sua família recebam todos os benefícios a que têm direito.

Veja também: Por essa os trabalhadores não esperavam! PIS/PASEP anuncia NOVIDADE de última hora