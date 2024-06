Garanta o seu Bolsa Família de julho; veja o que fazer para NÃO ser prejudicado

Mantenha seu Bolsa Família em dia e evite surpresas desagradáveis. Saiba como a atualização cadastral é crucial para a continuidade do benefício.

O Programa Bolsa Família (PBF) é essencial para a assistência social no Brasil, proporcionando suporte financeiro a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Manter o benefício ativo é crucial, especialmente em 2024, quando uma ação obrigatória se faz necessária: a atualização cadastral.

Sem essa atualização, muitas famílias correm o risco de perder o benefício a partir deste mês, impactando diretamente seu bem-estar e segurança financeira. Portanto, é vital que todos os beneficiários estejam cientes das regras e prazos para evitar contratempos.

Como manter o Bolsa Família de julho?

Para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família, é imprescindível realizar a atualização cadastral. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), responsável pelo programa, reforça a importância desse procedimento para evitar o cancelamento ou bloqueio dos pagamentos.

Em 2023, aproximadamente 1,5 milhão de famílias tiveram o benefício suspenso devido à falta de atualização no Cadastro Único.

A atualização cadastral deve ser feita a cada dois anos ou imediatamente após mudanças significativas na estrutura familiar, como nascimento, óbito, casamento, separação ou mudança de endereço.

Para atualizar o registro, o beneficiário deve comparecer ao setor do Cadastro Único ou ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Um membro da família deve se responsabilizar pelo processo, apresentando a documentação necessária, que inclui:

Documentos de identificação de todos os membros da família;

Comprovante de residência atual;

Certidão de nascimento para crianças sem identidade.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família de junho

A rodada de pagamentos do Bolsa Família de junho está organizada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal, seguindo o cronograma abaixo:

NIS de final 1 – 17 de junho

– 17 de junho NIS de final 2 – 18 de junho

– 18 de junho NIS de final 3 – 19 de junho

– 19 de junho NIS de final 4 – 20 de junho

– 20 de junho NIS de final 5 – 21 de junho

– 21 de junho NIS de final 6 – 24 de junho

– 24 de junho NIS de final 7 – 25 de junho

– 25 de junho NIS de final 8 – 26 de junho

– 26 de junho NIS de final 9 – 27 de junho

– 27 de junho NIS de final 0 – 28 de junho

Importante ressaltar que a atualização cadastral é mais do que uma formalidade. Ela é essencial para a manutenção do benefício.

Os dados cadastrados devem refletir a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade, servindo como base para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Além disso, as atualizações ajudam a prevenir fraudes no recebimento dos benefícios e a melhorar o acesso a programas federais que utilizam o Cadastro Único para a inclusão de beneficiários.

Mantenha seu benefício atualizado

A não atualização do cadastro pode resultar na suspensão do depósito para os beneficiários do Bolsa Família. Este processo é crucial para garantir a continuidade do suporte financeiro que tantas famílias dependem para sua subsistência.

Portanto, é vital que todos os beneficiários do Bolsa Família realizem a atualização cadastral conforme necessário, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados e refletem a realidade de suas situações.

Dessa forma, será possível assegurar a continuidade do benefício e contribuir para o bem-estar e segurança financeira de milhões de famílias brasileiras.

Ações necessárias para a atualização cadastral:

Comparecer ao setor do Cadastro Único ou ao CRAS mais próximo.

Levar a documentação necessária.

Atualizar os dados sempre que houver mudanças na estrutura familiar.

Mantendo o cadastro atualizado, as famílias beneficiárias do Bolsa Família estarão seguras de que continuarão a receber o suporte essencial para suas necessidades básicas, evitando contratempos e garantindo sua participação em outros programas sociais importantes.

