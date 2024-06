Banco CONVOCA e brasileiros têm até R$ 3 MIL esperando para ser sacado

Descubra como acessar um saque inesperado de até R$ 3 mil em contas bancárias. Veja quem tem direito e como solicitar.

O Banco do Brasil está notificando idosos com mais de 60 anos sobre a possibilidade de realizar um saque inesperado de até R$ 3 mil.

Este valor pode estar esquecido em suas contas bancárias devido ao tempo de serviço. Importante destacar que, em casos de falecimento do titular da conta, os herdeiros têm direito a resgatar esses valores.

Saiba como realizar um saque de até R$ 3 mil disponível em contas do PIS/PASEP. Entenda os passos para resgatar esses valores. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Saque das cotas do PIS/PASEP

A Caixa Econômica Federal informa que muitos idosos +60 podem ter direito a mais de R$ 3 mil relacionados às cotas do PIS/PASEP.

Apesar do pagamento ter iniciado em 2019, a adesão ainda é limitada. O PASEP é destinado a servidores públicos e pago pelo Banco do Brasil, enquanto o PIS é voltado para trabalhadores do setor privado e administrado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 10,5 milhões de idosos ainda não sacaram esse recurso, com cada cotista tendo direito a uma média de R$ 2,4 mil.

Mesmo com a possibilidade dos valores não sacados serem devolvidos ao Tesouro Nacional, o trabalhador pode resgatar o recurso em até cinco anos. Em caso de morte do beneficiário, os dependentes e herdeiros têm direito aos recursos.

Veja também: TODOS que recebem o salário mínimo terão R$ 90 a mais em 2025; entenda

Quais idosos +60 podem sacar até R$ 3 mil?

Até 1º de junho de 2025, trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988 têm a oportunidade de sacar seus fundos do PIS/PASEP. A liberação dos saques começou em agosto de 2019, e os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal. Após esse prazo, o montante não retirado será transferido à União.

Anteriormente, a Caixa administrava as cotas do PIS para trabalhadores privados, enquanto o Banco do Brasil gerenciava o PASEP para servidores públicos.

Em 2020, a Medida Provisória 946 extinguiu o fundo PIS/PASEP, transferindo os recursos para o FGTS. Agora, todos os saques são unificados na Caixa Econômica Federal.

Para acessar os recursos, os trabalhadores privados e servidores públicos devem utilizar o aplicativo FGTS. Esse processo foi consolidado pela MP 946 de 2020, que centralizou ambos os fundos no FGTS, facilitando o saque na Caixa.

Como realizar o saque de até R$ 3 mil?

O aplicativo FGTS oferece opções de transferência ou retirada em espécie. Após abrir o aplicativo, o trabalhador deve selecionar “Saque disponível”, depois “Solicitar o saque do PIS/PASEP” e optar pela forma de retirada desejada: crédito em conta ou presencialmente.

Passo a passo para o saque:

Abrir o aplicativo FGTS.

Selecionar “Saque disponível”.

Solicitar o saque do PIS/PASEP.

Optar pela forma de retirada: crédito em conta ou presencialmente.

Revisar as informações e clicar em “Confirmar saque”.

Optando pelo crédito em conta, a transferência será efetuada para a conta bancária indicada, sem custos adicionais.

Para valores de até R$ 3 mil, os saques podem ser realizados em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, utilizando o cartão Cidadão. Quantias superiores a R$ 3 mil exigem visita às agências da Caixa, com documento de identificação oficial.

Facilidades do saque para herdeiros de idosos +60

A nova legislação facilita o acesso dos herdeiros aos recursos do FGTS de idosos falecidos com mais de 60 anos.

Agora, basta uma declaração de consenso entre as partes e a comprovação de não haver outros herdeiros conhecidos, junto aos documentos habituais como certidão de óbito e certidão de dependentes.

Essa mudança simplifica o processo de acesso aos recursos pelos beneficiários. Ao abrir o aplicativo FGTS em nome do trabalhador falecido, o dependente ou herdeiro pode selecionar a opção “Meus saques” e seguir as instruções para solicitar o saque por falecimento.

O aplicativo fornecerá orientações sobre os documentos necessários, facilitando o processo para confirmar o pedido.

Resumo

Banco do Brasil notifica idosos +60 sobre saque inesperado de até R$ 3 mil.

Idosos +60 podem ter direito a valores relacionados às cotas do PIS/PASEP.

Cerca de 10,5 milhões de idosos ainda não sacaram o recurso.

Prazo para saque vai até 1º de junho de 2025.

Aplicativo FGTS facilita o processo de saque.

Nova legislação simplifica o acesso dos herdeiros aos recursos.

Seguindo esses passos, os idosos +60 e seus herdeiros podem garantir o acesso aos recursos financeiros que têm direito, promovendo um alívio financeiro significativo.

Veja também: Saque de R$ 7.699+ disponível dentro de POUQUÍSSIMOS dias; use o seu CPF e confira