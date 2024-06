Programa de auxílio do governo está pagando R$ 1.412 e nós revelamos como receber; confira

As regras do novo programa de auxílio de R$ 1.412 foram reveladas. Verifique se você tem direito ao benefício e como se inscrever.

O Governo Federal anunciou um novo programa de auxílio econômico destinado a milhares de trabalhadores brasileiros. Esta iniciativa visa fornecer um suporte financeiro temporário de R$ 1.412, assegurando a estabilidade do emprego e da renda das famílias.

Administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o programa oferecerá duas parcelas mensais no valor de um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412. O benefício abrange diversos grupos de trabalhadores, incluindo registrados, estagiários, jovens aprendizes, empregados domésticos e pescadores profissionais artesanais. Saiba mais a seguir.

Governo lança programa de auxílio de R$ 1.412 para trabalhadores afetados por enchentes. Veja quem pode receber e os critérios de elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o programa de auxílio do Governo?

Instituído pela Medida Provisória número 1.230, de 7 de junho, o programa tem como objetivo principal manter os empregos nas regiões mais afetadas pelo desastre natural.

Para garantir essa manutenção, as empresas que aderirem ao programa deverão manter os vínculos empregatícios por pelo menos quatro meses após o recebimento da última parcela do auxílio.

As empresas interessadas em participar devem se inscrever no portal Emprega Brasil – Empregador até o fim do prazo estabelecido.

Além disso, precisam declarar uma redução de faturamento decorrente das enchentes. Importante destacar que entidades públicas e sociedades mistas não são elegíveis para inscrição no programa.

Confira: Mudanças no status do WhatsApp; veja o que a Meta preparou de novo para o mensageiro

Quem está elegível para receber o valor?

Os trabalhadores com carteira assinada são elegíveis para o benefício, incluindo estagiários e jovens aprendizes de empresas participantes do programa.

Além disso, empregados domésticos registrados no eSocial até 31 de maio de 2024 e pescadores profissionais artesanais que recebiam o seguro-defeso também têm direito ao auxílio.

A elegibilidade depende da situação cadastral do trabalhador e da empresa junto à Receita Federal e outras bases governamentais.

Após a avaliação e aprovação das candidaturas, os pagamentos serão processados pela Caixa Econômica Federal diretamente nas contas dos beneficiários.

As datas previstas para os depósitos são 8 de julho e 5 de agosto. Para aqueles que não possuem conta na Caixa, será criada uma poupança social digital para facilitar o acesso aos valores.

Como funciona o processo de inscrição e pagamento?

Inscrição das empresas : as empresas devem se inscrever no portal Emprega Brasil – Empregador.

: as empresas devem se inscrever no portal Emprega Brasil – Empregador. Declaração de redução de faturamento : é necessário comprovar a redução do faturamento devido às enchentes.

: é necessário comprovar a redução do faturamento devido às enchentes. Manutenção dos vínculos empregatícios : empresas devem manter os empregos por quatro meses após a última parcela.

: empresas devem manter os empregos por quatro meses após a última parcela. Avaliação das candidaturas : o Ministério do Trabalho e Emprego avaliará as candidaturas.

: o Ministério do Trabalho e Emprego avaliará as candidaturas. Processamento dos pagamentos: a Caixa Econômica Federal processará os pagamentos nas datas estabelecidas.

Principais beneficiários do programa

O programa de auxílio econômico abrange:

Trabalhadores com carteira assinada : Inclui estagiários e jovens aprendizes.

: Inclui estagiários e jovens aprendizes. Empregados domésticos : Registrados no eSocial até 31 de maio de 2024.

: Registrados no eSocial até 31 de maio de 2024. Pescadores profissionais artesanais: Que recebiam o seguro-defeso.

Os beneficiários receberão duas parcelas mensais de R$ 1.412, com o objetivo de garantir a estabilidade financeira durante a recuperação das áreas afetadas pelas enchentes.

Este programa é essencial para apoiar as famílias que sofreram com os desastres naturais, fornecendo um suporte financeiro temporário e ajudando a preservar empregos.

Através de ações coordenadas e um sistema de inscrição e pagamento eficiente, o Governo Federal busca mitigar os impactos econômicos das enchentes no Rio Grande do Sul.

O programa de auxílio de R$ 1.412 representa um esforço significativo para apoiar os trabalhadores e empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Com critérios bem definidos e um processo claro de inscrição e pagamento, espera-se que o programa contribua para a estabilidade econômica e manutenção dos empregos nas áreas mais impactadas.

As datas de pagamento já estão estabelecidas, e a Caixa Econômica Federal será a responsável pela distribuição dos valores, garantindo que os beneficiários recebam o auxílio de maneira eficiente e segura.

Confira: R$ 10.000 para montar o SEU NEGÓCIO! Aproveite esta oportunidade e saia AGORA do vermelho