WhatsApp CANTADO! Aprenda a ativar a NOVÍSSIMA função do zap e brinque com seus contatos

Transforme conversas do WhatsApp em músicas usando inteligência artificial. Conheça a trend que está viralizando no TikTok e saiba como participar dessa novidade.

Desde abril de 2024, uma nova tendência tomou conta das redes sociais, especialmente no TikTok. Usuários têm transformado conversas do WhatsApp em músicas com a ajuda da inteligência artificial (IA).

Essa prática, conhecida como “WhatsApp Cantado”, utiliza um gerador de música chamado Suno AI, capaz de criar canções a partir de mensagens de texto.

Essas músicas podem ser de diferentes gêneros, como sertanejo, funk, rock ou até gospel, e são baseadas em diálogos engraçados, dramáticos ou comuns entre amigos e familiares. Saiba mais a seguir.

O que é a tendência “WhatsApp Cantado”?

A popularidade dessa tendência se deve ao caráter inusitado das conversas transformadas em letras de músicas.

Mensagens triviais ganham um toque especial e se tornam hits que divertem os usuários nas redes sociais.

A tendência “WhatsApp Cantado” consiste em transformar diálogos do WhatsApp em músicas utilizando a inteligência artificial do Suno AI.

Essa ferramenta entende comandos em português e permite que os usuários criem canções com base em mensagens trocadas no aplicativo de mensagens.

O diferencial dessa brincadeira é o uso de conversas inusitadas que, ao serem musicalizadas, geram um conteúdo divertido e cativante. Os ritmos musicais mais utilizados incluem:

Sertanejo

Funk

Forró

Gospel

Esses gêneros musicais, populares no Brasil, ajudam a aumentar a visibilidade dos vídeos nas redes sociais.

Usuários do TikTok e do X (antigo Twitter) têm compartilhado essas criações, que continuam a viralizar e atrair novos adeptos.

Como transformar uma conversa em música com o Suno AI?

Para aqueles que desejam participar dessa tendência, o processo é simples e pode ser realizado em alguns passos:

Passo 1: acesse o site da ferramenta Suno AI (suno.com) e clique no campo “Create”. Faça login ou cadastre-se utilizando uma conta Google, Microsoft ou Discord.

acesse o site da ferramenta Suno AI (suno.com) e clique no campo “Create”. Faça login ou cadastre-se utilizando uma conta Google, Microsoft ou Discord. Passo 2: descreva o estilo de música que deseja criar e cole suas mensagens no campo “Song Description”. Ative a chave “Custom” se quiser enviar um comando mais detalhado. Toque em “Create” para gerar a canção.

descreva o estilo de música que deseja criar e cole suas mensagens no campo “Song Description”. Ative a chave “Custom” se quiser enviar um comando mais detalhado. Toque em “Create” para gerar a canção. Passo 3: no campo “Lyrics”, insira as mensagens da conversa do WhatsApp. Escolha o estilo musical desejado no campo “Style of Music”. Dê um título para a faixa e clique em “Create”.

no campo “Lyrics”, insira as mensagens da conversa do WhatsApp. Escolha o estilo musical desejado no campo “Style of Music”. Dê um título para a faixa e clique em “Create”. Passo 4: para salvar a música criada, toque nos três pontinhos ao lado da canção de interesse e pressione o campo “Download”. Escolha o formato do arquivo de vídeo. Depois disso, basta juntar o áudio com prints da conversa em um aplicativo de edição de vídeo, como o CapCut, para completar o processo.

Publicações que viralizaram

Os vídeos criados com o Suno AI têm gerado grande engajamento nas redes sociais. Entre os exemplos que se destacam, estão músicas baseadas em:

Conversas engraçadas entre amigos

Pedidos inusitados de clientes

Diálogos comuns com um toque especial

Essas músicas, ao serem compartilhadas, tornam situações ordinárias em momentos divertidos e inacreditáveis. A criatividade dos usuários ao escolher as mensagens e o ritmo musical contribui para a diversidade e o sucesso da tendência.

Como participar da trend?

Para quem deseja entrar na trend do “WhatsApp Cantado”, o processo é acessível e pode ser feito por qualquer pessoa.

O uso da inteligência artificial do Suno AI simplifica a criação de músicas e permite que os usuários explorem sua criatividade ao transformar conversas cotidianas em conteúdos musicais únicos.

A tendência “WhatsApp Cantado” representa a criatividade dos usuários das redes sociais ao utilizar a tecnologia para gerar entretenimento.

Com passos simples e o uso da IA, qualquer conversa pode se transformar em uma música divertida, pronta para viralizar. Seja explorando diálogos engraçados ou situações dramáticas, a ferramenta Suno AI proporciona uma nova maneira de interagir e compartilhar momentos cotidianos de forma inovadora.

Essa é uma excelente oportunidade para se divertir e engajar com amigos e seguidores, criando músicas personalizadas a partir de mensagens do WhatsApp.

Com essa tendência, o cotidiano se torna fonte de inspiração para novas criações musicais, evidenciando o potencial da tecnologia em transformar a comunicação digital.

