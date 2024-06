Mudanças no status do WhatsApp; veja o que a Meta preparou de novo para o mensageiro

WhatsApp testa novas funções de privacidade para Status e sugestão de figurinhas. Saiba como essas novidades podem melhorar sua experiência no app.

O WhatsApp está testando uma nova função de privacidade para a publicação de Status em dispositivos Android.

Essa atualização exige que os usuários confirmem com quem desejam compartilhar suas fotos e vídeos temporários antes de publicá-los.

O objetivo é aumentar a privacidade e evitar compartilhamentos acidentais. Além disso, uma ferramenta de sugestão de figurinhas está em desenvolvimento para facilitar a interação dos usuários.

WhatsApp propõe mudanças no status

Usuários do WhatsApp Beta no Android agora devem confirmar as preferências de privacidade ao publicar um Status. Essa função, disponível na versão 2.24.12.27, está sendo liberada gradualmente.

Já disponível no iOS desde maio, a função visa evitar que os usuários compartilhem atualizações públicas ou com contatos específicos por engano.

Ao clicar em “Publicar”, será necessário confirmar com quem se deseja compartilhar a atualização.

Como funciona a nova função de privacidade?

Seleção de Público: antes de publicar um Status, o usuário deve escolher entre “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” ou “Compartilhar somente com…”.

antes de publicar um Status, o usuário deve escolher entre “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” ou “Compartilhar somente com…”. Confirmação de Publicação: o aplicativo solicita uma confirmação antes de cada publicação, garantindo que o conteúdo seja compartilhado com o público correto.

o aplicativo solicita uma confirmação antes de cada publicação, garantindo que o conteúdo seja compartilhado com o público correto. Preferências Salvas: caso o usuário não selecione um público, a atualização será feita com base nas preferências da última publicação.

Esse recurso está disponível para alguns usuários da versão beta do mensageiro para Android e iOS. Ele aumenta o controle dos usuários sobre o conteúdo postado e evita o compartilhamento acidental de informações.

Sugestão de figurinhas no WhatsApp Beta

O WhatsApp Beta para Android também está testando uma ferramenta de sugestão de figurinhas. Na versão 2.24.13.9, o aplicativo posiciona as figurinhas mais adequadas no campo de mensagem, de acordo com os emojis enviados anteriormente.

Essa função personaliza a interação dos usuários, tornando as conversas mais dinâmicas e divertidas. Confira os detalhes do recurso de sugestão de figurinhas:

Bandeja de figurinhas: ao digitar uma mensagem, o usuário verá uma nova bandeja de figurinhas acima do teclado.

ao digitar uma mensagem, o usuário verá uma nova bandeja de figurinhas acima do teclado. Sugestões baseadas em emojis: as sugestões de stickers são feitas com base nos emojis enviados no chat, facilitando a busca pelo sticker ideal.

as sugestões de stickers são feitas com base nos emojis enviados no chat, facilitando a busca pelo sticker ideal. Atualização em andamento: esse recurso está em desenvolvimento e deve chegar em breve aos usuários da versão beta do mensageiro.

A função já esteve disponível temporariamente, mas foi retirada para ajustes. A expectativa é que ela retorne em uma atualização futura, oferecendo uma experiência de uso mais personalizada e intuitiva.

Comparação com a versão padrão do WhatsApp

Na versão padrão do WhatsApp, usuários de Android e iPhone já podem selecionar quem pode visualizar os Status publicados. As opções são:

“Meus contatos”

“Meus contatos, exceto…”

“Compartilhar somente com…”

O campo para definição de privacidade fica no canto inferior esquerdo da tela. Se o usuário não escolher um público, a atualização será baseada nas preferências da última publicação.

Com a nova função do WhatsApp Beta, a confirmação de privacidade será solicitada a cada publicação, mesmo que o usuário tenha esquecido de definir suas preferências.

Mais sobre as novas funções no uso do WhatsApp

As novas funções de privacidade e sugestão de figurinhas no WhatsApp Beta visam:

Aumentar a privacidade dos usuários , evitando compartilhamentos acidentais.

, evitando compartilhamentos acidentais. Personalizar a experiência de uso, facilitando a interação com figurinhas baseadas no contexto das mensagens.

Essas atualizações demonstram o compromisso do WhatsApp em melhorar continuamente a experiência do usuário, oferecendo ferramentas que aumentam a segurança e personalização das interações no aplicativo.

