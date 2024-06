Saque de R$ 7.699+ disponível dentro de POUQUÍSSIMOS dias; use o seu CPF e confira

Idosos com mais de 60 anos terão uma boa notícia em breve. Saiba como consultar o pagamento do INSS e veja o calendário atualizado.

Os idosos com mais de 60 anos têm motivos para comemorar. O pagamento de seus salários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está próximo. Os valores variam de R$ 1.412 até R$ 7.786,02. Os depósitos para os maiores salários começarão a partir de 1º de julho.

Pelo menos 39 milhões de pessoas recebem benefícios do INSS neste ano. Deste total, 5,6 milhões são beneficiários assistenciais e 33,4 milhões são previdenciários. O valor será depositado na conta corrente informada pelo cidadão no momento da aprovação do benefício.

O INSS desempenha um papel crucial na vida de milhões de brasileiros, proporcionando um suporte financeiro essencial. A seguir, detalharemos como consultar a data de pagamento do INSS e apresentaremos o calendário de pagamentos de junho.

Pagamento do INSS para idosos acima de 60 anos está próximo. Confira como acessar seu extrato e as datas importantes do calendário de junho. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar a data de pagamento do INSS?

Para consultar a data em que o pagamento do INSS cairá na conta, o aposentado, pensionista ou beneficiário deve acessar o extrato de pagamentos.

Recomenda-se verificar o valor do depósito dois dias antes do início do calendário. As datas não mudam, pois foram estabelecidas no início do ano, mas o sistema precisa atualizar o valor que será pago naquele mês. Seguem as instruções para realizar essa consulta:

Acesse o Meu INSS e faça login.

e faça login. No menu de serviços, procure por “Extratos” e escolha “Extrato de pagamentos” .

e escolha . Filtre a busca pelo mês de junho e ano de 2024.

Não perca: Quanto você está precisando? Bancos liberam empréstimos de até R$ 9.500 ou mais

Calendário de pagamentos do INSS de junho

O calendário de pagamentos do INSS de junho começa no dia 24, mas, na primeira semana, apenas quem recebe até um salário mínimo será contemplado. A partir da segunda semana, os demais beneficiários começarão a receber. Veja abaixo os detalhes:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho

Final 3: 26 de junho

Final 4: 27 de junho

Final 5: 28 de junho

Final 6: 1 de julho

Final 7: 2 de julho

Final 8: 3 de julho

Final 9: 4 de julho

Final 0: 5 de julho

Acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de julho

Finais 2 e 7: 2 de julho

Finais 3 e 8: 3 de julho

Finais 4 e 9: 4 de julho

Finais 5 e 0: 5 de julho

Beneficiários do INSS: detalhes importantes

Os beneficiários do INSS precisam estar atentos às datas de pagamento para garantir que seus compromissos financeiros sejam cumpridos sem problemas. Consultar o extrato de pagamentos regularmente é uma prática recomendada para evitar surpresas.

O pagamento do INSS é uma importante fonte de renda para milhões de brasileiros, especialmente para os idosos.

Esse suporte financeiro ajuda a manter a qualidade de vida e a segurança financeira dessas pessoas. Além disso, é crucial que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no sistema do INSS para garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente e sem atrasos.

O pagamento dos benefícios do INSS é uma questão de grande importância para milhões de brasileiros. Com o calendário de pagamentos bem definido, os beneficiários podem se planejar melhor.

Manter-se informado e consultar regularmente o extrato de pagamentos são ações essenciais para garantir que tudo ocorra conforme o esperado. Este período de pagamento é aguardado com ansiedade por muitos, sendo fundamental para a estabilidade financeira de muitas famílias.

Essa abordagem direta e informativa garante que os leitores obtenham as informações necessárias de maneira clara e eficiente, facilitando o planejamento financeiro de todos os beneficiários.

Não perca: É MEI? Você também recebe SEGURO-DESEMPREGO e só precisa DISSO para ser conseguir ainda HOJE R$ 1.412