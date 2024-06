Programa FEDERAL pagando mais de R$ 700 mensais; inscreva-se e aproveite já

Programa do Governo Federal oferece mais de R$ 700 mensais para idosos acima de 60 anos. Saiba como se inscrever e garantir os benefícios.

Milhares de brasileiros têm encontrado novas oportunidades de melhorar sua qualidade de vida através de programas sociais oferecidos pelo Governo Federal. Essas iniciativas visam atender às necessidades específicas dessa faixa etária, proporcionando mais segurança financeira e acesso a benefícios essenciais.

Entre os principais programas, destaca-se o Bolsa Família, que oferece pagamentos mensais que podem ultrapassar R$ 700. É fundamental entender como esses programas funcionam e quais são os critérios para a elegibilidade.

Com uma renda familiar limitada e a necessidade de cadastro em programas governamentais, os idosos podem acessar esses benefícios de forma mais eficiente. A seguir, detalharemos as principais informações e requisitos necessários para que os idosos possam aproveitar ao máximo essas oportunidades.

Idosos 60+ podem receber mais de R$ 700 mensais através de um programa social. Veja os critérios e processos para obter esses pagamentos extras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os critérios para receber os benefícios que podem ultrapassar R$ 700?

Para receber os benefícios oferecidos pelo Bolsa Família, os idosos devem atender a alguns critérios estabelecidos pelo Governo Federal. O principal requisito é a renda mensal familiar, que deve ser de até R$ 218 por pessoa.

Além do critério de renda, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. A inscrição deve ser feita presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima da residência do grupo familiar.

No CRAS, a família receberá orientação sobre o processo de cadastro e como proceder para a liberação dos benefícios.

Quais são os pagamentos adicionais do Bolsa Família?

Além do valor base de R$ 600, o Bolsa Família inclui uma série de benefícios extras que podem aumentar significativamente o valor recebido pelas famílias. Confira a seguir os principais pagamentos adicionais disponíveis:

Benefício de Renda de Cidadania: adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar.

adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar. Benefício Complementar: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600.

complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600. Benefício Primeira Infância: libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar: paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz: paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade.

paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba uma quantidade inferior à concedida no Auxílio Brasil.

disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba uma quantidade inferior à concedida no Auxílio Brasil.

Como se inscrever no Bolsa Família e acessar os benefícios?

A inscrição no Bolsa Família é um passo crucial para que os idosos possam receber os benefícios. O processo deve ser iniciado com a inscrição da família no CadÚnico, o que requer uma visita a uma unidade do CRAS.

No local, a equipe de assistência social orientará sobre todos os passos necessários, desde a documentação exigida até o preenchimento dos formulários necessários.

Após a inscrição, a família será avaliada quanto aos critérios de elegibilidade. Se aprovados, passarão a receber o benefício principal e quaisquer adicionais para os quais se qualifiquem.

É importante manter o cadastro atualizado e seguir as orientações fornecidas pelo CRAS para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.

O acompanhamento dos benefícios é fundamental para garantir que os recursos continuem sendo disponibilizados conforme necessário.

As famílias devem manter contato regular com o CRAS e atualizar qualquer mudança na composição familiar ou na renda, para evitar interrupções no recebimento dos pagamentos.

Os programas sociais como o Bolsa Família desempenham um papel vital na melhoria da qualidade de vida dos idosos. Com pagamentos que podem ultrapassar R$ 700 mensais, esses benefícios oferecem suporte financeiro essencial para aqueles que mais necessitam.

Entender os critérios de elegibilidade e os processos de inscrição é crucial para acessar esses recursos. Manter-se informado e em contato com os serviços de assistência social pode fazer toda a diferença na vida dos idosos e suas famílias. Notícia da Manhã.

