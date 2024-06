Por essa os trabalhadores não esperavam! PIS/PASEP anuncia NOVIDADE de última hora

PIS/PASEP traz novidades importantes para trabalhadores com carteira assinada. Saiba como as mudanças no calendário e nos valores impactam sua vida financeira.

O pagamento do PIS/PASEP é uma questão de grande importância para milhares de trabalhadores brasileiros.

Este abono salarial não só beneficia diretamente os profissionais que trabalharam com carteira assinada, mas também tem um impacto significativo na economia do país.

Com os depósitos sendo realizados conforme um calendário específico, os trabalhadores de 2023 já estão aguardando a liberação dos seus benefícios. Saiba mais a seguir.

Atualizações sobre o pagamento do PIS/PASEP em 2024 revelam mudanças cruciais. Entenda como essas alterações afetam os profissionais CLT e servidores públicos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o PIS/PASEP2024?

Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e servidores públicos, o PIS/PASEP oferece valores a partir de R$ 118.

A liberação dos recursos é anual e segue rigorosamente os prazos e requisitos estabelecidos. Em 2023, o abono salarial injetará aproximadamente R$ 1,9 bilhão na economia brasileira, reforçando a importância deste benefício.

Antes da pandemia, o pagamento do PIS/PASEP ocorria no ano seguinte ao trabalhado. Isso significava que o abono salarial de 2023 seria pago em 2024.

Todavia, devido às mudanças causadas pela pandemia, o calendário foi alterado, passando a ser pago a cada dois anos.

Assim, o PIS/PASEP referente ao ano-base 2023 será pago apenas em 2025. No entanto, espera-se que o valor a ser pago em 2025 seja maior devido ao reajuste salarial.

Pagamento do abono salarial 2024

O valor do abono salarial é destinado aos servidores públicos e profissionais CLT que trabalharam por pelo menos 30 dias no ano-base.

Em 2024, o governo federal implementou uma mudança significativa, unificando o calendário de depósitos.

Com isso, os trabalhadores recebem o benefício conforme o mês de nascimento, simplificando o processo e facilitando o planejamento dos beneficiários.

Datas de pagamento do PIS/PASEP

O calendário de pagamento do PIS/PASEP para 2024 foi definido, permitindo que os trabalhadores se organizem antecipadamente para o recebimento do benefício. As datas são as seguintes:

Janeiro : 15 de fevereiro de 2024

: 15 de fevereiro de 2024 Fevereiro : 15 de março de 2024

: 15 de março de 2024 Março : 14 de abril de 2024

: 14 de abril de 2024 Abril : 15 de abril de 2024

: 15 de abril de 2024 Maio : 15 de maio de 2024

: 15 de maio de 2024 Junho : 15 de maio de 2024

: 15 de maio de 2024 Julho : 15 de junho de 2024

: 15 de junho de 2024 Agosto : 15 de junho de 2024

: 15 de junho de 2024 Setembro : 15 de julho de 2024

: 15 de julho de 2024 Outubro : 15 de julho de 2024

: 15 de julho de 2024 Novembro : 15 de agosto de 2024

: 15 de agosto de 2024 Dezembro: 15 de agosto de 2024

Os profissionais têm até o dia 27 de dezembro de 2024 para realizar o saque do valor, que pode chegar até R$ 1.412.

Mudanças no calendário de pagamento

A unificação do calendário de pagamentos é uma mudança importante introduzida pelo governo federal. Anteriormente, o calendário variava, o que gerava confusão e dificuldades para muitos trabalhadores.

Agora, com a unificação, os trabalhadores podem planejar melhor suas finanças e aproveitar de forma mais eficiente os benefícios a que têm direito.

Quais os requisitos para receber o PIS/PASEP?

Para ter direito ao PIS/PASEP, os trabalhadores devem cumprir certos requisitos. É necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) há pelo menos cinco anos.

Além disso, é importante que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor do abono salarial varia conforme o tempo de trabalho no ano-base, podendo chegar até o valor máximo de um salário mínimo. Trabalhadores que tenham exercido suas funções por 12 meses completos no ano-base recebem o valor integral do benefício.

A liberação dos recursos do PIS/PASEP tem um impacto significativo na economia brasileira. Com a injeção de R$ 1,9 bilhão na economia, espera-se um aumento no consumo e na circulação de dinheiro, o que beneficia diversos setores.

Além disso, o abono salarial é um auxílio importante para os trabalhadores, ajudando-os a quitar dívidas, investir em melhorias pessoais e contribuir para o bem-estar de suas famílias.

Em suma, o PIS/PASEP representa um alívio financeiro importante para muitos trabalhadores brasileiros. As mudanças no calendário de pagamento e os reajustes no valor do benefício são aspectos essenciais que devem ser observados por todos que têm direito a esse recurso. Fique atento às datas e requisitos para garantir que você receba o valor ao qual tem direito.

