Ei! Novo saque está disponível para você aproveitar o fim de junho; confira como receber até R$ 2.900,00+

Saiba tudo sobre a ampliação do FGTS com saque-aniversário e como isso impacta os trabalhadores. Entenda as novas regras e benefícios em 2024.

Desde o dia 1º de junho, o FGTS com saque-aniversário foi ampliado, oferecendo novas opções de retirada para os trabalhadores brasileiros.

Com essa mudança, é possível acessar de 5% a 50% dos recursos acumulados nas contas vinculadas. Nada mal, não é mesmo?

Essa nova modalidade visa proporcionar mais flexibilidade e benefícios aos trabalhadores no uso dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Saiba mais a seguir.

FGTS com saque-aniversário oferece novas opções de retirada para os trabalhadores.

O que é preciso saber sobre o saque-aniversário do FGTS?

Os trabalhadores que optarem pelo FGTS com saque-aniversário devem estar cientes de que não poderão mais realizar o saque-rescisão. Essa escolha implica abrir mão da possibilidade de sacar o valor integral em demissões sem justa causa.

Portanto, é crucial considerar todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão, pois essa decisão pode impactar significativamente o planejamento financeiro dos trabalhadores.

Ao optar pelo FGTS com saque-aniversário, os trabalhadores podem acessar parte do saldo do fundo anualmente, no mês de seu aniversário. Contudo, essa escolha impede o saque total em casos de demissão sem justa causa, ficando restrito apenas à multa rescisória.

Essa nova modalidade busca oferecer uma alternativa de liquidez aos trabalhadores, sem necessidade de rescindir o contrato de trabalho.

Como Funciona o Cálculo do FGTS com saque-aniversário?

O saldo disponível para resgate depende diretamente da quantia que o trabalhador possui em sua conta do FGTS.

A Caixa realiza um cálculo baseado em faixas de saldo, aplicando percentuais específicos para cada uma delas. Veja abaixo as faixas e os percentuais aplicados:

Saldo até R$ 500,00 – 50% de alíquota.

De R$ 500,01 até R$ 1.000,00 – 40% de alíquota e adicional de R$ 50,00.

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00 – 30% de alíquota e adicional de R$ 150,00.

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00 – 20% de alíquota e adicional de R$ 650,00.

De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00 – 15% de alíquota e adicional de R$ 1.150,00.

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00 – 10% de alíquota e adicional de R$ 1.900,00.

Acima de R$ 20.000,01 – 5% de alíquota e adicional de R$ 2.900,00.

Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 no FGTS receberá R$ 400,00 (40% de alíquota) mais R$ 50,00 de adicional, totalizando uma retirada de R$ 450,00.

Como solicitar o FGTS com saque-aniversário?

Para passar a se beneficiar do saque-aniversário do FGTS, é necessário seguir alguns passos simples:

Fazer o download do aplicativo do FGTS.

Fazer login com a conta vinculada à Caixa.

Selecionar a opção “Saque-Aniversário”.

Ao efetivar a escolha por este modelo de saque, é preciso permanecer vinculado a ele durante o período mínimo de 24 meses.

Calendário do FGTS com saque-aniversário em 2024

Confira abaixo o calendário do saque-aniversário do FGTS para 2024:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024.

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024.

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024.

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024.

Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024.

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024.

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024.

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024.

Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024.

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024.

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025.

Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025.

Antecipação do FGTS com saque-aniversário

O saque-aniversário pelo FGTS oferece uma alternativa ágil para aqueles que precisam de fundos. É possível antecipar até cinco saques, sem análise de crédito, com taxas mais acessíveis. No entanto, é essencial considerar que essa antecipação compromete seus recebíveis futuros.

Portanto, um planejamento financeiro cauteloso é necessário para garantir seu bem-estar econômico a longo prazo.

O saque-aniversário pelo FGTS em 2024 oferece uma oportunidade única para os trabalhadores brasileiros. Além de proporcionar um alívio financeiro, promove uma gestão financeira mais adaptativa e autônoma.

Para mais informações sobre essa modalidade, acesse o site oficial da Caixa ou entre em contato com o atendimento ao cliente.

