Você não vai acreditar nas novidades do WhatsApp 2024; confira só e se impressione

WhatsApp testa novas funções para 2024. Saiba como essas novidades podem transformar sua experiência no aplicativo com melhorias em segurança e praticidade.

O WhatsApp está constantemente em evolução, sempre buscando aprimorar a experiência dos usuários. Em 2024, diversas funções estão sendo testadas, prometendo ampliar a segurança e oferecer novas utilidades no dia a dia.

Entre os destaques estão melhorias na segurança das conversas, integração com outros aplicativos de mensagens e novos recursos práticos para facilitar o uso do app. Neste primeiro semestre, as novidades em testes incluem desde a transcrição de áudios até a criação de uma pasta de favoritos.

Essas funções visam atender às demandas crescentes dos usuários por maior praticidade e privacidade. A seguir, detalhamos as principais inovações que podem estar disponíveis ainda este ano.

Novidades no WhatsApp para 2024

Veja só o que a Meta prepara para este ano no mensageiro:

1. Bloqueio de conversas com senhas na versão Web

O bloqueio de conversas com senhas, já disponível nos dispositivos Android e iPhone (iOS) desde 2023, está em fase de testes para a versão Web do WhatsApp.

Esta função permite esconder conversas específicas em uma pasta separada, acessível apenas com desbloqueio via biometria ou código secreto, garantindo mais privacidade ao usuário.

De acordo com imagens de testes divulgadas pelo site WABetaInfo, a função pode ser acessada no PC através de um ícone de cadeado, localizado em uma barra de atalhos no canto esquerdo da tela.

Esta mudança sugere um possível novo layout para a versão desktop do aplicativo. Contudo, ainda não há uma data confirmada para o lançamento desta função na versão Web.

2. Integração com outros aplicativos de mensagens

Outra função em teste é a integração do WhatsApp com outros mensageiros como Telegram e Discord.

Essa iniciativa visa cumprir uma recomendação da Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que exige a interoperabilidade entre diferentes plataformas de mensagens, permitindo comunicação mais ampla e sem necessidade de múltiplas contas.

Capturas de tela dos testes, realizadas na versão para iPhone, mostram uma seção chamada “Bate-papos de terceiros” acima da aba de “Arquivadas”.

No entanto, ainda não está claro se essa função será restrita à Europa ou se será expandida para outros mercados globais. A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, continua trabalhando para atender às exigências regulatórias e ampliar as possibilidades de comunicação.

3. Aba exclusiva para contatos favoritos

Em fevereiro de 2024, surgiram imagens de testes mostrando novas opções de filtro de mensagens na página inicial do WhatsApp, tanto nas versões para celular quanto para Web.

Atualmente, os filtros disponíveis são “Tudo”, “Não Lidas” e “Grupos”. A nova função permitirá acessar uma aba de chats favoritos, onde os usuários podem selecionar manualmente contatos importantes, facilitando o acesso sem precisar procurar.

Esta função promete melhorar a organização das conversas, permitindo aos usuários destacar os contatos mais frequentes e importantes.

Ainda não se sabe quando a atualização será liberada, mas a expectativa é que a novidade traga mais praticidade ao uso do aplicativo.

4. Transcrição de áudio no Android

Um dos recursos mais aguardados é a transcrição de áudios, encontrada em fase experimental no WhatsApp para Android em março de 2024. Esta função transforma mensagens de voz em textos automaticamente, eliminando a necessidade de ouvir os áudios. As transcrições serão criptografadas, mantendo a privacidade das conversas.

Este recurso já foi testado na versão para iPhone em fevereiro de 2023 e estava disponível para testadores beta em maio do mesmo ano.

Embora ainda não tenha sido oficialmente lançado, a expectativa é que essa função esteja disponível em ambas as plataformas em breve, proporcionando mais conveniência aos usuários que preferem ler ao invés de ouvir mensagens de voz.

Enfim, o WhatsApp continua a investir em melhorias para oferecer uma experiência de usuário cada vez mais segura e eficiente. As funções em teste para 2024 refletem esse compromisso, abordando necessidades de privacidade, integração e praticidade no uso diário.

Fique atento às próximas atualizações e prepare-se para aproveitar essas novidades que prometem transformar ainda mais a maneira como usamos o aplicativo.

