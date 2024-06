Chegou a hora de emitir a sua CNH 100% DE GRAÇA; mutirão começa já

Participe do mutirão especial do Detran neste sábado e facilite a emissão da sua CNH. Saiba como se preparar e aproveitar essa oportunidade única.

Neste sábado, 22 de junho de 2024, o Departamento de Trânsito (Detran) realizará um mutirão especial para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa busca facilitar o acesso à CNH, desburocratizando o processo para os moradores do estado. Com horários diferenciados e estrutura ampliada, o evento promete atender um maior número de pessoas.

O objetivo do mutirão é oferecer aos cidadãos a oportunidade de tirar ou renovar sua CNH em um único dia, evitando longas filas e agendamentos demorados. Para isso, o Detran contará com mais funcionários e guichês, otimizando o atendimento.

Os interessados devem agendar o atendimento antecipadamente pelo site do Detran ou pelos números de teleatendimento. Além disso, é necessário realizar o pagamento da taxa de serviços do Detran, conhecida como Duda, disponível no site do Bradesco.

O Detran realizará um mutirão de emissão de CNH neste sábado. Confira os detalhes sobre quem pode participar e os locais de atendimento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode participar do mutirão da CNH?

O mutirão da CNH do Detran é aberto ao público em geral, abrangendo diferentes categorias de condutores. Confira quem pode participar:

Primeira habilitação: candidatos que desejam obter a CNH pela primeira vez.

candidatos que desejam obter a CNH pela primeira vez. Renovação da CNH: condutores que precisam renovar sua carteira de habilitação por vencimento, perda ou extravio.

condutores que precisam renovar sua carteira de habilitação por vencimento, perda ou extravio. Adição de categoria: condutores que desejam adicionar novas categorias à sua CNH.

Para participar, é imprescindível agendar o atendimento com antecedência. O agendamento pode ser feito pelo site do Detran ou pelos números de teleatendimento:

(21) 3460-4040;

3460-4041;

3460-4042.

Após o agendamento, é necessário realizar o pagamento do Duda, que é a taxa de serviços do Detran, disponível no site do Bradesco.

Locais e horários de atendimento neste mutirão

O mutirão do Detran será realizado em diversos locais do estado do Rio de Janeiro, oferecendo flexibilidade e comodidade aos cidadãos. Veja abaixo a lista de locais e horários de atendimento:

Barra da Tijuca (Aerotown) : Avenida Ayrton Senna 2.541 – Das 8h às 12h

: Avenida Ayrton Senna 2.541 – Das 8h às 12h Barra Mansa : Avenida Homero Leite 450, Saudade – Das 8h às 12h

: Avenida Homero Leite 450, Saudade – Das 8h às 12h Japeri : Praça Manoel Marques s/nº – Das 8h às 12h

: Praça Manoel Marques s/nº – Das 8h às 12h Macaé : Avenida dos Jesuítas s/nº, Imbitiba – Das 8h às 12h

: Avenida dos Jesuítas s/nº, Imbitiba – Das 8h às 12h Niterói Shopping : Rua da Conceição 188, andar G3 – Das 9h às 13h

: Rua da Conceição 188, andar G3 – Das 9h às 13h Nova Iguaçu Shopping : Avenida Abílio Augusto Távora 1.111 – Das 10h às 14h

: Avenida Abílio Augusto Távora 1.111 – Das 10h às 14h Petrópolis : Rua Teresa 1.515, Hiper Shopping – Das 8h às 12h

: Rua Teresa 1.515, Hiper Shopping – Das 8h às 12h Piraí : Rua Santos Dumont 156, loja 1 – Das 8h às 12h

: Rua Santos Dumont 156, loja 1 – Das 8h às 12h Rio das Ostras : Rua Campo da Anchova s/nº – Das 8h às 12h

: Rua Campo da Anchova s/nº – Das 8h às 12h São Fidélis : Rua Theodoro Gouveia de Abreu 230 – Das 8h às 12h

: Rua Theodoro Gouveia de Abreu 230 – Das 8h às 12h Shopping Via Brasil: Rua Itapera 500, Irajá – Das 9h às 13h

Benefícios do mutirão para os cidadãos

Participar do mutirão do Detran-RJ traz uma série de vantagens para os cidadãos. Entre os principais benefícios, destacam-se:

Agilidade no atendimento: com mais funcionários e guichês, o processo de emissão e renovação da CNH será mais rápido.

com mais funcionários e guichês, o processo de emissão e renovação da CNH será mais rápido. Flexibilidade de horários: diversos horários de atendimento estão disponíveis, facilitando a participação de pessoas com diferentes rotinas.

diversos horários de atendimento estão disponíveis, facilitando a participação de pessoas com diferentes rotinas. Desburocratização: o mutirão visa simplificar o processo de obtenção e renovação da CNH, tornando-o mais acessível.

Preparação para o mutirão

Para garantir um atendimento eficiente e sem contratempos, é importante que os participantes estejam preparados. Veja algumas dicas para se preparar para o mutirão:

Documentação: leve todos os documentos necessários, incluindo comprovante de agendamento e comprovante de pagamento do Duda.

leve todos os documentos necessários, incluindo comprovante de agendamento e comprovante de pagamento do Duda. Chegue cedo: chegue com antecedência ao local de atendimento ajuda a evitar imprevistos e garantir um atendimento tranquilo.

chegue com antecedência ao local de atendimento ajuda a evitar imprevistos e garantir um atendimento tranquilo. Verifique o local: confirme o endereço do local de atendimento escolhido para evitar deslocamentos desnecessários.

O mutirão de emissão de CNH promovido pelo Detran-RJ é uma excelente oportunidade para regularizar a situação de habilitação de forma rápida e eficiente. Aproveite a chance para tirar ou renovar sua carteira de habilitação, adicionando categorias ou regularizando pendências.

