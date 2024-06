Brasileiros com CPF final 1, 7, 5, 3, 2, 4, 8, 6, 9 e 0 têm benefícios do INSS recém liberados

Consulte seu benefício do INSS pelo CPF facilmente. Aprenda a acessar o número do benefício e verificar o status de aprovação de forma prática e segura.

Consultar o benefício do INSS pelo CPF é uma necessidade comum para muitos brasileiros. O número de identificação do beneficiário, também conhecido como NB, é formado por dez dígitos. Como esse número é grande, é normal que as pessoas o esqueçam.

Os benefícios do INSS cobrem diversas situações, como aposentadoria, doença, acidente, falecimento, nascimento ou adoção de uma criança. Em geral, é necessário estar em dia com as contribuições mensais ou ainda estar na condição de segurado.

Conhecer o número do benefício e como acessá-lo é essencial para agilizar processos e garantir que os direitos sejam respeitados. Siga a leitura e saiba mais sobre!

Saiba como consultar seu benefício do INSS usando apenas o CPF. Descubra métodos eficientes para acessar seu número e verificar o status do seu pedido. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o número do benefício do INSS?

O número do benefício do INSS, também chamado de NB, é essencial para identificar o cidadão que está recebendo algum benefício previdenciário.

Formado por 10 dígitos, o NB é fornecido ao segurado na carta de concessão do benefício. Cada benefício possui um número específico, portanto, se uma pessoa recebe mais de um benefício, terá mais de um NB.

No documento da carta de concessão, o cidadão pode conferir o banco onde o pagamento será feito e o valor a ser recebido. O número do benefício é fundamental para prorrogar perícias ou benefícios, pois pode acelerar o processo.

Saiba mais: 5 x R$ 540 = R$ 2.700: é ISSO que você pode receber estando DESEMPREGADO; conheça esse novo benefício

Quais são os benefícios pagos pelo INSS?

A Previdência Social oferece uma variedade de benefícios previdenciários. Entre os mais comuns estão:

Aposentadoria especial

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por invalidez)

Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-doença)

Pensão por morte

Salário-família

Salário-maternidade

Como acessar o número do benefício do INSS?

Pelo site oficial

Acesse o site Meu INSS; Clique em “Entrar com gov.br”; Insira o seu CPF e senha da conta Gov.br; Caso não tenha cadastro, clique em fazer login; Na tela inicial aparecerá o número do benefício.

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo pelo site oficial; Abra o app e clique em “Entrar com gov.br”; Insira o número do CPF e a senha da conta Gov.br ou crie o seu cadastro; Na tela inicial você poderá conferir o número.

Pela central 135

Ligue para a Central de Atendimento do INSS no número 135 (ligação gratuita); O atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília); Tenha em mãos o número do CPF.

Na agência do INSS

Vá até uma das agências do INSS; Apresente um documento de identificação com foto; O atendimento pode ser demorado devido à alta demanda e, em muitos casos, só é realizado com horário marcado.

Após a consulta, é recomendável anotar o número do benefício em um local de fácil acesso para evitar futuras consultas.

Como consultar se o benefício foi aprovado?

A consulta do status do benefício pode ser feita de várias maneiras:

Pela internet

Acesse o site ou aplicativo oficial do INSS; Faça o login e procure pela opção “Consultar Pedidos”.

Pela Central 135

Ligue para a Central de Atendimento; Apresente o número do CPF e confirme algumas informações do segurado.

Extrato do benefício

Além de consultar o status, pelos três canais de comunicação (site, aplicativo e central 135) também é possível acessar o extrato do benefício.

Saiba mais: Programa FEDERAL pagando mais de R$ 700 mensais; inscreva-se e aproveite já