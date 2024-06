Surpresa TOTAL! WhatsApp apresenta 8 novidades BOMBÁSTICAS hoje (19)

Conheça as novas funcionalidades do WhatsApp em 2024 e descubra como essas atualizações podem melhorar sua experiência. Mudanças incluem figurinhas, recuperação de mensagens e muito mais.

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, lançou diversas novidades em 2024. Essas atualizações prometem melhorar a experiência do usuário e trazer mais funcionalidade ao aplicativo.

Entre as principais novidades, destacam-se a criação de figurinhas diretamente no aplicativo, a recuperação de mensagens apagadas e a busca de mensagens por data. Essas funções foram desenvolvidas para facilitar a comunicação e proporcionar mais praticidade aos usuários.

Além disso, houve mudanças significativas no layout do aplicativo, tanto para Android quanto para iPhone (iOS), que dividiu opiniões nas redes sociais. Neste artigo, vamos detalhar cada uma dessas novidades, explicando como utilizá-las e quais benefícios elas trazem para os usuários.

WhatsApp lança atualizações em 2024 que prometem revolucionar o app. Veja como as novas funcionalidades podem facilitar sua vida com ferramentas inéditas e melhorias no layout. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Novidades dos canais do WhatsApp

Mensagens de voz e mais funcionalidades nos Canais

Uma das novidades mais empolgantes lançadas em 2024 foi a ampliação das funções nos Canais do WhatsApp. Agora, os usuários podem criar enquetes, enviar mensagens de voz, compartilhar atualizações nos Status e adicionar mais administradores aos canais.

Essas melhorias foram introduzidas em janeiro de 2024 e aumentam significativamente a interatividade e a funcionalidade dos Canais, que funcionam como listas de transmissão onde apenas o criador pode enviar mensagens.

Para utilizar os Canais, basta abrir o WhatsApp, acessar a aba Atualizações e tocar no ícone (+) para criar um novo canal. Após selecionar uma foto, nome e descrição, é possível compartilhar o link do canal com outros usuários.

Para adicionar novos administradores, vá às configurações do canal e escolha a opção “Convidar admins”. Compartilhar mensagens como status é simples: selecione a mensagem, clique na seta e depois em “Meu status”.

Não perca: Atenção! Se você faz uma dessas 8 coisas com o seu iPhone, pare IMEDIATAMENTE

Criação de figurinhas e novas opções de formatação de texto

Criação de figurinhas diretamente no aplicativo

Outra funcionalidade que chegou em 2024 é a criação de figurinhas diretamente no WhatsApp. Disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS), essa ferramenta foi lançada na primeira quinzena de janeiro.

Com ela, é possível criar figurinhas de forma rápida e segura, sem a necessidade de aplicativos de terceiros. Para criar uma figurinha, abra uma conversa no WhatsApp, clique no ícone de emoji e depois no símbolo de sticker.

Em seguida, toque em “Criar” e escolha uma imagem da galeria. Personalize a figurinha adicionando texto, emojis e ajustando o recorte da imagem. Envie a figurinha na conversa para salvá-la automaticamente no aplicativo.

Novas opções de formatação de texto

O WhatsApp também expandiu as opções de formatação de texto em fevereiro de 2024. Além das já conhecidas formatações em itálico, negrito, tachado e monoespaço, agora é possível criar listas de itens, listas numeradas, citações de bloco e códigos embutidos.

Essas novas opções facilitam a organização e o destaque de informações importantes nas mensagens. Notícia da Manhã.

Para criar uma lista de itens, insira o símbolo (-) seguido de um espaço antes do texto. Para listas numeradas, digite um número, um ponto e um espaço (1. ).

As citações de bloco são feitas inserindo “>” seguido de um espaço antes do texto. Já os códigos embutidos aparecem ao inserir um acento grave (`) antes e depois do texto.

Busca por data e alterações de layout

Busca de mensagens por data no Android

A busca de mensagens por data é outra novidade importante para os usuários de Android, anunciada em fevereiro de 2024. Esse recurso já estava disponível para iPhone desde 2023 e facilita a localização de mensagens específicas.

Para utilizar a função, abra a conversa desejada, toque no nome do contato ou grupo, clique em “Pesquisar” e depois no ícone de calendário para escolher a data.

Mudanças de layout no WhatsApp

As mudanças no layout do WhatsApp foram uma das atualizações mais comentadas deste ano. Lançada oficialmente em abril de 2024, a alteração mudou a cor predominante do aplicativo no Android de verde para branco, enquanto no iPhone, detalhes azuis passaram a ser verdes.

Essas mudanças, que começaram a ser implementadas gradualmente em fevereiro, geraram muitas discussões nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

Alguns ícones e botões também tiveram seus formatos e posições alterados, impactando a experiência do usuário. As mudanças afetaram tanto o modo claro quanto o modo escuro, dividindo opiniões sobre a nova aparência do aplicativo.

Outras funcionalidades importantes

Novos filtros de conversas no WhatsApp

Em abril de 2024, o WhatsApp lançou novos filtros de conversas para facilitar a localização de chats específicos. As novas abas “Todas”, “Não lidas” e “Grupos” estão localizadas na parte superior da tela do aplicativo.

Na aba “Todas”, o usuário encontra todas as suas conversas. Em “Não lidas”, estão as conversas com novas mensagens não abertas, e em “Grupos”, todas as conversas em grupo e subgrupos das Comunidades.

Recuperar mensagens apagadas

Uma das funcionalidades mais úteis lançadas em 2024 é a recuperação de mensagens apagadas. Anunciada em maio, essa função permite desfazer a ação de apagar mensagens para o próprio usuário, o que pode ser útil em casos de erro.

Ao apagar uma mensagem para si mesmo, aparece uma opção “Desfazer” por cinco segundos. Tocando em “Desfazer”, a mensagem não será apagada do dispositivo.

Eventos na aba Comunidades do WhatsApp

Também em maio de 2024, o WhatsApp introduziu a criação de eventos na aba Comunidades. Este recurso é ideal para marcar reuniões de trabalho ou encontros sociais.

Para criar um evento, entre na comunidade desejada, toque no botão de clipe de papel, selecione “Evento” e preencha as informações necessárias, como nome, data, hora, descrição e local. Envie o evento e os membros do grupo poderão confirmar presença e adicionar o evento ao calendário.

Com todas essas novidades, o WhatsApp continua a evoluir, oferecendo aos usuários ferramentas cada vez mais úteis e práticas. Esteja atento às atualizações e aproveite ao máximo as novas funcionalidades.

Não perca: Instagram ganha NOVA versão mais leve e RÁPIDA; confira