É estudante? Receba PIX do Governo Federal apenas se inscrevendo no Enem; ainda dá tempo

Estudantes de baixa renda podem receber auxílio do governo para fazer o ENEM. Saiba como esse benefício pode facilitar a sua participação no exame.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Com o objetivo de facilitar o acesso e reduzir a evasão escolar, foi criado um benefício para estudantes de baixa renda.

Parte desses estudantes pode receber um PIX do governo para fazer o ENEM de 2024, desde que atendam a alguns requisitos.

A iniciativa visa apoiar estudantes de famílias com menores recursos financeiros, garantindo que eles possam se preparar e participar do exame sem preocupações adicionais. A seguir, vamos detalhar como funciona esse auxílio e quem tem direito a ele.

PIX do Governo para fazer o ENEM

O PIX do governo para o ENEM é um auxílio financeiro destinado a estudantes de baixa renda inscritos no exame e que participam do Programa Pé de Meia.

Um adicional de R$ 200 será concedido aos alunos do último ano do ensino médio que se inscreverem e participarem dos dois dias de aplicação do exame. Este valor visa cobrir despesas relacionadas à participação no exame, como transporte e alimentação.

O que é o Programa Pé de Meia?

Lançado em 2024 pelo governo federal, o Programa Pé de Meia tem como objetivo incentivar a permanência de jovens no ensino médio.

Segundo o IBGE, nove milhões de estudantes não concluíram os estudos em 2023, sendo que mais de 41% desse número abandonou os estudos devido à necessidade de trabalhar.

O programa prevê o depósito mensal de R$ 200 para cada estudante participante, durante 10 meses de cada ano do ensino médio.

Além disso, os estudantes que forem aprovados ao final dos anos letivos receberão um depósito adicional de R$ 1.000, que só poderá ser retirado na conclusão do terceiro ano. Para receber os benefícios, os estudantes precisam atender a algumas condições:

Ter aprovação anual nas disciplinas

Ter frequência mínima de 80% nas aulas

Participar do ENEM e do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), quando aplicável

Os valores pagos pelo Pé de Meia são depositados em uma conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco em nome do aluno. De acordo com o site Brasileiro Trabalhador, atualmente, o programa conta com 2,43 milhões de alunos cadastrados.

Quem tem direito ao Pé de Meia?

O Programa Pé de Meia é voltado para estudantes do ensino médio que pertencem a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, para participar, os estudantes devem:

Ter entre 14 e 24 anos

Ter renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218

Estar matriculados ativamente no Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O objetivo é garantir que jovens em situação de vulnerabilidade social tenham condições de concluir o ensino médio e, consequentemente, aumentar suas oportunidades de acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho.

Ainda dá para se inscrever no ENEM 2024?

Sim! O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reabriram o sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para inscrições de estudantes do Rio Grande do Sul.

O período adicional começou às 9h (horário de Brasília) do último domingo, 16 de junho, e terminará às 23h59 da próxima sexta-feira, 21 de junho.

Este ano, todos os moradores do estado têm direito à isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85. Essas medidas excepcionais foram adotadas devido às enchentes que afetaram o estado.

ENEM 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova que dá acesso às instituições de ensino superior. Com as notas do exame, estudantes que estão finalizando ou já concluíram o ensino médio podem conseguir bolsa parcial ou integral em universidades privadas. Em 2024, a prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro.

Estrutura da prova

Os candidatos deverão responder a 180 questões, sendo 90 em cada dia de prova, além de realizar uma redação. As perguntas serão distribuídas entre as seguintes áreas:

Linguagens

Ciências Humanas

Matemática

Ciências da Natureza

A preparação adequada para o ENEM é crucial para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Os benefícios financeiros oferecidos pelo governo, como o PIX e o Programa Pé de Meia, são fundamentais para apoiar esses jovens, garantindo que possam se concentrar nos estudos sem enfrentar barreiras financeiras.

Esta iniciativa reflete um esforço significativo do governo para reduzir a evasão escolar e promover a educação como um meio de transformação social. O auxílio oferecido é um passo importante para garantir que todos os estudantes, independentemente de sua condição econômica, tenham a oportunidade de alcançar seus objetivos educacionais.

