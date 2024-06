Nova LEI no FGTS? Fique sabendo de TUDO que está acontecendo no fundo

Saiba como a nova lei do FGTS impacta os trabalhadores brasileiros. Entenda as mudanças e os benefícios garantidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou uma decisão crucial que impacta diretamente os trabalhadores brasileiros.

A partir de junho, a nova lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) entrará em vigor, trazendo benefícios significativos para os empregados sob o regime da CLT.

Esta mudança busca garantir uma atualização mais justa e precisa dos valores depositados no FGTS, protegendo melhor o poder de compra dos trabalhadores. Saiba mais a seguir.

Entenda as novas regras do FGTS que beneficiam trabalhadores CLT. Veja como a correção dos valores protege o poder de compra contra a inflação.

Qual é a nova lei do FGTS?

A saber, a nova lei determina que o rendimento mínimo do FGTS será equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Essa medida visa assegurar que o poder de compra dos trabalhadores seja mais efetivamente protegido contra a inflação, mantendo o valor real dos depósitos.

Além disso, a manutenção da correção do FGTS a 3% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR), foi confirmada.

Importante destacar que a correção não pode ser inferior ao IPCA, o que pode resultar em rendimentos mais altos em períodos de inflação elevada.

Como funciona a correção do FGTS?

Com a decisão liderada pelo ministro Flávio Dino, a atualização dos valores do FGTS busca garantir que os trabalhadores não percam valor real em seus saldos.

Essa medida é fundamental, pois assegura que os depósitos realizados pelas empresas acompanhem o aumento dos preços, evitando a desvalorização dos saldos. Notícia da Manhã.

Os trabalhadores devem ficar atentos às movimentações em suas contas para garantir que seus direitos sejam respeitados e seus valores devidamente atualizados.

Qual é o papel do FGTS?

O FGTS foi criado para proporcionar estabilidade financeira aos trabalhadores registrados no regime CLT.

Formado por depósitos mensais realizados pelas empresas, o fundo está vinculado a uma conta bancária da Caixa Econômica Federal em nome do trabalhador.

Atualmente, o depósito mensal obrigatório é de 8% sobre o valor do salário do funcionário, não sendo descontado do pagamento do trabalhador.

Para sacar o valor, o trabalhador precisa ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

O valor máximo para retirada por conta vinculada é de R$ 6.220,00.

Como sacar o FGTS?

Para facilitar o acesso ao FGTS, é possível realizar o saque através do aplicativo FGTS. Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS e faça login;

e faça login; Na tela inicial, selecione a opção “Meus Saques” ;

; Em seguida, selecione a modalidade de saque que deseja;

Siga as instruções exibidas na tela e preencha as informações solicitadas;

Após confirmação, o valor será depositado.

A nova lei do FGTS traz benefícios?

A nova lei do FGTS traz uma série de benefícios para os trabalhadores. Além de garantir uma correção mais justa dos valores, a medida protege o poder de compra dos empregados contra a inflação.

Com a atualização mínima garantida pelo IPCA, os trabalhadores podem esperar um aumento mais consistente em seus saldos, principalmente em períodos de inflação elevada.

Ademais, a decisão do STF representa uma vitória significativa para os trabalhadores brasileiros. Ao assegurar que o FGTS acompanhe o aumento dos preços, a medida garante maior segurança financeira para os empregados.

Com a proteção contra a inflação, os trabalhadores têm uma garantia de que seus saldos não perderão valor ao longo do tempo, proporcionando uma maior tranquilidade em relação ao futuro financeiro.

Em conclusão, a nova lei do FGTS representa um avanço importante na proteção dos direitos dos trabalhadores.

A correção dos valores pelo IPCA assegura que os depósitos realizados pelas empresas mantenham seu valor real, evitando a desvalorização dos saldos em períodos de alta inflação.

Com a possibilidade de saques facilitada pelo aplicativo FGTS, os trabalhadores têm mais acesso e controle sobre seus recursos.

A decisão do STF é um passo significativo na direção de uma maior justiça e segurança financeira para os empregados brasileiros.

