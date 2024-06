Perdeu o prazo de inscrição para o ENEM 2024? INEP reabre e dá novo prazo; confira

INEP reabre inscrições para o ENEM 2024 sem taxa. Saiba quem pode participar e os detalhes sobre o bônus oferecido aos estudantes.

Na última segunda-feira, 17 de junho, o INEP reabriu as inscrições para o ENEM 2024 sem a necessidade de pagamento de taxa de inscrição. Os participantes realizarão a prova em novembro e poderão receber até R$ 200. A prorrogação do prazo foi destinada apenas a alguns estudantes específicos.

O ENEM 2024 está programado para os dias 3 e 10 de novembro deste ano. A prova é considerada uma das mais importantes do país, pois sua nota é utilizada para ingresso no ensino superior. Para possibilitar a participação de mais pessoas, o INEP reabriu as inscrições na última segunda-feira, 17 de junho.

Atualmente, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é aceita em diversos processos seletivos, como o SiSU (para instituições públicas), Prouni e Fies, ambos para instituições privadas.

Inscrições reabertas para o ENEM 2024. Veja quem pode garantir a participação e informações sobre o bônus de R$ 200 para estudantes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual a nova data de inscrição no ENEM 2024?

O INEP anunciou a reabertura do prazo de inscrição no exame. Agora, os estudantes têm até a próxima sexta-feira, 21 de junho, para se inscrever. Essa ampliação é válida apenas para os estudantes que residem no Rio Grande do Sul. Para os demais, o prazo já foi encerrado.

O INEP apurou que foram registradas 259.936 inscrições no Rio Grande do Sul durante o período regular, de 27 de maio a 14 de junho. Acredita-se que o estado tenha mais estudantes interessados em participar das provas. Os moradores do estado também têm direito à isenção da taxa de inscrição.

ATENÇÃO: as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante.

Bônus de R$ 200 para os participantes do ENEM 2024

Os estudantes do 3º ano da rede pública de ensino que realizarem a prova poderão receber um bônus de R$ 200. Este valor é destinado àqueles que já recebem o programa Pé-de-meia.

De acordo com o Ministério da Educação, o pagamento está condicionado à presença nos dois dias do exame, sem considerar o desempenho nas provas.

Lista de benefícios para os participantes do ENEM 2024:

Inscrição gratuita para moradores do Rio Grande do Sul.

Prazo de inscrição estendido até 21 de junho para os gaúchos.

Bônus de R$ 200 para alunos do 3º ano da rede pública que fizerem a prova e já recebem o Pé-de-meia.

O ENEM é um exame crucial para milhares de estudantes brasileiros que almejam uma vaga no ensino superior.

Com a reabertura das inscrições, o INEP visa ampliar a participação e garantir que mais alunos tenham a oportunidade de realizar a prova.

Resumo das etapas para inscrição

Acesse a Página do Participante.

Preencha os dados solicitados.

Confirme a inscrição.

Acompanhe a confirmação pelo site oficial do INEP.

Destaques do ENEM 2024:

Realização das provas nos dias 3 e 10 de novembro.

Aceitação da nota em processos seletivos como SiSU, Prouni e Fies.

Reabertura das inscrições exclusiva para estudantes do Rio Grande do Sul.

Manter-se atualizado sobre o cronograma e os requisitos do ENEM 2024 é essencial para todos os candidatos. A oportunidade de participar do exame sem custo e com a possibilidade de receber um bônus financeiro é um incentivo significativo para os estudantes da rede pública do Rio Grande do Sul.

Para mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição, é recomendável acessar o site oficial do INEP e verificar as atualizações na Página do Participante. Desta forma, os candidatos podem garantir sua inscrição e se preparar adequadamente para um dos exames mais importantes do Brasil.

