É beneficiário do INSS? Você tem novos motivos para COMEMORAR; até R$ 8.092,54 mensais na conta

Beneficiários do INSS estão celebrando um novo reajuste. Saiba mais sobre o aumento das aposentadorias e como consultar seu benefício de forma prática e rápida.

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já estão celebrando o novo reajuste em seus salários. O governo federal confirmou que haverá um aumento, apesar das especulações sobre a manutenção dos valores dos benefícios. No entanto, as aposentadorias serão preservadas.

Rumores indicavam que o governo federal poderia estacionar o reajuste dos beneficiários do INSS, desvinculando-o do salário mínimo. Porém, a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, afirmou que as aposentadorias não sofrerão alterações.

Explicamos melhor sobre os estudos de cortes de gastos que podem impactar os salários do INSS nesta matéria.

Governo federal confirma aumento nas aposentadorias do INSS. Veja como isso impacta os beneficiários e os detalhes sobre a consulta dos benefícios pelo CPF. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Aumento das aposentadorias dos beneficiários do INSS

O aumento das aposentadorias e demais benefícios do INSS está previsto por lei. O piso previdenciário é igual ao salário mínimo, o que significa que ninguém pode receber menos que um salário mínimo pela Previdência Social.

Considerando as projeções para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2024, utilizado para o reajuste dos benefícios previdenciários, as expectativas são de que as aposentadorias subam em 2025.

Projeções de aumento para 2025

Faixa do Benefício 2024 2025 Faixa 1 (salário mínimo) R$ 1.412,00 R$ 1.508,66 Faixa 2 R$ 1.555,00 R$ 1.616,89 Faixa 3 R$ 2.074,20 R$ 2.155,86 Faixa 4 R$ 2.592,75 R$ 2.694,82 Faixa 5 R$ 3.111,30 R$ 3.233,79 Faixa 6 R$ 3.629,85 R$ 3.772,75 Faixa 7 R$ 4.148,40 R$ 4.311,71 Faixa 8 R$ 4.666,95 R$ 4.850,68 Faixa 9 R$ 5.185,50 R$ 5.389,64 Faixa 10 R$ 5.704,05 R$ 5.928,61 Faixa 11 R$ 6.222,60 R$ 6.467,57 Faixa 12 R$ 6.741,15 R$ 7.006,54 Faixa 13 R$ 7.259,70 R$ 7.545,50 Faixa 14 R$ 7.778,25 R$ 8.084,47 Faixa 15 (teto) R$ 7.786,02 R$ 8.092,54

Como consultar o benefício do INSS pelo CPF?

É possível verificar o número do benefício do INSS de três formas principais:

Site do Meu INSS

Aplicativo Meu INSS

Telefone

Como consultar o benefício pelo CPF e data de nascimento?

Com a integração da base de dados do Governo Federal, todos os acessos ao site e aplicativo do INSS são feitos através do login e senha do Gov.br. Portanto, não é necessário utilizar a data de nascimento para consultar o benefício online, apenas o número de CPF.

Para realizar a consulta do benefício do INSS, é importante ter em mãos um documento que possua o número de CPF. Isso garante que os dados sejam fornecidos corretamente para acessar as plataformas Meu INSS.

Como consultar o benefício pelo site do Meu INSS?

No site do INSS, é possível consultar o número do benefício e o extrato de pagamentos. Veja o passo a passo:

Acesse o Meu INSS;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha do Meu INSS para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizá-lo);

Na tela inicial aparecerá o número do benefício.

Outra forma de consultar o número do INSS é pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e IOS. Também é possível agendar serviços como perícias médicas e solicitar benefícios. Siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF e senha para fazer login (caso não tenha cadastro será necessário realizá-lo);

Na tela inicial aparecerá o número do benefício.

Como Descobrir o Número do Benefício pelo Telefone?

Uma das formas de consultar o número do benefício é ligar para a central de atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Será necessário informar o número do CPF.

Como saber se meu benefício do INSS foi aprovado?

Para consultar o recurso no INSS, não é necessário comparecer presencialmente a nenhuma agência. Basta acessar o aplicativo “Meu INSS” com os mesmos dados de login e senha cadastrados no momento da solicitação do requerimento e procurar pela opção “Consultar Pedidos”.

Você também pode consultar o status do seu requerimento e esclarecer dúvidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para utilizar esse e outros canais de atendimento, tenha em mãos documentos pessoais, como CPF, para facilitar a identificação.

Como ver o extrato do benefício do INSS?

Entre no Meu INSS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço “Extrato de Informações do Benefício”;

Clique no benefício para o qual deseja o extrato.

Seguir essas orientações é fundamental para acessar corretamente as informações do INSS e estar atento às possíveis mudanças na legislação ou nos procedimentos do Instituto.

