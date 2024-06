Áudios que se apagam sozinho no WhatsApp? Esta é a função que TODOS esperavam; veja como fazer

Envie mensagens de voz no WhatsApp que se apagam após serem ouvidas. Saiba como utilizar essa novidade para proteger suas comunicações.

O WhatsApp lançou recentemente um recurso inovador que permite o envio de mensagens de voz que se apagam automaticamente após serem ouvidas.

Essa novidade tem o potencial de aumentar a privacidade das comunicações, garantindo que informações sensíveis não fiquem armazenadas no aplicativo.

Esse novo recurso está disponível para um número crescente de usuários no Brasil, oferecendo mais segurança e controle sobre as mensagens enviadas.

O WhatsApp agora permite o envio de áudios que se apagam após a reprodução. Aprenda a usar esse recurso e aumente sua privacidade.

WhatsApp permite enviar áudios que se apagam sozinhos

O envio de áudios de reprodução única é simples e intuitivo. Basta abrir a conversa, tocar no ícone de microfone e deslizar para cima.

Antes de enviar a mensagem, é necessário selecionar o ícone com o número “1” no canto direito e pressionar o botão verde para confirmar o envio.

Esse recurso, inicialmente disponível em dezembro de 2023 como um teste, tem sido amplamente aceito pelos usuários.

O recurso é especialmente útil para o compartilhamento de informações confidenciais. O WhatsApp destaca que ele pode ser utilizado para enviar dados de cartão de crédito ou planejar surpresas, garantindo que a mensagem seja ouvida apenas uma vez e, em seguida, excluída automaticamente.

Como funciona o envio de áudios de reprodução única?

O envio de áudios de reprodução única no WhatsApp é um processo simples que pode ser realizado em poucos passos. Para enviar uma mensagem de voz que será apagada após a reprodução, siga os passos abaixo:

Abra a conversa desejada no WhatsApp.

Toque no ícone de microfone e deslize para cima.

Selecione o ícone com o número “1” no canto direito da tela .

. Pressione o botão verde para enviar a mensagem.

Esse recurso assegura que a mensagem de voz seja ouvida apenas uma vez antes de ser excluída. Isso aumenta a segurança, especialmente quando se trata de informações sensíveis. Desde 2021, o WhatsApp já permitia o envio de fotos e vídeos de visualização única, e a adição de áudios reforça ainda mais a privacidade do usuário.

Peculiaridades e benefícios do recurso

Existem algumas peculiaridades importantes em relação ao envio de mídias de reprodução única no WhatsApp.

Primeiramente, essas mídias não podem ser encaminhadas ou salvas, garantindo que seu conteúdo não será compartilhado com terceiros. Além disso, se a mídia não for aberta dentro de 14 dias, ela ficará indisponível.

Os áudios enviados na forma de reprodução única também são protegidos por criptografia de ponta a ponta, assim como todas as outras mensagens no WhatsApp.

Essa criptografia garante que apenas o remetente e o destinatário possam acessar o conteúdo da mensagem, aumentando a segurança e a privacidade das comunicações.

Quando o recurso estará disponível?

Os áudios de reprodução única estão disponíveis tanto para usuários de iOS quanto de Android. Isso garante que um número maior de pessoas possa utilizar o recurso, independentemente do sistema operacional de seus dispositivos.

A universalidade do recurso é um ponto positivo, pois amplia a segurança para todos os usuários da plataforma.

Ademais, vale mencionar que, além dos áudios de reprodução única, o WhatsApp oferece várias outras configurações que aumentam a privacidade dos usuários.

Uma dessas opções é a ativação de conversas com mensagens temporárias, que são automaticamente deletadas após um período que pode variar de 24 horas a 90 dias. Essa funcionalidade permite ao usuário controlar por quanto tempo suas mensagens ficam visíveis.

Essas configurações adicionais de privacidade são importantes para proteger informações pessoais e sensíveis. Combinadas com o novo recurso de áudios de reprodução única, elas oferecem um conjunto robusto de ferramentas para garantir que as comunicações no WhatsApp sejam seguras e privadas.

Enfim, o novo recurso de áudios que se apagam sozinhos no WhatsApp é uma adição valiosa para quem busca maior privacidade em suas comunicações. A possibilidade de enviar mensagens de voz que se autodestruem após a reprodução oferece uma camada extra de segurança.

Além disso, a criptografia de ponta a ponta e a incapacidade de encaminhar ou salvar essas mensagens garantem que o conteúdo permaneça protegido. Com essas melhorias, o WhatsApp continua a evoluir como uma plataforma de comunicação segura e confiável para seus usuários em todo o mundo.

