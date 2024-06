Suspeita de VÍRUS? Saiba o que fazer para se livrar desse problemão e se proteger

Seu celular está lento e aquecendo? Saiba os sinais de vírus e como proteger seu dispositivo de ameaças. Confira dicas essenciais para manter seu smartphone seguro.

Superaquecimento, baixo desempenho e bateria descarregando rapidamente são sinais comuns de que o celular pode estar infectado com vírus. Esses problemas são frequentemente causados por malwares, que podem ser contraídos através de golpes de phishing ou ao baixar aplicativos falsos.

Malwares executam atividades em segundo plano, como reprodução massiva de anúncios ou envio de dados pessoais e financeiros para criminosos. Para evitar esses problemas, é crucial baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis e manter um bom antivírus atualizado.

Boas práticas simples podem ajudar a manter o celular seguro e evitar a necessidade de formatação para eliminar malwares. A seguir, apresentamos um guia detalhado para identificar e remover vírus do celular, além de dicas para evitar futuras infecções.

Como saber se o celular está com vírus?

1. Sinais de envio de mensagens SMS desconhecidas

Um dos primeiros indícios de que o celular pode estar infectado é o envio automático de mensagens SMS desconhecidas. Verifique a lista de mensagens do smartphone para identificar qualquer atividade suspeita.

Se outra pessoa entrar em contato informando o recebimento de um SMS suspeito vindo do seu número, pode ser um sinal de infecção. Mensagens maliciosas geralmente contêm golpes de phishing ou links infectados com vírus.

2. Aplicativos desconhecidos no celular

Após a infecção, o vírus pode instalar outros programas no smartphone sem o seu conhecimento. Verifique regularmente a lista de aplicativos instalados e certifique-se de que foram baixados por você.

Se encontrar um app desconhecido, não o abra e remova-o imediatamente. Esses aplicativos podem ser adwares incômodos ou até mesmo apps espiões que roubam dados pessoais e informações bancárias.

3. Excesso de anúncios no dispositivo

Anúncios em excesso, especialmente em locais onde propagandas normalmente não aparecem, são um sinal claro de infecção por vírus.

Esses anúncios são frequentemente causados por adwares, malwares programados para distribuir uma quantidade massiva de anúncios publicitários sem a autorização do usuário.

Adwares mais agressivos podem sequestrar o dispositivo e redirecionar buscas para serviços de pesquisa estranhos ou sites de conteúdo duvidoso.

Outros sinais de infecção por vírus

Superaquecimento do Celular

Softwares maliciosos podem causar superaquecimento do celular ao rodarem aplicativos em segundo plano sem o conhecimento do usuário.

A atividade em segundo plano gera uma sobrecarga no processador, levando ao superaquecimento do aparelho.

Se o celular estiver quente ao toque sem motivo aparente, investigue a presença de vírus no sistema.

Bateria descarregando rapidamente

A execução de atividades em segundo plano afeta não só o desempenho do celular, como também o consumo de energia.

Se a bateria do seu celular está acabando mais depressa que o habitual, pode ser que ele esteja infectado.

Atividades como envio de dados sensíveis e reprodução massiva de anúncios demandam mais energia, causando um consumo rápido da bateria.

Baixo Desempenho do Sistema

A execução de atividades maliciosas em segundo plano também pode reduzir o desempenho do celular. Se o seu smartphone está demorando mais para executar ações que antes eram rápidas, desconfie. Quedas bruscas no desempenho do sistema podem ser um indício de infecção por vírus.

Como remover vírus do celular?

Manter o celular protegido é essencial para garantir o bom funcionamento do aparelho e a segurança dos dados pessoais. Acompanhe as dicas e saiba como proteger seu dispositivo contra ameaças virtuais:

1. Deletar aplicativos suspeitos baixados recentemente

O primeiro passo para remover vírus do celular é identificar e eliminar aplicativos maliciosos. Avalie os aplicativos baixados recentemente e veja se o sistema passou a apresentar comportamento estranho após o download de algum deles.

Se não conseguir identificar o culpado, utilize ferramentas de análise de apps, como o Google Play Protect, para obter um diagnóstico mais preciso.

2. Realizar varredura com antivírus

Após remover aplicativos suspeitos, é essencial realizar uma varredura completa com um antivírus confiável para garantir a eliminação de qualquer ameaça residual.

Há diversas opções confiáveis disponíveis na Google Play Store, como Avast! Antivirus, Norton 360, McAfee Security e Bitdefender.

Execute uma varredura e remova os arquivos maliciosos detectados. Mantenha o antivírus sempre atualizado para garantir a melhor proteção contra novas ameaças.

3. Formatar o celular

Em casos de infecções severas que não respondem às soluções anteriores, formatar o celular pode ser necessário.

Essa opção deve ser considerada como último recurso, pois apagará todos os dados do aparelho. Antes de formatar, faça backup de todas as informações importantes, como fotos, contatos e mensagens.

Certifique-se de ter acesso às credenciais da sua conta Google para recuperar os dados após a formatação.

Como se proteger de vírus?

Baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis

Para evitar a contração de vírus no celular, baixe aplicativos sempre das lojas oficiais do Android ou iOS. Verifique o nome do desenvolvedor para se certificar de que está baixando o app oficial.

Observe também o número de downloads e as avaliações do aplicativo, pois usuários costumam reportar problemas e golpes no campo de comentários.

Evitar clicar em links suspeitos

Desconfie de mensagens alarmistas ou que prometem benefícios milagrosos. Em geral, elas são iscas para golpes.

Não clique em links suspeitos e mantenha um bom antivírus instalado e atualizado no celular para ajudar a detectar ameaças e manter seu dispositivo seguro.

Atentar-se às permissões concedidas aos aplicativos

Preste atenção às permissões concedidas aos aplicativos. Permita o acesso apenas às ferramentas necessárias para o funcionamento do app. Um aplicativo de bloco de notas que exige permissão de acesso ao microfone, por exemplo, deve ser encarado com suspeita.

Seguindo essas dicas, você pode manter seu celular protegido contra vírus e outras ameaças virtuais. A segurança do seu dispositivo depende de práticas de navegação cuidadosas e do uso de ferramentas de proteção adequadas. Notícia da Manhã.

