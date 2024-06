Você pode receber o PRÊMIO DO MÊS Nubank: R$ 4.500 para gastar como quiser

Aumente o limite do seu cartão Nubank para R$ 4.500 sem burocracia. Descubra como essa novidade pode facilitar suas finanças pessoais de forma prática e rápida.

Os clientes do Nubank estão prestes a desfrutar de uma novidade vantajosa. O banco digital, que já conta com uma base de 100 milhões de clientes, anunciou a possibilidade de aumento do limite dos cartões de crédito para até R$ 4.500.

Uma das grandes vantagens do Nubank é o limite personalizável. Essa característica permite que os clientes construam seu próprio limite de crédito ao longo do tempo. Além disso, o banco não estipula um valor mínimo para os novos cartões de crédito emitidos.

Com a meta de ampliar sua base de clientes, o Nubank está investindo em novas tecnologias e ações inovadoras. A estratégia é simples: oferecer mais vantagens e facilidades para atrair e manter os clientes satisfeitos.

Como conseguir um limite de R$ 4.500 no cartão de crédito Nubank?

Uma das funcionalidades mais interessantes do Nubank é o Nu Limite Garantido, lançado no ano passado e disponível para todos os clientes, tanto os comuns quanto os Ultravioleta. Essa função permite que o cliente aumente seu limite de crédito de forma prática e segura.

Para utilizar o Nu Limite Garantido, o cliente deve:

Abrir uma Caixinha RDB : é necessário investir valores a partir de R$ 1. Esse investimento será convertido em limite no cartão de crédito.

: é necessário investir valores a partir de R$ 1. Esse investimento será convertido em limite no cartão de crédito. Rendimento de 100% do CDI : os valores investidos rendem a 100% do CDI e podem ser resgatados, desde que não estejam comprometidos em compras no cartão.

: os valores investidos rendem a 100% do CDI e podem ser resgatados, desde que não estejam comprometidos em compras no cartão. Criação de Caixinhas Específicas: se o cliente já possui outras caixinhas, ele deverá criar uma nova específica para a conversão de valores em crédito.

Existem duas formas de pagamento da fatura:

O cliente paga o valor total da fatura.

Caso o pagamento não seja realizado, o valor guardado na Caixinha RDB será utilizado para o pagamento parcial ou total da fatura.

Uma das grandes vantagens desse sistema é a ausência de necessidade de análise de crédito, tornando o processo mais ágil e acessível.

Como usar o Nu Limite Garantido?

Para acessar o Nu Limite Garantido, o cliente deve seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank : faça login no aplicativo.

: faça login no aplicativo. Clique em cartão de crédito : na seção “Meus limites”, encontrará a opção Nu Limite Garantido.

: na seção “Meus limites”, encontrará a opção Nu Limite Garantido. Criação de Caixinha RDB: o cliente será direcionado às Caixinhas e deverá criar uma Caixinha RDB ou utilizar uma já existente.

Esse processo é simples e rápido, permitindo que o cliente aproveite ao máximo as vantagens oferecidas pelo Nubank. A personalização do limite é uma das maneiras que o banco encontrou para oferecer mais autonomia e segurança aos seus usuários.

Em resumo, o Nubank continua inovando e proporcionando benefícios significativos para seus clientes. Com o aumento do limite de crédito para até R$ 4.500, os usuários têm mais liberdade para realizar suas compras e investimentos.

A função Nu Limite Garantido, além de facilitar o acesso ao crédito, oferece uma solução prática e sem burocracia, reforçando o compromisso do banco com a satisfação de seus clientes.

Essas ações fazem parte da estratégia do Nubank para continuar crescendo e conquistando mais espaço no mercado financeiro.

A combinação de tecnologia, inovação e foco no cliente coloca o Nubank em uma posição de destaque, oferecendo soluções financeiras que realmente atendem às necessidades dos usuários.

Com essas facilidades, o Nubank se consolida como um dos principais bancos digitais do Brasil, sempre buscando maneiras de melhorar a experiência do cliente e oferecer serviços que facilitem o dia a dia.

A flexibilidade e a personalização do limite de crédito são apenas alguns dos exemplos de como o banco está transformando o setor financeiro e proporcionando mais autonomia para seus clientes.

As novidades não param por aí, e o Nubank promete continuar inovando e oferecendo mais vantagens para seus clientes, sempre com foco na simplicidade e eficiência dos serviços.

