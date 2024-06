Alerta, IDOSOS! R$ 4.536 no bolso sem INSS; saiba como

E aí, você passou dos 60 anos, mas ainda não conseguiu se aposentar pelo INSS e continua trabalhando, e a renda da família ainda está apertada? Calma que a gente chegou com a boa nova: pode ter R$ 4.536 no seu bolso! Mas antes de correr pro abraço, presta atenção nas regrinhas.

Isso porque é apenas um determinado grupo de idosos com mais 60 anos ou pessoa com até idades menores que terão a chance de receber esse valor.

Idosos também podem receber uma ajuda do governo para garantir uma renda maio nos meses do ano; entenda como funciona.

Bolsa Família + trabalho + grana extra: como funciona para idosos?

Se você está recebendo o Bolsa Família e arranjou um trabalho legal, mas a renda da família ainda está abaixo de meio salário mínimo por pessoa (que dá uns R$ 706), você está na Regra de Proteção!

Isso significa que você continua recebendo o Bolsa Família, mas com 50% a menos, por até dois anos.

Mas atenção: para ter direito a essa grana extra, a renda per capita (por pessoa) da família precisa continuar abaixo de meio salário mínimo.

Exemplo:

Família de 4 pessoas: se o pai consegue um trabalho novo e a renda da família aumenta, mas ainda fica abaixo de meio salário mínimo por pessoa, a família continua recebendo o Bolsa Família, mas com 50% a menos (R$ 300) por até dois anos.

Bônus de R$ 1.412,00 todo ano

E tem mais: adultos e idosos que com carteira assinada, podem ter direito ao abono PIS/Pasep também! Esse abono é um dinheiro extra que o governo paga pra quem trabalhou no ano anterior com carteira de trabalho assinada.

O valor do abono varia entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo do tempo que você trabalhou. Ou seja, ele é equivalente a 1 salário mínimo dividido pelos meses trabalhados.

Além disso é preciso estar empregado há 5 anos, pelo menos, e a média salarial do último ano não ter passado de dois salários mínimos por mês, o que da R$ 2.824,00 atualmente.

Então, bora ver se você se encaixa na Regra de Proteção:

Acesse o site do Ministério da Cidadania ou o app Meu CadÚnico .

ou o app . Lá você encontra todas as informações e tira suas dúvidas.

E pra saber se você tem direito ao abono PIS/Pasep e como sacar:

Acesse o Portal GOV.BR , os aplicativos específicos do PIS/Pasep, ou o site da Caixa Econômica Federal (pra quem trabalha na iniciativa privada) ou o site do Banco do Brasil (pra servidores públicos).

, os aplicativos específicos do PIS/Pasep, ou o site da Caixa Econômica Federal (pra quem trabalha na iniciativa privada) ou o site do Banco do Brasil (pra servidores públicos). Confira o calendário de pagamento de acordo com o mês do seu nascimento.

Fique atento: o prazo pra sacar o abono é até o dia 27 de dezembro de 2024. Não perca a chance de receber essa grana extra.

Idosos e os demais brasileiros encontram todas essas informações também no Caixa Tem.

UP na renda para idosos e outros trabalhadores

Com a Regra de Proteção do Bolsa Família e o abono PIS/Pasep, você pode ter até R$ 4.536 no bolso nos próximos dois anos. Isso se o seu salário foi de R$ 2.824 (soma-se mais de R$ 300 do Bolsa Família de até R$ 1.,412 do abono, o qual é pago uma vez só no ano).

É a chance de realizar seus sonhos e viver com mais tranquilidade! Mas lembra: tem que correr atrás da informação, se inscrever no CadÚnico e cumprir os critérios. O futuro é seu, mas ninguém faz nada por você!