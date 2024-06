Governo Federal investe R$ 592,1 distribuídos em junho; NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 recebem

Auxílio-Gás volta a ser pago após novo investimento para famílias brasileiras. Saiba mais sobre os valores, beneficiários e o calendário de pagamentos de junho.

Depois de um mês sem pagamentos, o Auxílio-Gás voltou a ser depositado nas contas dos brasileiros. Este benefício cobre o custo total de um botijão de gás de cozinha de 13 kg. Em junho, o investimento foi de R$ 592,1 milhões, beneficiando mais de 5,81 milhões de famílias.

O benefício retornou na última segunda-feira, 17, e atenderá mais de 5,81 milhões de famílias em junho. Criado para aliviar o impacto do gás de cozinha no orçamento das famílias brasileiras, os depósitos ocorrem a cada dois meses.

Desde o ano passado, o Auxílio-Gás cobre o valor total de um botijão de 13 kg, com o valor determinado pela média nacional do produto, calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Saiba mais a seguir.

Pagamentos do Auxílio-Gás são retomados após aporte de R$ 592,1 milhões. Entenda como o benefício ajuda milhões de famílias e confira o calendário de depósitos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Auxílio-Gás: benefício volta a ser pago em junho

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulgou que 10,34 milhões (58,1%) dos beneficiários são mulheres. Famílias chefiadas por mulheres representam 89,5% do total, ou 5,19 milhões de famílias.

Em junho, os beneficiários receberão R$ 102 conforme o número NIS. Em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, o benefício é depositado já no primeiro dia do calendário de pagamento.

Para receber o Auxílio-Gás, é necessário que a família tenha uma renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo. Além disso, o Auxílio-Gás pode ser acumulado com outros benefícios, incluindo o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Veja também: Alerta, IDOSOS! R$ 4.536 no bolso sem INSS; saiba como

Calendário do Auxílio-Gás

Os depósitos do Auxílio-Gás seguem o calendário do Bolsa Família. Confira abaixo as datas de pagamento conforme o final do NIS:

NIS de final 1 – 17 de junho

NIS de final 2 – 18 de junho

NIS de final 3 – 19 de junho

NIS de final 4 – 20 de junho

NIS de final 5 – 21 de junho

NIS de final 6 – 24 de junho

NIS de final 7 – 25 de junho

NIS de final 8 – 26 de junho

NIS de final 9 – 27 de junho

NIS de final 0 – 28 de junho

O benefício tem um papel crucial na economia doméstica, especialmente para as famílias de baixa renda. A cobertura total do valor do botijão de gás de 13 kg é essencial para que essas famílias possam direcionar seus recursos para outras necessidades básicas.

O auxílio contribui significativamente para a segurança alimentar e a qualidade de vida dessas famílias. Notícia da Manhã.

O auxílio é ainda mais relevante em municípios em situação de emergência ou calamidade pública, onde a vulnerabilidade social é ainda mais acentuada. O pagamento antecipado nesses casos garante que as famílias não fiquem desamparadas em momentos de maior necessidade.

Qual o impacto do Auxílio-Gás na economia local?

O investimento de R$ 592,1 milhões em junho representa uma injeção significativa de recursos na economia local.

Esse montante ajuda a movimentar o comércio, principalmente em pequenos estabelecimentos que vendem gás de cozinha. A circulação desse dinheiro gera empregos e dinamiza a economia em várias regiões do país.

Além disso, o Auxílio-Gás, ao ser acumulado com outros benefícios, como o Bolsa Família, aumenta a capacidade de consumo das famílias beneficiadas. Isso resulta em um impacto positivo não só para os beneficiários diretos, mas também para toda a comunidade ao seu redor.

Em conclusão, o retorno do Auxílio-Gás é uma medida essencial para garantir que milhões de famílias brasileiras possam manter o acesso ao gás de cozinha, um item indispensável para a alimentação e o bem-estar.

O investimento de R$ 592,1 milhões demonstra o compromisso do governo em apoiar as famílias mais vulneráveis. Notícia da Manhã.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos e às condições para receber o auxílio, garantindo que todos os que têm direito possam usufruir desse importante benefício.

Veja também: Não sabe o final do seu NIS? Aprenda a consultar sem burocracia