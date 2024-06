SURPRESA! Novas funções bem bacanas do iOS 18 vazam; fique por dentro do que está por vir

iOS 18 traz novidades surpreendentes que a Apple não revelou na WWDC. Conheça os recursos ocultos que prometem melhorar sua experiência com o iPhone.

A versão de testes do iOS 18, disponível para os inscritos no Programa de Desenvolvedores da Apple, trouxe diversas novidades que não foram mencionadas na WWDC 2024.

A versão final do sistema operacional será lançada oficialmente em setembro, juntamente com o iPhone 16.

Vamos explorar seis recursos úteis do iOS 18 que a Apple não destacou, mas que você provavelmente vai querer utilizar.

A versão beta do iOS 18 inclui funções não anunciadas pela Apple. Veja como essas novidades podem transformar o uso do seu iPhone de maneiras inesperadas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

6 funções legais que a Apple não divulgou no iOS 18

Confira:

1. Animação nos botões laterais

Uma das novas funcionalidades do iOS 18 é a animação nos botões laterais do iPhone. Ao pressionar esses botões, uma animação inteligente que simula um “empurrão” é exibida na moldura da tela do aparelho.

Isso acontece ao aumentar ou diminuir o volume, criando pequenas ondulações na moldura preta do dispositivo. Este recurso simples pode indicar futuras mudanças em dispositivos iPhone, como botões laterais que não se movem.

Confira: AZEDOU para os donos destes iPhones! Notícia frustrante é divulgada; confira

2. Digitação em dois idiomas simultaneamente

Outro destaque do iOS 18 é a capacidade de digitar em dois idiomas diferentes ao mesmo tempo. Com essa função, não é necessário alternar entre as línguas no teclado.

Para ativar, basta acessar Configurações > Teclado > Geral > Teclados > Adicionar Novo Teclado. Após a configuração, a correção automática oferecerá sugestões para ambos os idiomas, facilitando a escrita bilíngue.

3. Definição da intensidade da lanterna

A versão beta do iOS 18 permite ajustar a intensidade da lanterna, especialmente para o iPhone 15 Pro. Esse modelo possui um flash diferente que permite aumentar ou diminuir a intensidade da luz através do ícone da lanterna.

Além disso, é possível ajustar o tamanho do feixe de luz deslizando o dedo para a esquerda ou direita. Essa novidade proporciona um controle mais preciso sobre a iluminação do dispositivo.

4. Transcrição automática de correio de voz

O iOS 18 também traz melhorias na transcrição de áudios. Usuários da versão beta relataram a capacidade de ler mensagens recebidas por correio de voz automaticamente no aplicativo.

Isso permite visualizar a transcrição do áudio sem a necessidade de ouvir a mensagem, exibindo o correio de voz como uma notificação de texto. Essa função facilita a gestão de mensagens de voz, tornando a comunicação mais eficiente.

5. Carregamento otimizado do iPhone

Uma das melhorias no iOS 18 está relacionada ao carregamento otimizado do iPhone. Anteriormente, a configuração permitia carregar o celular até 80% para prolongar a vida útil da bateria.

Agora, é possível escolher um limite entre 80% e 100% para o carregamento. Essa personalização ajuda a manter a saúde da bateria de acordo com as preferências do usuário, proporcionando mais flexibilidade no gerenciamento da energia do dispositivo.

6. Relógio disponível mesmo sem bateria

O iOS 18 introduz a possibilidade de executar algumas tarefas em segundo plano, mesmo com o iPhone descarregado. Entre essas tarefas, está a visualização do relógio, o uso do NFC e a função Buscar do iCloud.

Esta funcionalidade, até o momento, parece estar disponível apenas para o iPhone 15. Permitir o acesso ao relógio mesmo com o dispositivo desligado é uma conveniência adicional para os usuários.

Com essas novidades, o iOS 18 traz melhorias significativas que vão além do que foi apresentado oficialmente.

Desde animações inovadoras até ajustes de bateria e novas funcionalidades de digitação, o sistema operacional promete uma experiência mais personalizada e eficiente para os usuários do iPhone. Fique atento para explorar todas essas funcionalidades quando o iOS 18 for lançado oficialmente.

Confira: WhatsApp Reunião? Mensageiro INOVA e lança atualização para chamadas de vídeo; entenda