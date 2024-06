Não sabe o final do seu NIS? Aprenda a consultar sem burocracia

Saiba como acessar o número do NIS na carteira de trabalho digital. Veja os passos detalhados para consultar pelo CTPS Digital, Meu INSS e FGTS.

Consultar o número do NIS (Número de Identificação Social) na carteira de trabalho digital pode ser um processo simples, especialmente com a ajuda de aplicativos.

Esses aplicativos facilitam a visualização do número de cadastro NIS para pessoas que têm direito a algum benefício.

A seguir, detalharemos como acessar o código NIS utilizando diferentes aplicativos de forma prática e rápida.

Consulte o NIS na carteira de trabalho digital facilmente. Aprenda a encontrar seu número usando os aplicativos CTPS Digital, Meu INSS e FGTS. (Foto: divulgação).

Como consultar o NIS?

Veja as possibilidades:

1. CTPS Digital

Para encontrar o número do NIS utilizando o aplicativo CTPS Digital, siga os seguintes passos:

Faça o login no aplicativo com a sua conta Gov.br, informando o número do seu CPF e a senha cadastrada.

com a sua conta Gov.br, informando o número do seu CPF e a senha cadastrada. Na tela inicial do app, clique na opção “Consultar” , localizada no campo “Abono Salarial 2024” .

, localizada no campo . Finalmente, clique no ícone de olho, localizado no canto superior direito da tela, para visualizar o número do NIS.

2. Meu INSS

Se você prefere utilizar o aplicativo Meu INSS, aqui está o procedimento:

Entre no aplicativo utilizando uma conta Meu gov.br. Para isso, toque no campo “Entrar com gov.br” e forneça suas credenciais de entrada (CPF e senha).

utilizando uma conta Meu gov.br. Para isso, toque no campo e forneça suas credenciais de entrada (CPF e senha). Com o aplicativo aberto, toque no ícone com três barras, localizado no canto superior esquerdo da tela, e com o menu aberto, clique em “Meu Cadastro” .

. Na aba que se abrirá, deslize a tela para baixo até a seção “Elos CNIS”, onde será possível visualizar o número do NIS abaixo do NIT Secundário.

Como acessar o NIS pelo aplicativo FGTS?

O aplicativo FGTS também permite a consulta do número do NIS. Siga os passos abaixo:

Clique no campo “Entrar no aplicativo” . Logo em seguida, será necessário realizar um Login Caixa com o número do CPF e a senha cadastrada.

. Logo em seguida, será necessário realizar um Login Caixa com o número do CPF e a senha cadastrada. Com o aplicativo aberto, siga até o menu inferior e pressione a opção “Mais” .

. Escolha o campo “Endereço e Dados Pessoais” para visualizar o número do PIS, que é o mesmo do NIS, localizado abaixo do CPF e nome.

Vantagens de utilizar aplicativos para consultar o NIS

Utilizar aplicativos para consultar o número do NIS traz várias vantagens, como:

Acessibilidade : disponível a qualquer momento, diretamente no smartphone.

: disponível a qualquer momento, diretamente no smartphone. Praticidade : simplicidade no acesso às informações, com poucos cliques.

: simplicidade no acesso às informações, com poucos cliques. Segurança: login protegido por senha, garantindo a privacidade dos dados pessoais.

Consultar o número do NIS é essencial para quem tem direito a benefícios sociais e trabalhistas. Utilizar os aplicativos CTPS Digital, Meu INSS e FGTS pode facilitar bastante esse processo, proporcionando acesso rápido e seguro às informações necessárias.

Lembre-se de sempre manter suas credenciais de acesso seguras e atualizadas para evitar problemas ao acessar esses serviços. Notícia da Manhã.

Seguindo as instruções mencionadas, você poderá visualizar seu número do NIS com facilidade, garantindo acesso aos benefícios a que tem direito.

Aproveite as facilidades tecnológicas disponíveis e mantenha-se informado sobre seus direitos e benefícios sociais.

