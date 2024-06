Ei, seu CPF pode estar na lista! Aproveite a chance de receber MUITO DINHEIRO “federal”

Descubra como verificar se você está na lista dos contemplados pelo 2º lote da Restituição 2024 da Receita Federal. Consulte seu CPF agora para saber mais.

A Receita Federal está prestes a pagar o 2º lote da Restituição 2024. Os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda 2024 poderão consultar a lista de contemplados nos próximos dias. Entenda como verificar se você está na lista e saiba mais sobre os pagamentos.

O pagamento do 2º lote da restituição será feito em breve. Mais de 5 milhões de contribuintes já receberam a devolução de impostos pagos a mais no primeiro lote.

Os depósitos são realizados primeiro para grupos prioritários, incluindo idosos, pessoas que escolheram receber via chave PIX e, pela primeira vez, contribuintes do Rio Grande do Sul.

Lotes da restituição do Imposto de Renda 2024

Abaixo, estão listados os lotes divulgados pela Receita Federal para este ano:

1º Lote: 31/05/2024

31/05/2024 2º Lote: 28/06/2024

28/06/2024 3º Lote: 31/07/2024

31/07/2024 4º Lote: 30/08/2024

30/08/2024 5º Lote: 30/09/2024

30/09/2024 1º Lote Residual: 31/10/2024

31/10/2024 2º Lote Residual: 29/11/2024

29/11/2024 3º Lote Residual: 31/12/2024

31/12/2024 4º Lote Residual: 31/01/2025

31/01/2025 5º Lote Residual: 28/02/2025

Os lotes residuais são destinados ao pagamento de contribuintes que caíram na malha fina, mas corrigiram os problemas.

Valor do 2º lote da Restituição

Os contribuintes que receberem no segundo lote terão depósitos mais significativos. Isso ocorre porque a Receita Federal corrige o valor pela taxa Selic, que é de 1,00%. Portanto, receber a partir do segundo lote pode ser mais vantajoso para os contribuintes.

O que fazer caso a restituição não seja resgatada?

Caso a sua restituição não seja resgatada dentro do prazo de um ano, ainda é possível solicitar o valor através do Portal e-CAC, no site da Receita Federal.

Para isso, acesse a seção “Declarações e Demonstrativos“, selecione “Meu Imposto de Renda“, e clique em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária“.

Quem são os CPFs prioritários na restituição?

A Receita Federal define alguns grupos que têm prioridade no recebimento da restituição. Esses grupos são:

Idosos acima de 80 anos

Pessoas entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiências físicas ou mentais, ou portadores de moléstias graves

Trabalhadores cuja principal fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram o PIX como método de recebimento

Esses grupos recebem os valores antes dos demais, o que é uma vantagem significativa considerando as necessidades específicas desses contribuintes.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2024?

Para verificar se a restituição está disponível, siga os passos abaixo:

Acesse a página oficial da Receita Federal .

. Faça o login com seus dados .

. Clique em “Meu Imposto de Renda” .

. Selecione “Consultar a Restituição”.

Este processo é simples e pode ser feito rapidamente online. Manter-se informado sobre os lotes de restituição é essencial para garantir que você receba seu dinheiro de volta o mais rápido possível. Acompanhe as atualizações e consulte regularmente a página da Receita Federal para evitar surpresas.

