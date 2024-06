Cartão virtual Nubank? É isso que você precisa fazer para ativar SEM CUSTOS

Saiba como gerar cartões virtuais no aplicativo do Nubank para aumentar a segurança das suas compras online. Conheça as opções permanentes e temporárias disponíveis.

Os cartões virtuais do Nubank oferecem praticidade e segurança para transações online. Eles funcionam como uma segunda versão do cartão de crédito ou débito, com numeração diferente da original. Esse recurso permite gerar uma nova via para cada compra, garantindo segurança adicional.

Apesar da numeração distinta, o cartão virtual está vinculado ao limite e à fatura do cartão físico. Clientes da fintech têm duas opções: o cartão virtual e o cartão virtual temporário. O primeiro pode ser acessado a qualquer momento no aplicativo do banco digital e é permanente até que seja excluído.

Já o cartão temporário expira automaticamente após 24 horas. Abaixo, veja como gerar ambas as modalidades pelo aplicativo do Nubank, disponível para Android e iPhone (iOS). Saiba mais nas linhas a seguir.

Aprenda a criar cartões virtuais no app do Nubank e torne suas transações online mais seguras. Veja como funciona e quais são as vantagens. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como criar um cartão virtual permanente no Nubank?

Passo 1: acesse o app do Nubank e selecione a opção “Meus cartões”. Role a página e toque em “Criar cartão virtual”.

acesse o app do Nubank e selecione a opção “Meus cartões”. Role a página e toque em “Criar cartão virtual”. Passo 2: clique em “Criar cartão virtual”. Insira um nome personalizado para identificar as compras que você fará com o cartão e toque novamente em “Criar cartão virtual”.

clique em “Criar cartão virtual”. Insira um nome personalizado para identificar as compras que você fará com o cartão e toque novamente em “Criar cartão virtual”. Passo 3: digite sua senha de quatro dígitos e selecione a opção “Acessar cartão virtual”.

digite sua senha de quatro dígitos e selecione a opção “Acessar cartão virtual”. Passo 4: insira novamente a senha de quatro dígitos para visualizar os dados do novo cartão. Você poderá copiar o número e colar em sites ou apps para realizar compras online.

Como criar um cartão virtual temporário no Nubank?

Passo 1: abra o aplicativo do Nubank e toque em “Meus cartões” na página inicial. Selecione a opção “Criar cartão virtual temporário”.

abra o aplicativo do Nubank e toque em “Meus cartões” na página inicial. Selecione a opção “Criar cartão virtual temporário”. Passo 2: toque no botão “Criar cartão temporário” para confirmar o procedimento e digite a senha de quatro dígitos do seu cartão.

toque no botão “Criar cartão temporário” para confirmar o procedimento e digite a senha de quatro dígitos do seu cartão. Passo 3: toque em “Ver dados do cartão” para visualizar o número, validade, CVC e outras informações.

Quais são as vantagens de um cartão virtual?

Segurança: ao utilizar um cartão virtual, você protege os dados do seu cartão físico, reduzindo o risco de fraudes.

ao utilizar um cartão virtual, você protege os dados do seu cartão físico, reduzindo o risco de fraudes. Praticidade: a geração rápida de um novo cartão a cada compra facilita a gestão de suas finanças online.

a geração rápida de um novo cartão a cada compra facilita a gestão de suas finanças online. Controle: a opção de criar cartões temporários adiciona uma camada extra de segurança, ideal para compras únicas ou em sites menos conhecidos.

a opção de criar cartões temporários adiciona uma camada extra de segurança, ideal para compras únicas ou em sites menos conhecidos. Flexibilidade: não há limite para a criação de cartões virtuais, permitindo que você os utilize conforme necessário.

Enfim, os cartões virtuais do Nubank são uma excelente ferramenta para aumentar a segurança e a praticidade das compras online.

Seja para uso contínuo ou para transações únicas, essa funcionalidade oferece flexibilidade e controle adicionais aos usuários.

Manter seus dados seguros é essencial, e os cartões virtuais do Nubank são uma forma eficaz de garantir isso.

Acesse o aplicativo do Nubank e explore essas funcionalidades para aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas.

A segurança nas transações online é crucial, e com as opções de cartões virtuais, você pode comprar com tranquilidade.

