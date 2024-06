Você está sabendo do BÔNUS do Bolsa Família? São R$ 100 a mais; como garantir

Em junho, o Bolsa Família oferece um bônus especial para os beneficiários. Confira como garantir esse auxílio extra, que promete aliviar as despesas com um item essencial do dia a dia.

Em junho, o programa Bolsa Família traz uma novidade significativa para os beneficiários. Com o intuito de mitigar os desafios econômicos enfrentados pelas famílias brasileiras, o governo decidiu acrescentar um bônus de R$ 100 ao valor habitual do benefício.

A saber, este acréscimo é destinado à compra de botijões de gás de 13 kg, um item essencial para muitas famílias. O benefício adicional, conhecido como Vale-Gás, é uma resposta direta às crescentes dificuldades econômicas.

Após não ser depositado em maio, o Vale-Gás foi reintegrado neste mês de junho. Esta medida reflete o compromisso do governo com o bem-estar das populações mais vulneráveis, oferecendo um alívio financeiro importante.

Como o Vale-Gás beneficia as famílias?

O Vale-Gás, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é uma estratégia para aliviar o custo do gás de cozinha, que tem aumentado significativamente.

Para serem elegíveis, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 706.

O programa beneficiará aproximadamente seis milhões de lares. A seleção prioriza famílias com menor renda per capita, maior número de membros, maior vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência doméstica.

Essa priorização visa garantir que o auxílio alcance quem mais necessita, reforçando a rede de proteção social.

Como garantir o Vale-Gás no Bolsa Família?

Para receber o bônus do Vale-Gás, é essencial que as famílias mantenham seus dados atualizados no CadÚnico. Após confirmada a elegibilidade, o benefício é pago junto com o Bolsa Família durante os meses pares do ano, proporcionando um suporte financeiro contínuo.

Ademais, o calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho já foi divulgado, permitindo que os beneficiários planejem seus orçamentos com antecedência. O pagamento começa em 17 de junho para aqueles com NIS final 1 e segue até 28 de junho, conforme o número final do NIS.

Manter-se informado sobre as datas de pagamento e as atualizações do programa é crucial para evitar contratempos. A seguir, apresentamos o calendário de pagamento:

Final do NIS 1: 17 de junho

17 de junho Final do NIS 2: 18 de junho

18 de junho Final do NIS 3: 19 de junho

19 de junho Final do NIS 4: 20 de junho

20 de junho Final do NIS 5: 21 de junho

21 de junho Final do NIS 6: 24 de junho

24 de junho Final do NIS 7: 25 de junho

25 de junho Final do NIS 8: 26 de junho

26 de junho Final do NIS 9: 27 de junho

27 de junho Final do NIS 0: 28 de junho

Estar atento a essas datas é fundamental para garantir o recebimento do benefício sem atrasos e aproveitar plenamente as políticas de assistência social oferecidas pelo governo.

Aproveite o Vale-Gás

O Vale-Gás é uma parte crucial do orçamento doméstico de muitas famílias brasileiras. O custo do gás de cozinha pode representar uma parcela significativa das despesas mensais, especialmente para famílias de baixa renda.

Com o bônus de R$ 100, essas famílias podem aliviar um pouco a pressão financeira, permitindo que recursos sejam direcionados para outras necessidades essenciais.

A atualização dos dados no CadÚnico é um passo vital para assegurar a continuidade do recebimento do Vale-Gás e do Bolsa Família. As famílias devem verificar periodicamente se suas informações estão corretas e atualizadas. Isso inclui mudanças na composição familiar, endereço e situação econômica.

Dicas para beneficiários do Bolsa Família

Para garantir que todos os benefícios sejam recebidos corretamente, os beneficiários do Bolsa Família devem seguir algumas recomendações:

Verificar o calendário de pagamentos : esteja sempre atento às datas específicas de pagamento de acordo com o NIS.

: esteja sempre atento às datas específicas de pagamento de acordo com o NIS. Manter o CadÚnico atualizado : qualquer alteração na situação familiar deve ser comunicada.

: qualquer alteração na situação familiar deve ser comunicada. Consultar regularmente as informações do programa : as atualizações podem incluir mudanças nas datas de pagamento ou nos critérios de elegibilidade.

: as atualizações podem incluir mudanças nas datas de pagamento ou nos critérios de elegibilidade. Planejar o orçamento mensal: utilizar os benefícios de forma estratégica pode ajudar a equilibrar as finanças domésticas.

Essas dicas são essenciais para que as famílias beneficiárias possam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, garantindo um suporte financeiro adequado e contínuo.

O Bolsa Família, com o bônus de R$ 100 em junho, reafirma o compromisso do governo com o apoio às famílias mais necessitadas. O Vale-Gás, como parte deste programa, desempenha um papel crucial na economia doméstica, ajudando a aliviar o custo do gás de cozinha.

Manter o cadastro atualizado e estar atento às datas de pagamento são passos fundamentais para garantir que os benefícios sejam recebidos corretamente e utilizados de forma eficaz.

