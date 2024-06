Banco do Brasil emite ALERTA URGENTE envolvendo CARTÕES DE CRÉDITO

Clientes do Banco do Brasil têm relatado fraudes envolvendo cartões de crédito, e a instituição se pronunciou sobre o assunto.

O Banco do Brasil (BB) é uma das instituições financeiras mais tradicionais e importantes do país. Fundado em 1808 por Dom João VI, o BB é o banco mais antigo do Brasil e uma das instituições financeiras mais antigas do mundo.

Com grande credibilidade entre os brasileiros, a instituição é alvo de criminosos que se aproveitam de sua imagem para aplicar golpes. A estatal recentemente divulgou um alerta sobre essas fraudes e orientações para proteger os clientes.

Clientes do Banco do Brasil relatam fraudes com cartões de crédito. Aprenda a se proteger contra golpes e mantenha suas informações seguras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como os golpistas agem?

Os golpes bancários são um problema crescente, e o Banco do Brasil não está imune a essa realidade. Criminosos inventam constantemente novas maneiras de enganar clientes e roubar dados e dinheiro.

Golpistas usam o nome de instituições financeiras renomadas para enganar as vítimas, passando-se por empresas confiáveis e induzindo as pessoas a fornecer informações sensíveis.

Abaixo, veja como os golpistas agem:

1. Phishing

O phishing é uma técnica em que golpistas enviam e-mails, mensagens ou links falsos, fingindo ser uma entidade confiável como bancos ou empresas para roubar informações pessoais, como senhas e números de cartões de crédito.

Essas mensagens geralmente apresentam promoções imperdíveis, como descontos exorbitantes ou prêmios, para atrair a atenção das vítimas. Para se proteger:

Desconfie de e-mails ou mensagens de remetentes desconhecidos ou com endereços suspeitos.

Passe o cursor sobre o link para ver o URL real antes de clicar.

2. Golpes de compras online

Golpistas criam sites de compras falsos ou listagens fraudulentas em sites legítimos para roubar dinheiro ou informações financeiras dos compradores.

Sempre prefira sites conhecidos e verifique a reputação do vendedor antes de fazer qualquer compra. Veja dicas de segurança:

Verifique se o site possui certificado de segurança (https://).

Pesquise avaliações e comentários sobre o vendedor.

3. Golpes de suporte técnico

Golpistas se passam por técnicos de suporte de empresas renomadas, como o Banco do Brasil, entrando em contato por telefone, e-mail ou pop-ups para obter acesso remoto ao seu computador e roubar informações.

Desconfie de contatos não solicitados, pois empresas legítimas raramente entram em contato sem que o cliente abra um chamado. Para se proteger:

Nunca forneça acesso remoto a seu computador a estranhos.

Verifique a legitimidade do contato diretamente com a empresa.

O que fazer se for vítima de um golpe?

Ser vítima de um golpe bancário é uma situação muito chata e preocupante, mas é importante manter a calma e agir rapidamente para minimizar os danos e aumentar as chances de recuperar o dinheiro.

Se você for vítima de um golpe, ligue imediatamente para a central de atendimento do Banco do Brasil e forneça o máximo de detalhes possível. Dentre as ações a serem tomadas, destacam-se:

Descreva o que aconteceu, quando aconteceu, quais valores foram envolvidos e quais informações pessoais ou bancárias você forneceu aos golpistas.

Solicite o bloqueio do seu cartão para impedir novas transações fraudulentas.

Além disso, registre uma reclamação formal. O Banco do Brasil analisará seu caso e fornecerá um número de protocolo para que você acompanhe o andamento da investigação.

Contatos do Banco do Brasil

O Banco do Brasil oferece diversos canais de atendimento para auxiliar os clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os números são:

Central de Atendimento para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001

4004 0001 Demais localidades: 0800 729 0001

0800 729 0001 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): 0800 729 0722

Seguindo essas orientações e mantendo-se atento, você pode evitar ser vítima de golpes e proteger suas informações financeiras de maneira eficaz.

